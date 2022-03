Radość na CD Projekcie. Wszystko przez zapowiedź nowej gry

Początkowa euforia na notowaniach CD Projektu topnieje z każdą minutą handlu na warszawskim parkiecie. Po początkowych wzrostach powyżej 7 proc. ok. godz. 9.20 kurs akcji polskiego studia rośnie o ok. 3 proc. Wciąż jest to jednak dobry wynik. Co tak ucieszyło inwestorów? Zerknijmy na wykres: