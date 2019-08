PZU miało 734 mln zł zysku netto, 1614 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

"Konsekwentna realizacja strategii #nowePZU pozwala nam na wykorzystanie naszych przewag konkurencyjnych do efektywnego działania i osiągania wysokich stóp zwrotu dla naszych akcjonariuszy, co pokazuje chociażby przykład tegorocznej dywidendy. Skala biznesu Grupy PZU umożliwia myślenie w horyzoncie wielu lat. Doceniają to nasi kolejni partnerzy, decydujący się na współpracę z Grupą PZU w obszarze Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ofertę Grupy w tym obszarze wybrały firmy zatrudniające łącznie ponad sto tysięcy pracowników. Pierwsze półrocze 2019r. pokazało nam również, że utrzymujemy na wysokim poziomie zdolność do wdrażania zapowiedzianych zmian, jak osiągania kolejnych etapów cyfrowej transformacji PZU, czy docierania ze swoim przekazem i ofertą do milionów Polaków" - powiedział prezes Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.