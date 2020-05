Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

WEEKEND

Zygmunt Solorz i Grupa Polsat kupili 200 tysięcy testów na koronawirusa wraz z niezbędną aparaturą laboratoryjną za ponad 16 mln zł. Testy zostaną podarowane Polakom i przekazane Ministerstwu Zdrowia w celu zwiększenia możliwości testowania, identyfikowania i izolacji zakażonych, jako kluczowych elementów do walki z epidemią w Polsce, podał Polsat.

Wraz z testami zostało zakupionych 8 zestawów urządzeń diagnostycznych tj. termocyklerów i systemów do automatycznej ekstrakcji wraz z testami genetycznymi i wszystkimi materiałami zużywalnymi potrzebnymi do przeprowadzenia 200 tysięcy badań potwierdzających. Są to kompletne zestawy diagnostyczne, podano.

PKN Orlen przekazał 7 respiratorów, a także środki ochrony indywidualnej i płyny do dezynfekcji szpitalom w Warszawie oraz w Płocku. Pomoc ta przyspieszy leczenie zakażonych osób i zwiększy bezpieczeństwo personelu medycznego, podała spółka.

"Pięć wysokiej klasy respiratorów otrzymał Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. Dwa respiratory PKN Orlen przekazał Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku. Ponadto placówki te, a także Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, dostały od PKN Orlen indywidualne zestawy ochrony biologicznej, składające się m.in. z kombinezonów, masek, rękawic i nakładek na buty. Koncern przekazał szpitalom także płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, trójwarstwowe maski, okulary i rękawiczki ochronne oraz rękawice do mycia karetek. Łączna wartość tych darowizn wynosi blisko 2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen na pomoc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa przeznacza łącznie ponad 100 mln zł. Wsparcie rzeczowe i finansowe trafia w szczególności do służb medycznych oraz mundurowych, odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia zakażonych osób, a także do personelu oraz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej.

PONIEDZIAŁEK

Pracownicy spółek z Grupy PZU organizują zbiórkę pieniędzy na zakup tzw. namiotów barierowych dla chorych. Namioty, szczelnie odgradzające chorego od otoczenia, chronią inne osoby przed zakażeniem. Autorem innowacyjnego pomysłu jest doktor Marcin Kaczor, kierownik Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, podał PZU.

"Namiot barierowy umożliwia całkowite odseparowanie się od wirusów i zapobiega rozprzestrzenianiu się pandemii. Jego powłoka chroni inne osoby przed zakażeniem, a jednocześnie pozwala lekarzom na przeprowadzanie wszystkich niezbędnych zabiegów medycznych"- wyjaśnił doktor Marcin Kaczor, cytowany w komunikacie.

Do akcji włączyli się pracownicy ze wszystkich spółek z Grupy PZU, w tym PZU, PZU Życie, Banku Pekao, Alior Banku i Link4. Do każdej zebranej przez pracowników złotówki spółki dołożą drugą.

To kolejny innowacyjny projekt realizowany przez Grupę PZU w związku z pandemią. W opiece nad zakażonymi koronawirusem pomagają również tzw. opaski życia, które monitorują podstawowe parametry życiowe pacjentów i alarmują personel medyczny w przypadku zagrożenia. PZU, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, przekaże szpitalom 900 takich urządzeń. Łączna wartość pomocy finansowej spółek Grupy PZU dla szpitali i służb walczących z epidemią sięga już prawie 20 mln zł.

Alior Bank wsparł laboratorium Centrum Zdrowia Dziecka i sfinansował zakup testów na obecność koronawirusa dla 200 dzieci, które w najbliższych tygodniach będą miały przeprowadzone zabiegi w tej placówce. Bank wspomoże także projekt telemedycyny i przekaże szpitalowi niezbędny wysokospecjalistyczny sprzęt komputerowy do zdalnych konsultacji z małymi pacjentami, podał Alior.

Za pomocą testów, które zakupiono dzięki darowiźnie Alior Banku, lekarze zyskają pewność, co do stanu zdrowia małych pacjentów i będą mogli zachować ciągłość leczenia i przeprowadzać zaplanowane zabiegi i operacje, podano.

"Nasza pomoc skierowana do pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka to kontynuacja współpracy, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku. Wtedy sfinansowaliśmy remont sali widowiskowej, która nie była odnawiana od początku istnienia tego szpitala, czyli od czterdziestu lat. Chcieliśmy w ten sposób poprawić komfort dzieci, które w szpitalu spędzają nawet długie miesiące. Dziś chcemy pomóc także wspaniałym lekarzom, którzy na co dzień walczą o ich zdrowie" - powiedział prezes Alior Banku Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie.

Dzięki pomocy Alior Banku lekarze specjaliści z Instytutu ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" będą też mogli zapewnić małym pacjentom lepszą opiekę poprzez telekonsultacje. Alior Bank przekaże niezbędny wysokospecjalistyczny sprzęt komputerowy na trzy oddziały: kardiologię, diabetologię oraz psychiatrię.

W sumie na walkę ze skutkami pandemii Alior Bank przekaże 2 mln zł. Do tej pory Alior Bank odpowiedział na apel Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, który został przekształcony w szpital zakaźny, i przekazał mu 1 mln zł na zakup sprzętu niezbędnego do przyjmowania chorych na COVID-19. Alior Bank wsparł także Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, który w mediach społecznościowych zwrócił się z prośbą o pomoc w pozyskaniu materiałów biurowych. Bank przekaże również laptopy do nauki zdalnej dla podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Dantex, warszawski deweloper, bezpłatnie udostępnił do użytkowania kilka swoich lokali w Warszawie z myślą o pracownikach służby zdrowia, którzy w związku z wykonywaną pracą i narażeniem na COVID-19 nie mogą wrócić do swoich domów w obawie o bezpieczeństwo bliskich, podała spółka.

"W tym szczególnie trudnym czasie to właśnie pracownicy służb medycznych - poza samymi pacjentami z COVID-19 - potrzebują największego wsparcia, również w zakresie znalezienia tymczasowego mieszkania by niepotrzebnie nie narażać swoich bliskich. Jako firma funkcjonująca na rynku mieszkaniowym nie mogliśmy pozostać obojętni na te potrzeby, stąd aktywnie działamy, okazując jednocześnie naszą wdzięczność za ich heroiczną pracę. Na chwilę obecną udostępniliśmy bezpłatnie cztery oddzielne, w pełni wyposażone apartamenty w Warszawie. W miarę naszych możliwości i zgłaszanych do nas próśb będziemy oczywiście rozszerzać te działania" - powiedział prezes firmy Dantex Marek Roefler, cytowany w komunikacie.

W ramach tej inicjatywy, firma Dantex współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie. OIL przydziela mieszkania tym pracownikom służby zdrowia, którzy zmuszeni są wyprowadzić się z własnych domów w trosce o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Więcej informacji nt. możliwości skorzystania z pomocy należy szukać na stronie Izby Lekarskiej.

Fundacja K.I.D.S. widzi potrzebę wsparcia technicznego służby zdrowia, które pozwoli im w dalszym ciągu ratować życie, ale także tego psychicznego, które da im siłę i odwagę do działania. W tym celu realizowana jest akcja, która ma z jednej strony przyspieszyć prace nad wdrożeniem Zaawansowanego Systemu Zdalnej Opieki, z drugiej zaś zbudować poczucie solidarności we wspólnej walce z COVID-19. Zbiórka #DołączDoStada realizowana jest na PolakPotrafi.pl., podała Fundacja.

Esri Polska: Pierwszy automatyczny lot drona w Polsce - na trasie ze szpitala MSWiA przy ul. Wołoskiej do Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM przy ul. Banacha w Warszawie to efekt walki z koronawirusem na wszystkich frontach. Dron wzbił się w przestrzeń powietrzną i pokonał trasę po wytyczonej mapie, do której analizę przeszkód i wyznaczenie stref bezpieczeństwa przygotowała Esri Polska. Firma opracowała również koncepcję modelowania 3D przestrzeni powietrznej. Źródło: ISBtech

Aviva ubezpieczyła już życie 29 tysięcy medyków w ramach bezpłatnego ubezpieczenia na życie. Największym zainteresowaniem cieszyło się wśród lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy łącznie stanowią 81% uczestników. Blisko 70% ubezpieczonych to kobiety, podała spółka.

W niedzielę 3 maja zakończyły się internetowe zapisy do ubezpieczenia, które było otwarte dla szerokiej grupy zawodów medycznych. Każdy uczestnik otrzymuje mailem dokument uczestnictwa. Ubezpieczenie obowiązuje do 20 lipca. Aviva wypłaci świadczenie w kwocie 100 tys. zł osobie uposażonej, gdyby doszło do najgorszego i w okresie trwania polisy ubezpieczony zmarł w wyniku choroby Covid-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Pierwszy respirator, ufundowany przez Concordia Polska Grupa Generali w ramach akcji Caritas #WdzięczniMedykom trafił do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. W kolejnych tygodniach szpital otrzyma jeszcze trzy takie urządzenia do ratowania życia osób chorych na koronawirusa

"Respirator transportowy stanowi niezbędny element wyposażenia oddziału intensywnej terapii. Zapewnia możliwość bezpiecznego transportu pacjenta wentylowanego mechanicznie zarówno w obrębie szpitala - w celu wykonania badań diagnostycznych czy zabiegów operacyjnych, jak i transportu międzyszpitalnego, w tym lotniczego. Będzie częścią składową systemu wszechstronnej opieki nad pacjentem leczonym z powodu Covid-19"- powiedział ppłk dr n. med. Marcin Możański z Wojskowego Instytutu Medycznego, cytowany w komunikacie.

Dotychczas spółki Generali w Polsce przeznaczyły łącznie, w ramach różnych akcji, na wsparcie polskich szpitali 360 tys. zł. Planowane są kolejne działania na rzecz walki z koronawirusem.

Idea Bank zwolnił z opłat za rachunek przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) w okresie karencji płatności składek ZUS. Dostosował również warunki korzystania z konta Firma+ w taki sposób, aby klienci mogli otrzymać premię przez pełne 6 miesięcy opłacania składek ubezpieczeniowych z tego rachunku, podał bank.

Przedsiębiorcy objęci karencją w opłacaniu ZUS w okresie marzec - maj decyzją Banku zostali zwolnieni z opłat za prowadzenie rachunków w maju, czerwcu i lipcu 2020 roku. Z ulgi skorzystają posiadacze kont Firma+, Firma To Ja, Konto Branżowe i Przedsiębiorczy Radca Prawny, którzy w lutym z tych rachunków dokonali płatności składek ZUS lub otworzyli konto w okresie marzec - maj 2018 roku i dopiero rozpoczynają pierwsze miesiące po okresie bezwarunkowo bezpłatnego konta.

Kolejną formą pomocy dla klientów jest zmiana warunków promocji ,,Plus za ZUS", w ramach której użytkownicy konta FIRMA+ przez 6 miesięcy mogą otrzymywać nawet 50 złotych premii za opłacanie składek ZUS z tego rachunku. Aby uwzględnić przerwę w opłacaniu składek w miesiącach kwiecień-czerwiec Bank rozszerzył okres premiowy o dodatkowe 3 miesiące.

WTOREK

Fundacja Polska Bezgotówkowa ruszyła z kampanią edukacyjną #DziałamyNieZnikamy. Celem kampanii jest wsparcie małych i mikroprzedsiębiorców, którzy w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną zostali zmuszeni do ograniczenia, a nawet zawieszenia swojej działalności gospodarczej. Częścią realizowanej kampanii jest specjalnie przygotowana platforma edukacyjna, na której będą zamieszczane treści merytoryczne i materiały, dedykowane właścicielom małych i średnich firm. Pozwolą one unowocześnić ich biznes, a w szczególności otworzyć się na nowe formy dotarcia do klientów i uruchomić sprzedaż online, podała Fundacja.

"Przedsiębiorcy będą mogli znaleźć na platformie artykuły, e-booki, szkolenia online, infografiki oraz plakaty do powieszenia w witrynie swojego punktu handlowo-usługowego. Na stronie internetowej będzie można znaleźć również moduł informujący przedsiębiorców o ofercie agentów rozliczeniowych w zakresie płatności e-commerce. Zainteresowani będą mogli zapisać się do specjalnie uruchomionego newslettera, który będzie informował o nowych materiałach pojawiających się na platformie. Kampanię będzie można śledzić we wszystkich kanałach społecznościowych Fundacji Polska Bezgotówkowa" - czytamy w komunikacie.

Partnerem kampanii jest Agencja Rozwoju Przemysłu która także podejmuje działania wspierające transformację cyfrową polskich przedsiębiorców.

Spółka Lotos Oil zajmująca się produkcją i dystrybucją olejów oraz smarów wdrożyła plan pomocowy, który ma wesprzeć jej kontrahentów w czasie pandemii koronawirusa. Program ,,Razem w przyszłość" zakłada szereg rozwiązań - od dostępności płynu do dezynfekcji po zmiany w umowach dystrybutorskich. Jednocześnie spółka poszerza portfolio produktowe o nowe oleje, które będą dostępne w niskich cenach, podał Lotos.

"W ramach programu ,,Razem w przyszłość" powstał szereg opcji dla kontrahentów spółki, przede wszystkim tych związanych umową dystrybutorską. Jedną z nich jest możliwość zakupu hurtowego produktów silnikowych Lotos Quazar lub Aurum do końca czerwca br. wraz z dodatkiem promocyjnym w postaci bonów, które kontrahenci mogą zrealizować na zakupy spożywcze, higieniczne, gastronomiczne czy elektroniczne. Przedsiębiorcy otrzymają aż 100 dni na zapłatę należności z tytułu zakupu promocyjnego" - czytamy w komunikacie.

Branża przemysłowa również otrzyma podobne wsparcie. Do niej skierowana jest propozycja zakupu w tym samym terminie beczki 180 kg lub mauzera 1000 l wybranych produktów przemysłowych z linii Transmil, Emulsin i Hydromil - w tym nowego produktu Hydromil LHL BA i LHM BA, który otrzymał aprobatę Bosch Rexroth jako pierwszy produkt polskiego producenta. Firmy przemysłowe na zakupy promocyjne także otrzymają bony promocyjne i aż 100 dni na zapłatę należności, podano także.

Lotos Oil jednocześnie poszerza portfolio produktowe o nowe oleje, które będą dostępne w wyjątkowo przystępnych dla klientów cenach. Są to dwie nowości: semisyntetyczny olej Aurum SN do stosowania w samochodach z dopuszczalnym użyciem oleju w klasie SN oraz mineralny olej Diesel Fleet SHPD przeznaczony głównie do samochodów ciężarowych (spełniającą normę emisyjną Euro III i wcześniejszą).

Wasz Sklep SPAR - należący do SPAR Group wyłączny operator licencji SPAR na terenie Polski - po raz kolejny wspiera służby walczące z koronawirusem. Partner SPAR - spółka DI Market prowadząca sklep w Centrum Sky Tower we Wrocławiu - wsparła Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jerzego Gromkowskiego przy ul. Koszarowej w stolicy Dolnego Śląska. Pracujący tam medycy otrzymali 15 ekspresów i zapas kawy SPAR Natural w kapsułkach. To kolejny szpital, który otrzymał pomoc od SPAR - wcześniej ekspresy wraz z kawą i herbatą otrzymały szpitale w Poznaniu i Wrześni, podała spółka.

SPAR codziennie dostarcza także świeże wypieki do sześciu szpitali, Pogotowia Opiekuńczego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Pozaniu i Warszawie w ramach wspólnej akcji pomocy sieci sklepów oraz Vandemoortele.

"Mamy nadzieję, że dzięki darowiźnie Partnera, pracownicy kolejnego lokalnego szpitala zakaźnego we Wrocławiu będą mogli złapać chwilę oddechu przy kawie czy herbacie w trakcie ich krótkich i rzadkich przerw. Mogę śmiało powiedzieć, że nasi Partnerzy w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa stają na wysokości zadania - wykazują się niezwykłą chęcią pomocy. Wszystkie przesyłane nam pomysły dot. działań dla poprawy bezpieczeństwa analizujemy w powołanym zespole kryzysowym. W Wasz Sklep SPAR stawiamy na wzajemną pomoc, współpracę, wyrozumiałość i odpowiedzialność" - powiedział członek zarządu Wasz Sklep SPAR Tomasz Syller, cytowany w komunikacie.

PKN Orlen sprowadził do Polski kolejną partię blisko 3 mln jednorazowych masek do ochrony twarzy. Do tej pory koncern zakupił już 15 mln masek ochronnych, podała spółka.

"Pierwsza partia, ok. 3,7 mln sztuk dotarła do Polski kilka tygodni temu. W ubiegłym tygodniu zostało sprowadzone kolejne 8,3 mln masek ochronnych. Zapewniają one bezpieczeństwo osób zaangażowanych bezpośrednio w walkę z pandemią oraz wykorzystywane są na wewnętrzne potrzeby Grupy ORLEN. Partia blisko 3 mln masek, która dziś trafiła do kraju, również wesprze działania rządu zmierzające do ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce" - czytamy w komunikacie.

W sumie na walkę z pandemią PKN Orlen przeznacza ponad 100 mln zł. Pomoc otrzymują przede wszystkim placówki medyczne, służby mundurowe, a także personel oraz podopieczni Domów Pomocy Społecznej.

Colgate-Palmolive przekaże środki czystości, higieny osobistej i pielęgnacji jamy ustnej o wartości ponad 700 tys. zł polskim organizacjom non-profit na pomoc w walce z rozprzestrzenianiem się w Polsce epidemii COVID-19. Darowizna jest częścią globalnych działań firmy, w zakres których wchodzi także wsparcie kampanii #SafeHands prowadzonej przez WHO. Colgate-Palmolive wyprodukuje i przekaże na cele tej światowej kampanii 25 milionów mydeł w kostce, podała spółka.

"W Polsce firma Colgate-Palmolive nawiązała współpracę z kilkoma organizacjami, którym przekaże środki higieny osobistej i jamy ustnej. Darowizna ta pomoże osobom znajdującym się w trudnej sytuacji uzyskać dostęp do podstawowych produktów higienicznych, w tym szczoteczek i past do zębów, płynów do płukania jamy ustnej oraz środków do mycia ciała i rąk a także wspomoże personel medyczny i ratowniczy w ich działaniach" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Colgate zobowiązuje się do przekazania środków czystości, higieny osobistej i pielęgnacji jamy ustnej o wartości 20 mln USD organizacjom społecznym na całym świecie, które posiadają infrastrukturę umożliwiającą dystrybucję tych produktów wśród osób najbardziej potrzebujących i narażonych na zachorowanie, podano.

OPPO wspólnie z partnerami, ponownie pomaga potrzebującym dzieciom i przekazuje sprzęt do nauki zdalnej. Wraz z Play, Stowarzyszeniem Rotaract Polska oraz z polskimi klubami Rotary współdziała w inicjatywie #ZdolniZdalni, podała spółka.

Firma przekazała blisko 190 smartfonów dla podopiecznych Fundacji Polki Mogą Wszystko, zaangażowała się w oddolną inicjatywę dostarczania posiłków dla seniorów przekazując smartfony kurierom, a teraz współdziała w inicjatywie #ZdolniZdalni i przekazuje blisko 50 smartfonów potrzebującym dzieciom. W ten sposób kolejna grupa uczniów, która nie dysponowała żadnym sprzętem do realizowania programu nauki zdalnej, będzie mogła uczestniczyć w zajęciach szkolnych on-line.

ŚRODA

Comp Platforma Usług - operator programu M/promo+ jest organizatorem akcji, dzięki której 10 000 przyłbic ochronnych dla personelu lokalnych sklepów trafi do placówek na terenie całego kraju. Ten gest jest wyrazem wdzięczności i solidarności z tymi, którzy codziennie dbają o zaopatrzenie swoich sąsiadów w produkty podstawowej potrzeby, podała spółka.

Naprzeciw potrzebom 8 000 małych lokalnych sklepów uczestniczących w programie M/promo+ wychodzi polska firma technologiczna Comp Platforma Usług S.A. przekazując im w prezencie 10 000 przyłbic ochronnych, z których pierwsze 2 500 już trafiło do dystrybucji, podano.

"Małe sklepy ,,za rogiem" stały się cichymi bohaterami, którzy działają na mniej widocznej linii walki w czasie pandemii. Na co dzień dbają o to by nie brakło nam produktów podstawowej potrzeby. Aby wesprzeć te lokalne placówki przekazujemy im 10 000 przyłbic ochronnych. Przez ten mały gest chcielibyśmy docenić ich poświęcenie i zapewnić niezbędne narzędzia do ochrony osobistej" - powiedział wiceprezes Comp Platforma Usług Tomasz Jasinkiewicz, cytowany w komunikacie.

Fundacja Santander Bank Polska wspiera projekt Korki.tv i tegorocznych maturzystów, którzy swój egzamin dojrzałości będą zdawać w wyjątkowych okolicznościach związanych z trwającą pandemią COVID-19. Fundacja dołączyła do partnerów przygotowanego przez telewizję Metro projektu edukacyjnego ,,Korki.tv". Dzięki wsparciu Fundacji zrealizowane zostaną kolejne odcinki lekcji online, podał Santander Bank Polska.

Program ,,Korki.tv" jest emitowany od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-13.00 na kanale telewizyjnym Metro tak, aby nie kolidował z zajęciami w ramach zdalnej edukacji realizowanej przez szkoły. Każdy odcinek składa się z trzech bloków przedmiotowych, a lekcja trwa około 25 minut. Pierwsza, poświęcona jest powtórzeniu i utrwaleniu zagadnień z matematyki, zaraz po niej, odbędzie się język polski. W skład ostatniego bloku przedmiotowego, od godz. 12:30 do 13:00, wchodzą: biologia, chemia, historia lub język angielski, podano.

Twórcy programu zaangażowali zespół pedagogów, którzy mają doświadczenie w e-learningu i rozumieją specyfikę tej formy edukacji. Omawiany w programie materiał jest zgodny z podstawą programową i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

,,Korki.tv" to cykl telewizyjnych korepetycji, przypominających i powtarzających materiał z obowiązkowych przedmiotów maturalnych i najczęściej wybieranych przez uczniów przedmiotów dodatkowych. Ogólnopolska telewizja Metro, na której emitowane jest pasmo ,,Korki.tv" dostępna jest na multipleksie MUX 8 cyfrowej telewizji naziemnej. Kanał jest również dostępny w sieciach kablowych i na platformach satelitarnych. Wszystkie odcinki ,,Korki.tv" można także bezpłatnie obejrzeć w serwisie internetowym Player.

Castorama Polska przekazała na walkę z epidemią SARS-CoV-2 łącznie 1 mln zł. W pierwszej fazie rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce, Castorama zakupiła 3600 profesjonalnych testów, pozwalających na wykrycie COVID -19, a następnie przekazała je do Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Castorama wsparła również Straż Graniczną, pomagając jej funkcjonariuszom we wdrażaniu zaostrzonych procedur sanitarnych na granicy Państwa. W tym celu spółka przekazała łącznie 3000 opryskiwaczy i dozowników które są używane na przejściach granicznych, podała spółka.

"Ponadto, w ciągu ostatniego miesiąca, Castorama udzieliła wsparcia prawie 60 szpitalom w różnych regionach Polski. W ramach pomocy przekazała wybranym placówkom niezbędne środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, przyłbice i płyny dezynfekujące dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. W sumie udało się przekazać prawie 100 000 maseczek, ponad 11 000 przyłbic i prawie 700 pięciolitrowych pojemników zawierających płyn dezynfekujący. Wybranym ośrodkom zostały dostarczone także myjki ciśnieniowe i urządzenia parowe do czyszczenia powierzchni w karetkach pogotowia, które są używane do transportu osób zakażonych. Jednak na tym nie koniec" - czytamy w komunikacie.

Ponad 10 szpitali otrzymało również potrzebne materiały budowlane i wykończeniowe i inne artykuły, takie jak np. płyty gipsowe, profile, tynki, drzwi, ogrodzenia czy pleksi. Zostały one wykorzystane m.in. do utworzenia śluz bezpieczeństwa rozdzielających niektórych części szpitali na odpowiednie strefy oraz do wykonania zapór chroniących personel szpitalny przed zakażeniem. Dzięki temu firma umożliwiła szpitalom szybkie i bezpieczne wprowadzenie niezbędnych zmian i reorganizację wewnątrz budynków, podano także.

Działania podjęte przez firmę rozpoczęły się jeszcze w początkowej fazie rozwoju epidemii. Wtedy szczególnie istotna była koordynacja przekazywania pomocy, tak aby pomoc trafiła ona do miejsc, w których była najpotrzebniejsza. W tym celu firma wyznaczyła osobę odpowiedzialną za cały proces, od kontaktu, przez analizę potrzeb, aż do zakończenia, czyli transportu i przekazania, zaznaczono.

Caritas Polska przekazuje szpitalne łóżka i środki ochrony osobistej. W ubiegłym tygodniu szpitale walczące z epidemią koronawirusa otrzymały pierwsze ze 100 respiratorów, kupionych przez Caritas w ramach kampanii #WdzieczniMedykom. W tym tygodniu do kolejnych placówek wyjadą łóżka szpitalne, a w przygotowaniu są dostawy środków ochrony osobistej dla medyków. Wartość sprzętu i wyposażenia medycznego sfinansowanego dzięki kampanii przekroczyła już 4,6 mln zł, podał Caritas.

Zakupione przez Caritas łóżka szpitalne to nowoczesne urządzenia z elektryczną regulacją położenia i awaryjnym zasilaniem, wyposażone są ponadto w materace przeciwodleżynowe. Otrzymają je szpitale w Przasnyszu, Mikołowie, Fromborku, Pruszkowie i Grójcu. Ich łączna wartość to blisko 200 tys. zł, podano.

"Jesteśmy w stałym kontakcie ze szpitalami w całym kraju, które kierują do nas swoje prośby. A wciąż jest ich bardzo wiele. W tej chwili dotyczą one głównie środków ochrony osobistej dla personelu medycznego" - powiedział specjalista ds. komunikacji w Caritas Polska Maciej Dubicki, cytowany w komunikacie.

Caritas Polska przygotowuje kolejne dostawy, obejmujące środki ochrony osobistej: 10 tys. kombinezonów ochronnych, 100 tys. maseczek chirurgicznych, 9 tys. masek KN95 oraz 2 tys. przyłbic. Całe to wyposażenie, o łącznej wartości blisko 1,2 mln zł, trafi nie tylko do szpitali, ale także do takich placówek jak hospicja i zakłady opiekuńczo-lecznicze, gdzie - podobnie jak w szpitalach - personel medyczny opiekuje się pacjentami. Wysyłka rozpocznie się 7 maja.

Kampania #WdzięczniMedykom rozwija się dzięki wsparciu darczyńców instytucjonalnych oraz indywidualnych. Na zebraną w jej ramach kwotę składają się m.in. darowizny od Fundacji Carrefour, firm Concordia, Generali, Gaz-System, sieci Lidl, PWPW, Felicity Estates, a także wielu osób, które zdecydowały się wspomóc zakup sprzętu i wyposażenia dla polskich medyków.

Uber Polska wprowadził nowy produkt skierowany do pracowników służby zdrowia o nazwie Uber Medics. Jest to kolejne rozwiązanie firmy - po pakiecie pomocy dla restauracji działających w ramach Uber Eats i darmowych dostaw posiłków dla pracowników szpitali zakaźnych - opracowane z myślą o wsparciu walki z Covid-19, podała spółka.

Aby zamówić przejazd do lub z pracy, w ramach Uber Medics, należy jednorazowo wypełnić formularz, a po pozytywnej weryfikacji tradycyjnie podać miejsce początku i końca podróży. Obecnie akcją objęte są 33 placówki, we wszystkich 7 miastach w Polsce, w których działa Uber.

CZWARTEK

Panattoni przeznaczyło 500 tys. zł na zakup sprzętu dla trzech szpitali: w Szczecinie, Białymstoku i Poznaniu. W ramach pomocy deweloper dostarczy maseczki medyczne, rękawice nitrylowe, termometry bezdotykowe oraz opakowania czepków medycznych, podała spółka.

"Po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia deweloper wybrał szpitale, które wymagają pomocy w największym stopniu. Sprzęt za 500 000 zł trafi do trzech placówek: Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Deweloper dostarczy łącznie 100 000 masek medycznych, 200 000 rękawic nitrylowych, 300 termometrów bezdotykowych oraz 100 opakowań czepków medycznych. Sprzęt został zakupiony od jednego z klientów Panattoni" - czytamy w komunikacie.

Przekazanie 500 000 zł na sprzęt to kolejne działanie Panattoni, wspierające personel medyczny w czasie pandemii SARS-CoV2. Deweloper bierze również udział we wspólnej inicjatywie branży nieruchomości #property4heroes. Akcja jest wyrazem podziękowania za ciężką pracę i poświęcenie lekarzy, pielęgniarzy, personelu pomocniczego oraz ratowników medycznych. Inicjatywa #property4heroes zaplanowana jest na dwa miesiące. W tym czasie do 11 placówek w całym kraju zostanie dostarczonych ok. 40 tys. posiłków, podsumowano.

Spółki z Grupy PKP przekazały Fundacji Grupy PKP 1,5 mln zł na rzecz rozszerzenia działalności Narodowego Instytutu Leków. Dotacja celowa umożliwi Instytutowi rozpoczęcie testów na obecność koronawirusa COVID-19, podała grupa PKP.

W związku z panującą epidemią koronawirusa Instytut rozszerzył działalność o wykonywanie testów diagnostycznych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przekazane środki pozwolą na wykorzystanie jego potencjału i jednocześnie zwiększą możliwości diagnostyczne w walce z epidemią, podano.

"Wsparcie placówek medycznych, szpitali oraz szeroko rozumianej służby zdrowia to nasz priorytet. Dzięki środkom zebranym w wyniku współpracy Fundacji ze spółkami Grupy PKP pomożemy rozszerzyć działalność Narodowego Instytutu Leków, gdzie eksperci będą wykonywali testy diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Przekazane środki przyczynią się do wykonywania 150 testów dziennie. Walka z koronawirusem to obecnie najważniejsze działanie Fundacji Grupy PKP" - powiedziała prezes Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek, cytowana w komunikacie.

Dotacja przekazana przez 7 podmiotów z Grupy PKP - PKP Cargo S.A., PKP Intercity S.A., PKP Informatyka sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Xcity Investment sp. z o.o., CS Natura Tour sp. z o.o. - zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu materiałów i odczynników, w tym zestawów do izolacji RNA, środków ochrony osobistej, materiałów jednorazowych, preparatów odkażających oraz do utylizacji odpadów medycznych. Łącznie spółki z Grupy PKP przeznaczyły na walkę z koronawirusem kilka milionów złotych.

Fundacja Grupy PKP zaangażowała się również, m.in. w dystrybucję maseczek ochronnych wśród pracowników budowlanych realizujących kolejowe inwestycje, dostarczanie (w ramach wolontariatu pracowniczego) artykułów pierwszej potrzeby pracownikom kolei i emerytom przebywającym na kwarantannie domowej oraz przekazywanie sprzętu komputerowego dzieciom uczącym się zdalnie, w szczególności z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, podsumowano.

Niezależni, polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność pod szyldami Intermarché i Bricomarché wprowadzili dodatkowe rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo klientów i pracowników. Muszkieterowie zamówili łącznie kilkadziesiąt stacji dezynfekujących - wszystkie z nich są już w sklepach, podała spółka.

Stacje do dezynfekcji rąk są zlokalizowane w strefie wejściowej do sklepów. Zawierają bezdotykowy dozownik z płynem antybakteryjnym wraz z informacją graficzną, jak go używać. Są tam także rękawiczki oraz kosz na zużyte środki ochronne.

Ubezpieczenie mieszkaniowe Warty zostało rozszerzone o nowy zakres ochronny. Jedną z nowości jest ochrona ubezpieczonego w przypadku zachorowania na COVID-19, w postaci dziennego świadczenia za pobyt w szpitalu dla osób do 67. roku życia, podał ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie mieszkaniowe zostało wzbogacone o klauzulę ,,Spokojna głowa", czyli odszkodowanie za szkody spowodowane przez pozostawienie włączonych do instalacji elektrycznej urządzeń m.in. żelazka, prostownicy, telefonu, komputera czy pozostawienia na włączonej kuchni czajnika lub garnka. W ubezpieczeniach mieszkaniowych zwiększona została również dostępność pakietu korzyści, który uwzględnia również pokrycie kosztu leczenia kota lub psa. Natomiast z myślą o wielbicielach sztuki, zniesiono wymóg posiadania ich wyceny o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 000 zł.

Żabka od kilku tygodni wspólnie z franczyzobiorcami kontynuuje dystrybucję maseczek jednorazowych bez zysku, a 6 maja w związku z zapotrzebowaniem klientów wprowadziła do oferty produktowej sprzedaż komercyjną maseczek wielokrotnego użytku polskiej marki sportowej 4F, podała spółka.

Maseczki 4F będą dostępne w kilku wariantach kolorystycznych i cenowych. Od 6 maja br. w sieci dostępne są do kupienia maseczki pakowane pojedynczo, bawełniane z dwiema warstwami polipropylenowymi w cenie 5,99 zł. W kolejnych dniach w Żabkach będą dystrybuowane również maseczki złożone z dwóch warstw dzianiny poliestrowej z jonami srebra, które posiadają właściwości antybakteryjne. Maseczki będą pakowane w trzypaki i dostępne w kolorze czarnym i białym, w cenie 14,99zł. Wszystkie maseczki mogą być prane w temperaturze 60°C i zachowują swoje właściwości do 10 prań. Obydwa warianty przeznaczone są dla osób dorosłych. Żabka zapowiada, że w najbliższym czasie w sieci pojawią się także maseczki dla dzieci.

"Cieszymy się, że możemy wspólnie z Żabką połączyć siły i dać Polakom możliwość zakupu maseczek wielokrotnego użytku, teraz udostępnionych do sprzedaży w ponad 6100 sklepach największej sieci convenience w Polsce. Warto podkreślić, że firma OTCF przekazuje 5% wartości netto ze sprzedaży maseczek w pakietach po 3 szt. na wsparcie Fundacji 4F Pomaga" - powiedziała członek zarządu Fundacji 4F Pomaga Justyna Gościńska, cytowana w komunikacie.

W połowie kwietnia sieć Żabka wprowadziła do dystrybucji jednorazowe maseczki ochronne w cenie 16,17 zł za pakiet 10 sztuk. Ich cena wynika z całkowitej rezygnacji z marży zarówno przez sieć, jak i franczyzobiorców. Łącznie Żabka rozdystrybuuje ok. 30 mln maseczek jednorazowych, by każdy klient mógł zabezpieczyć siebie i najbliższych. Pół miliona jednorazowych maseczek ochronnych Żabka Polska przekazała służbie zdrowia.

Dzięki wpłatom klientów, pracowników i Grupy ING, która wspiera walkę z pandemią w wielu krajach, w zbiórce na ochronę zdrowia zebrano blisko 2 mln złotych. ING Bank Śląski, ING Tech Poland oraz Fundacja ING Dzieciom przekażą te środki wybranym placówkom medycznym.

W ramach zbiórki uruchomionej przez ING na ochronę zdrowia, pieniądze z przelewów dobroczynnych trafiają do konkretnych szpitali i placówek medycznych, podał bank.

Laboratoria w Siedlcach i Radomiu uruchomiają diagnostykę w zakresie SARS-CoV-2. Badania będą realizowane na nowoczesnym sprzęcie sfinansowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Laboratoria będą działały 24/7 z możliwością wykonywania ok. 50 testów w ciągu doby, podała Giełda.

W marcu carząd GPW zdecydował o przekazaniu darowizny celowej w wysokości 1 mln zł na zakupu sprzętu umożliwiającego wykonywanie przez Powiatowe Stacje Sanitarne w Siedlcach i Radomiu badań w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Dziś laboratoria te uruchamiają pracownie diagnostyczne w zakresie koronawirusa. Badania będą realizowanie z zastosowaniem najnowocześniejszego sprzętu, który został zakupiony dzięki wsparciu GPW, podano.

"Województwo mazowieckie jest największe zarówno pod względem powierzchni, jak i ludności w Polsce. Dlatego wsparcie realizacji badań na terenie powiatu siedleckiego i radomskiego oraz powiatów ościennych, które zanotowały wysoki wzrost zachorowań, jest bardzo ważne. Cieszymy się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę w walce z epidemią COVID-19 i mamy nadzieję, że wspólnie uda się nam pokonać tego złośliwego wirus" - powiedział prezes GPW Marek Dietl, cytowany w komunikacie.

Laboratoria Inspekcji Sanitarnej w Siedlcach i Radomiu będą działały w systemie 24-godzinnym, 7 dni w tygodniu. W ciągu doby będą mogły wykonać ok. 50 testów. Badany będzie materiał pobrany od pacjentów metodą molekularną (Real Time PCR). W poniedziałek, 4 maja laboratoria wystąpiły do Ministerstwa Zdrowia o wpisanie jednostek do oficjalnego rejestru laboratoriów realizujących diagnostykę w kierunku SARS-CoV-2, podsumowano.

Dentsu Aegis Network Polska produkuje 100 przyłbic tygodniowo dla placówek służby zdrowia i opiekuńczych, które zmagają się z deficytem sprzętów ochronnych. Specjalnie zaprojektowana drukarka 3D od Dentsu LAB produkuje 20 przyłbic ochronnych na dobę. Działania prowadzone są pro bono, a po wsparcie może zgłosić się każda placówka zdrowotna czy opiekuńcza zmagająca się z niedoborem masek, podała spółka.

W ciągu niespełna dwóch tygodni blisko 250 sztuk sprzętu łącznie trafiło do placówek w Ełku, Radomiu, czy Warszawie. Paczki otrzymali m.in. Szpital Praski, Szpital w Kozienicach, klinika weterynaryjna, Dom Pomocy Społecznej "Lili", Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, podano.

"Jako Dentsu Lab - komórka działająca w ramach Dentsu Aegis Network - od samego początku przymusowej izolacji zastanawialiśmy się na tym, w jaki sposób możemy pomóc najbardziej potrzebującym grupom. Jako, że na co dzień pracujemy z technologią druku 3D, postanowiliśmy wykorzystać nasze zasoby i umiejętności do tego, by drukować sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem. Wydrukowane przez nas przyłbice trafiają do ośrodków w całej Polsce. Staramy się sami identyfikować najbardziej potrzebujące placówki, ale zgłasza się do nas również wiele domów pomocy społecznej i szpitali, którym staramy się pomóc w miarę naszych możliwości" - powiedziała creative technology expert Anna Nowak, cytowana w komunikacie.

PZU, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, przekaże szpitalom prawie tysiąc tzw. opasek życia, które monitorują podstawowe parametry życiowe pacjentów i alarmują personel medyczny w przypadku zagrożenia. Urządzenia o wartości 1 mln złotych trafią do tzw. jednoimiennych szpitali zakaźnych, które opiekują się zarażonymi koronawirusem, podał PZU.

Opaska życia to zakładane na rękę jak zegarek elektroniczne urządzenie, które dokonuje pomiarów pulsu i temperatury ciała pacjenta, a także saturacji, a więc nasycenia krwi tlenem. Analizuje wyniki i natychmiast - sygnałem dźwiękowym i komunikatem na ekranie komputera - alarmuje personel medyczny, gdy parametry życiowe chorego spadną do krytycznych poziomów, podano. Pokryte gumą opaski łatwo dezynfekować, a więc mogą służyć kolejnym pacjentom bez ryzyka, że ulegną oni jakiemukolwiek zarażeniu.

"Opaski mają nie tylko wspomagać pracowników szpitali w sprawnej opiece nad coraz większą liczbą pacjentów, ale również chronić ich samych. Zdalne monitorowanie stanu zdrowia chorych zmniejsza ryzyko zakażenia się wirusem przez lekarzy i pielęgniarki, którzy z poświęceniem walczą z pandemią" - powiedziała prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska, cytowana w komunikacie.

Łączna wartość finansowej pomocy PZU dla szpitali i służb walczących z epidemią sięga już 11 mln zł.

Grant Thornton przeznaczył 120 tys. zł na wsparcie szpitali zakaźnych. Pracownicy w ramach prywatnej zrzutki dołożyli do tej kwoty kolejne 20 tys. zł, podała firma.

"Wspólnicy firmy zdecydowali, że przeznaczą 120 tys. zł na sześć szpitali zakaźnych w sześciu miastach, w których Grant Thornton posiada swoje biura (Poznań, Warszawa, Katowice, Kraków, Toruń i Wrocław). Wypłata miała zostać dokonana jednak w momencie, w którym pracownicy w ramach prywatnej zrzutki zbiorą na ten cel co najmniej 10 tys. zł. W ciągu pierwszych kilku dni pracownicy jednak zebrali ponad dwukrotność tej kwoty. Łącznie na konta sześciu szpitali trafiło więc od grupy Grant Thornton i jej pracowników ponad 140 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

30 marca firma rozpoczęła także świadczenie darmowych porad rozliczania darowizn od strony podatkowej. Od tego czasu pomogła już około 40 firmom w tym obszarze.

Grupa AB i Fundacja Santander Bank Polska wyposażają nowy oddział intensywnej terapii (OIOM) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu do walki z COVID-19 w ramach akcji #AByrazem, zainicjowanej przez Grupę AB oraz akcji "Podwójna moc pomagania", podało AB.

"To jest bardzo ważna i potrzebna inicjatywa, ponieważ stanowisk intensywnej terapii do leczenia pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 jest mało. Będziemy leczyć najcięższe przypadki COVID-19, również takie, które będą wymagały stosowania aparatu ECMO do pozaustrojowego utlenowania krwi" - powiedział prof. Waldemar Goździk, Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Na potrzeby nowego OIOMu - dzięki dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, został zaadaptowany budynek przy ul. Chałubińskiego 1A.

"Widzimy trud i zaangażowanie personelu medycznego, widzimy też prognozy i obawy o nasilenie liczby chorych w najbliższych tygodniach i miesiącach. Walczymy więc z deficytem respiratorów, aby w Polsce można było pomóc jak największej liczbie osób z COVID-19, walczących o życie. Korzystamy z wieloletnich relacji, zaangażowaliśmy wiele osób. W efekcie zamówiliśmy respiratory dla szpitala jednoimiennego we Wrocławiu, przekazaliśmy dodatkowo kolejnemu szpitalowi najnowocześniejszy respirator w Polsce, a dzisiaj możemy poinformować o kolejnym sukcesie" - powiedział prezes AB Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie.

Grupa AB w ramach akcji #AByrazem prowadziła w kwietniu wraz z firmami Sharp, Whirlpool, Gorenje, Toshiba, Brita, Megabajt, Winix ogólnopolską akcję przekazywania potrzebnego sprzętu AGD różnym placówkom medycznym (400 urządzeń, m.in. lodówki, kuchnie, pralki i suszarki, kuchenki mikrofalowe, mopy parowe, oczyszczacze powietrza). Wcześniej Grupa AB przekazała również - przy wsparciu firm Lenovo i Motorola - laptopy dla lekarzy z pierwszej linii i smartfony dla pacjentów-seniorów, aby mogli utrzymywać kontakt z bliskimi pomimo pełnej izolacji.

Grupa Tauron przekaże ponad 40 tysięcy maseczek szpitalom w południowej Polsce m.in. w Gliwicach, Rybniku, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach i Zabrzu. Maseczki trafią do personelu medycznego i pacjentów placówek medycznych, dzięki współpracy z Fundacjami Iskierka i Oko w oko z Rakiem, podał Tauron.

"Tauron jest bardzo silnie związany z południową Polską. Od początku jesteśmy zaangażowani w działania, których celem jest ograniczenie wpływu pandemii na nasze życie społeczne i gospodarcze. Wielu pracowników wpłaciło na konto Fundacji Tauron środki, dzięki którym zamówiliśmy w jednej z polskich szwalni maseczki ochronne, które trafiły do szpitali. Górnicy odpowiedzieli na apel szpitali o krew, a końcem kwietnia przekazaliśmy laptopy dla potrzebujących dzieci z Małopolski, umożliwiając im tym samym edukację domową"- powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Maseczki uszyte we współpracy z Fundacją Oko w oko z Rakiem trafią do Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, Katowickiego Centrum Onkologii oraz Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.

"Fundacja Oko w Oko z Rakiem od początku pandemii wspiera oddziały onkologiczne. Teraz dzięki środkom zebranym przez menadżerów Taurona, którzy przeznaczyli część pensji na walkę z koronawirusem, udało nam się uszyć 20 tysięcy wielorazowych maseczek dla szpitali z oddziałami onkologii. Mamy nadzieję, że dzięki temu wparciu pacjenci oraz personel medyczny będą bezpieczniejsi" - powiedziała prezes Fundacji Oko w oko z Rakiem Justyna Dec.

Za pośrednictwem Fundacji Iskierka 20 tysięcy maseczek otrzymają pacjenci oddziałów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie i Publicznego Szpitala Klinicznego w Zabrzu.

Tauron już w marcu włączył się w walkę Polaków z pandemią koronawirusa, przekazując na potrzeby służby zdrowia 1,5 mln zl. Środki te trafiły do szpitali w Cieszynie i Częstochowie. Zarządzający tymi placówkami przeznaczyli pieniądze na zakup środków niezbędnych w walce z pandemią.

PIĄTEK

Aviva przekazała kolejną darowiznę dla Polskiego Czerwonego Krzyża na bezpośrednią pomoc dla 3,5 tysiąca potrzebujących rodzin w całej Polsce. Tym samym wsparcie grupy Aviva dla PCK w związku z epidemią koronawirusa przekroczyło kwotę 1 mln zł, podała spółka.

"Pomoc Avivy umożliwi PCK zwiększenie skali wsparcia - trzy i pół tysiąca rodzin otrzyma paczki zawierające artykuły spożywcze oraz higieniczne. Akcja będzie realizowana w maju i czerwcu przez oddziały okręgowe i rejonowe PCK w całej Polsce" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu Aviva sfinansowała zakup środków ochrony osobistej dla 5 tysięcy opiekunek PCK: 60 tys. maseczek, 330 tys. rękawiczek oraz 5,4 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Dzięki temu mogą bezpiecznie kontynuować opiekę nad 16 tys. seniorów - osobami samotnymi i przewlekle chorymi.

"W kolejnym etapie naszej współpracy Polski Czerwony Krzyż poprosił o wsparcie dla potrzebujących rodzin, które nagle straciły źródło dochodu wskutek epidemii. Tym samym wartość naszej pomocy dla PCK przekroczyła 1 milion złotych" - powiedział prezes grupy Aviva w Polsce Adam Uszpolewicz, cytowany w komunikacie.

PKN Orlen przekazał na rzecz Watykanu i Urzędu Dobroczynności Apostolskiej środki ochrony niezbędne do walki z pandemią koronawirusa. Darowizna trafi do najbardziej potrzebujących, którzy pozostają pod bezpośrednią opieką Jałmużnika Papieskiego - Kardynała Konrada Krajewskiego, podał koncern.

Środki ochrony otrzymają m.in. jednostki Żandarmerii Watykańskiej, współpracujące z Polską m. in. przy Światowych Dniach Młodzieży, Gwardia Szwajcarska, stanowiąca osobistą ochronę Papieża Franciszka i przede wszystkim potrzebujący - bezdomni, migranci, pacjenci domu opieki, podano.

PKN Orlen przekazał 705 tys. sztuk masek jednorazowych, 30 tys. masek polskiej firmy Brubeck, 3,6 tys. sztuk płynu do dezynfekcji rąk o pojemności 5 litrów, 3,2 tys. sztuk płynu do dezynfekcji powierzchni o pojemności 5 litrów oraz 10 tys. sztuk kombinezonów ochronnych.

"Od początku trwania pandemii aktywnie zaangażowaliśmy się w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Jednak ta bezprecedensowa sytuacja, w której znalazł się świat wymaga międzynarodowej solidarności. Po rozmowie pana prezydenta Andrzeja Dudy z papieżem Franciszkiem podjęliśmy decyzję o wsparciu działań prowadzonych przez Stolicę Apostolską na rzecz najbardziej potrzebujących" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

