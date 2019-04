R. Kubin powołany na nowego prezesa TFI PZU, D. Lasek został CIO

"Marcin Żółtek, były prezes PZU PTE SA, obejmie funkcję członka zarządu PZU TFI SA i będzie odpowiadał za wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych. Robert Kubin, dotychczasowy dyrektor zarządzający PZU SA i PZU Życie SA, nadzorujący pion inwestycji, obejmie funkcję prezesa PZU TFI SA. Marcin Adamczyk, dotychczasowy prezes PZU TFI SA przejdzie do PZU SA i będzie raportował bezpośrednio do prezesa zarządu, nadzorując między innymi projekty strategiczne w zakresie inwestycji i ekspansji zagranicznej. Cezary Iwański pozostanie w zarządzie TFI PZU SA" - czytamy w komunikacie.

"Jestem przekonany, że nowy skład całego obszaru inwestycji istotnie wzmocni realizację ambitnej strategii Grupy PZU. Zależy nam na stabilnych wynikach, które przełożą się na wzrost zaufania polskich klientów do oszczędzania w funduszach inwestycyjnych i na pozyskanie klientów zagranicznych poprzez nowe kanały dotarcia. Dariusz Lasek wnosi do grupy ogromne doświadczenie oraz wyśmienity dorobek w zarządzaniu aktywami, wzmacniając naszą grupę jako CIO PZU TFI SA. Robert Kubin jako prezes PZU TFI SA będzie miał jeszcze większe możliwości realizacji wypracowanej przez niego strategii inwestycyjnej. Przejście Marcina Żółtka z PZU PTE SA do PZU TFI SA, wiodącej instytucji grupy PZU w programie PPK, potwierdza jego strategiczne znaczenie dla grupy. Cieszy mnie przejście Marcina Adamczyka do spółki matki - PZU SA - gdzie będzie mógł jeszcze skuteczniej czuwać nad realizacją ambitnych projektów zainicjonowanych przez niego z poziomu PZU TFI - tj. partnerstwa strategicznego w zakresie inwestycji, ekspansji

zagranicznej oraz rozwoju platformy www.inpzu.pl" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej TFI PZU Tomasz Kulik, cytowany w materiale.