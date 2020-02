Rafako: Odbiór bloku w Jaworznie opóźni się, trwa ustalanie zakresu napraw

W połowie października 2019 r. Tauron podał, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę netto o 52,3 mln zł do 4 537,8 mln zł i przesunie termin oddania bloku do eksploatacji najdalej do 31 stycznia 2020 r. Pod koniec stycznia podano, że blok osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 r., a oddanie do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 r. Natomiast 4 lutego Rafako podało, że oddanie bloku przesunie się ze względu na wyłączenie dostępu bloku do sieci przez Okręgową Dyspozycję Mocy.