"Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, emitent nie identyfikuje ryzyk związanych z osiągnięciem porozumienia oraz zawarciem aneksu do kontraktu" - czytamy w komunikacie.

W połowie października br. Tauron podał, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę netto o 52,3 mln zł do 4 537,8 mln zł i przesunie termin oddania bloku do eksploatacji na do 31 stycznia 2020 r.