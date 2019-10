Rafako rozmawia o budowie kolejnych bloków energetycznych w Indonezji

"Obecnie realizowane dwa bloki na wyspie Lombok to nie jest koniec naszych zainteresowań tym rynkiem. W tej chwili dyskutujemy o kolejnych podobnych, niedużych blokach węglowych. Indonezja jest trochę skazana na węgiel - to są wyspy, tam nie za bardzo inne paliwo jest dostępne. Wierzymy więc, że na tamtym rynku będziemy mogli jeszcze trochę 'namieszać' w energetyce węglowej" - powiedziała Wasilewska-Semail w rozmowie z ISBnews.TV.

Obecnie Rafako uczestniczy w realizacji kontraktów na budową dwóch bloków parowych opalanych węglem w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW), o wartości - jak informowała wcześniej spółka - ok. 70 mln euro.

"Mamy bardzo silnie działające biuro inżynierskie na Bałkanach i tam widzimy bardzo duży potencjał projektowy, bo energetyka krajów bałkańskich też dostosowuje się do norm - może nie aż tak restrykcyjnych, jak w UE - niemniej jednak bardzo patrzą na to, że w przyszłości może również i te normy będę musieli spełniać. Tak więc projektów modernizacyjnych, nowych inwestycji jest tam całkiem sporo i to jest nam bardzo bliski rynek" - wskazała wiceprezes.