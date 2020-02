Rafako: Termin odbioru bloku w Jaworznie przesunie się, trwa jego weryfikacja

"Zgodnie z informacją przekazaną przez spółkę zależną, ograniczenie oraz wyłączenie dostępu do sieci spowodowało znaczące zaburzenie harmonogramu związanego z dochodzeniem do parametrów umożliwiających przejęcie bloku do eksploatacji przez zamawiającego. Zarząd emitenta polecił spółce zależnej niezwłoczną weryfikację harmonogramu uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia przeszkód zaistniałych w wyniku wyżej opisanych zdarzeń, przekazanie precyzyjnych szacunków zakończenia testów oraz przewidywanego nowego terminu oddania bloku do eksploatacji" - czytamy dalej.