Rafineria Grupy Lotos pracowała na 98% mocy wytwórczych w kwietniu

Potwierdza to wysoką elastyczność rafinerii oraz zdolność do szybkiej optymalizacji jej produkcji, podkreślił Lotos.

W kwietniu 2020 r., porównując dane do analogicznego miesiąca roku ubiegłego, rafineria Grupy Lotos wyprodukowała o 8% więcej olejów napędowych, jednocześnie praktycznie niwelując produkcję paliwa lotniczego. To natychmiastowe dostosowanie do drastycznie ograniczonego ruchu lotniczego jest kolejnym dowodem na elastyczność spółki oraz zdolność do adaptacji do zmieniającego się otoczenia, zaznaczono również.