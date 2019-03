Radpol ma list intencyjny ws. potencjalnego zbycia zakładu produkcyjnego Wirbet

Strony będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków przeprowadzenia rozważanej transakcji. Zgodnie z deklaracją inwestora, prawnie wiążąca oferta nabycia zakładu produkcyjnego Wirbet powinna zostać złożona do 15 kwietnia 2019 roku. Zakończenie negocjacji planowane jest do 15 maja 2019 roku roku albo poprzez odstąpienie od dalszych rozmów, albo poprzez zawarcie umowy kupna/sprzedaży zakładu produkcyjnego Wirbet, podano również.

List intencyjny nie stanowi źródła jakichkolwiek uprawnień lub zobowiązań którejkolwiek ze stron ani nie stanowi jakiejkolwiek umowy przedwstępnej lub zobowiązującej do nabycia zakładu produkcyjnego Wirbet, podsumowano.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.