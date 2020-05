Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

WEEKEND

Ponad 15 tys. osób dołączyło do organizowanej przez Santander Bank Polska i Fundację Santander zbiórki charytatywnej, której celem było zebranie środków na zakup, niezbędnego podczas pandemii, sprzętu medycznego i odzieży ochronnej do 23 szpitali w Polsce. Inaugurując akcję bank przekazał 2 mln zł, a potem podwajał każdą wpłacaną przez darczyńców kwotę, podał bank.

Akcja #Podwójnamocpomagania zakończyła się 30 kwietna br. Dzięki wielkiemu sercu Klientów Santander Bank Polska i innych darczyńców oraz zaangażowaniu samego banku i jego pracowników na specjalnie utworzone konto Fundacji Santander wpłynęło 3 090 605,86 mln zł.

"Zanotowaliśmy ponad 15,5 tysiąca wpłat. Średnio, jedna osoba przekazała na rzecz akcji około 100 zł, a jeden ze wspaniałych darczyńców przekazał jednorazowo aż 20 tys. zł. Dziękujemy za każdą wpłaconą złotówkę. Cieszymy się z efektu jaki przyniosła nasza akcja. Powszechna mobilizacja i poczucie wspólnoty są w dzisiejszych czasach wyjątkowo ważne, a jeśli dzięki temu razem potrafimy zrobić coś dobrego dla innych, to już prawdziwy sukces i powód do dumy" - powiedziała prezes Fundacji Santander Bank Polska Marzena Atkielska, cytowana w komunikacie.

Cała zebrana od początku marca kwota, czyli ponad 5 000 000 mln zł zostanie przekazana do 23 szpitali.

Ponadto, w całej Polsce od ponad miesiąca wolontariusze fundacji szyją maseczki, które są sukcesywnie przekazywane do szpitali, placówek medycznych oraz do pracowników oddziałów banku, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami. Fundacja Santander kupiła materiały (bawełna, flizelina, guma) niezbędne do uszycia ponad 13 tys. maseczek. Produkcja maseczek cały czas trwa, będą one dostarczane potrzebującym organizacjom na terenie całej Polski. Ponadto Fundacja kupiła 2 pralkosuszarki, które zostały przekazane ratownikom medycznym w Radzionkowie i Krotoszynie.

PONIEDZIAŁEK

Kolejny transport środków niezbędnych do walki z COVID-19 zakupionych przez Grupę Lotos w Chinach na zlecenie polskiego rządu dotarł do Polski. Samolot Antonow Rusłan przewiózł 125 tys. kombinezonów 210 tys. przyłbic. Operację zorganizowano w ramach programu SALIS, podała spółka.

"Oprócz akcji takich, jak ta dziś, doposażamy bezpośrednio konkretne placówki medyczne, przekazujemy paliwo oraz dzielimy się naszymi zapasami środków ochrony indywidualnej. Przed nami jeszcze przynajmniej jeden transport sprzętu z Chin" - powiedział prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski, cytowany w komunikacie.

To już trzeci transport środków ochrony indywidualnej zakupionych przez Grupę Lotos na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sprzęt w znakomitej większość trafi do składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lublińcu. Będzie stamtąd dystrybuowany do szpitali w całej Polsce zgodnie z wytycznymi resortu zdrowia.

Provident i AXA wesprą finansowo szpitale w Brodnicy, Chełmży, Przasnyszu, Strzelcach Opolskich i Szczytnie. Firmy podjęły decyzję o przesunięciu części środków z jednej ze wspólnych inicjatyw kulturalnych na rzecz pomocy służbom medycznym w walce z epidemią, podały spółki.

"Wspierając szpitale, często zapominamy o mniejszych, lokalnych placówkach. Tymczasem prowadzą one trudną walkę nie tylko z koronawirusem, ale także z ograniczeniami finansowymi. Poprzez pomoc finansową dla pięciu lokalnych szpitali chcemy nie tylko wesprzeć walkę z wirusem, ale wyrazić także wdzięczność dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy walczą z epidemią" - powiedziała członek zarządu w Provident Polska Patrycja Rogowska-Tomaszycka.

Pomoc trafi do ZOZ im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy, Szpitala Powiatowego w Chełmży, Szpitala im. Dr. Wojciecha Oczko w Przasnyszu, Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich oraz Szpitala Powiatowego w Szczytnie. Wsparcie dla placówek wyniesie łącznie 100 tys. zł.

Firma Henkel Polska przekazała kolejną darowiznę rzeczową szpitalom walczącym z pandemią COVID-19. Kosmetyki o wartości ponad 75 000 zł trafiły do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Łącznie na cel wsparcia pracowników służby zdrowia firma Henkel przekazała już produkty o rynkowej wartości 316 000 zł.

Wcześniej Henkel przekazał wsparcie rzeczowe w produktach firmy Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz, we współpracy z gliwickim Caritasem, 15 szpitalom z województwa śląskiego. Łączna wartość rynkowa produktów przekazanych dotychczasowo przez firmę Henkel Polska na rzecz walki z pandemią to 316 000 zł.

Ingka Centres, IKEA Retail oraz Ikano Bank Oddział w Polsce wspierają Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Wsparcie funkcjonowania linii pomocowej oraz Centrów Pomocy Dzieciom o wartości 175 000 zł, koncerty online oraz publiczna zbiórka środków finansowych na rzecz Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 to pomoc, jaką dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach szeroko zakrojonych działań pomocowych pod hasłem #PomagamyRazem organizują Ingka Centres, IKEA Retail Polska oraz Ikano Bank Oddział w Polsce.

Grupą szczególnie narażoną na długofalowe efekty pandemii są dzieci - zwłaszcza te, znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej. Każdego dnia konsultanci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odbierają około 300 telefonów. Część z nich to rozmowy ratujące życie. Podczas kwarantanny przemoc domowa eskaluje. Niepewność, brak poczucia kontroli i przymusowa izolacja mogą wywołać agresję, którą najłatwiej wyładować na najbardziej bezbronnych - dzieciach. Ofiary tej przemocy nie zawsze mają dokąd uciec, a telefon zaufania to dla nich często ostatnia deska ratunku, podano.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zapewnia pomoc telefoniczną najmłodszym i nastolatkom w trudnych sytuacjach życiowych, a także dorosłym - rodzicom i profesjonalistom pracującym z dziećmi. Przez ponad 11 lat działania Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 konsultanci Fundacji odebrali ponad 1 240 000 telefonów. Każdego dnia podejmują interwencje ratujące zdrowie lub życie dzwoniących. Fundacja prowadzi także Centra Pomocy Dzieciom, które zapewniają najmłodszym kompleksowe wsparcie. Oferta pomocowa jest całkowicie bezpłatna.

W sumie wsparcie na rzecz funkcjonowania Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz Centrów Pomocy Dzieciom prowadzonym przez Fundację osiągną wartość 175 000 zł.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, zrzeszający obecnie ponad 60 firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych przekazał prawie 0,5 miliona przyłbic ochronnych polskim szpitalom, podała organizacja.

Akcja charytatywnej pomocy dla polskich placówek medycznych cały czas trwa. Do tej pory udało się wyprodukować i nieodpłatnie przekazać 470 tysięcy sztuk samych przyłbic ochronnych, a dodatkowo także innych produktów plastikowych, jak kubki, miseczki, sztućce, folie, worki i inne materiały niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania szpitali i pracowników medycznych, podano.

Liczba placówek, do których trafiła pomoc już tydzień temu przekroczyła 100.

"Akcja firm z naszej branży ma charakter masowy, zaś liczba prawie pół miliona dostarczonych przyłbic robi ogromne wrażenie, sam Związek jest wymieniany wśród największych darczyńców w czasie pandemii koronawirusa. Chodzi o zdrowie nas wszystkich, a używający naszych produktów lekarze i pielęgniarki są obecnie najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo związane z COVID-19. Tym bardziej cieszymy się, że tworzywa, które ostatnio były poddawane nieustannej krytyce pokazują zalety wynikające z ich stosowania. Bo tworzywa sztuczne mają służyć nam wszystkim, a odpowiednio segregowane i przetwarzane nie stanowią zagrożenia dla środowiska i ludzi" - powiedział dyrektor generalny PZPTS Robert Szyman, cytowany w komunikacie.

Aviva daje swoim klientom, odnawiającym ubezpieczenie samochodu, możliwość rozłożenia składki na raty bez zwyżki. Celem akcji, która trwa do 10 sierpnia, jest wyjście naprzeciw klientom przeżywającym kłopoty finansowe w związku z epidemią koronawirusa, podała spółka.

Propozycja jest przeznaczona dla klientów, którzy obecnie mają ubezpieczony w Avivie samochód i w okresie od 11 maja do 10 sierpnia będą odnawiać polisę na kolejny rok. Klienci, którzy mają tylko obowiązkowe OC, mogą rozłożyć składkę za kolejny rok na 2 raty. Z kolei klienci, którzy mają pakiet OC+AC, mogą rozłożyć składkę za kolejny rok na 2 lub 4 raty. W ramach promocji suma rat będzie taka sama, jak składka jednorazowa za cały rok. Z propozycji można skorzystać, kontaktując się z centrum telefonicznym lub agentem ubezpieczeniowym Avivy, podano.

"Chcemy pokazać naszym lojalnym klientom, że dbamy o nich i wychodzimy naprzeciw, jeśli napotykają na kłopoty finansowe z powodu epidemii koronawirusa. Liczymy, że ten gest pomoże utrzymać ubezpieczenie i przekona do pozostania z nami na długo. Niewielu ubezpieczycieli oferujących polisy komunikacyjne proponuje klientom brak zwyżki przy rozłożeniu składki na raty" - powiedziała członek zarządu Avivy Katarzyna Bem, cytowana w komunikacie.

Mercedes-Benz Designo Manufaktur w Sindelfingen, który produkuje na indywidualne zamówienie ekskluzywne komponenty do wnętrz samochodów wytwarzanych na całym świecie od kilku tygodni zajmuje się ręcznym szyciem maseczek przeznaczonych dla pracowników europejskich zakładów Daimlera. Wspierają ich w tym wybrani praktykanci Designo Manufaktur, podał Mercedes.

W ten sposób pracownicy z Sindelfingen wnoszą cenny wkład w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przyczyniają się też do zapewnienia środków ochronnych dla swoich kolegów w trakcie wznowienia produkcji, podano.

Produkcja maseczek dobiegnie końca wraz ze wznowieniem produkcji.

Koncern zainicjował liczne kampanie pomocowe. Od kilku tygodni dostarcza na przykład drukarki 3D na potrzeby produkcji sprzętu medycznego. Ponadto Daimler, przekazując środki pieniężne i darowizny rzeczowe, wspiera uruchomienie tymczasowego szpitala z 1500 łóżkami w Indiach, a zespół Formuły 1 wraz z Kolegium Uniwersyteckim w Londynie (UCL) projektuje i produkuje aparaty oddechowe CPAP.

OPPO wspiera Grupę Warszawa w akcji #PosiłekDlaSeniora i przekazuje telefony, by ułatwić komunikację i logistykę projektu, podało OPPO.

"Firma przekazała blisko 190 smartfonów dla podopiecznych 24 świetlic środowiskowych, 50 smartfonów w inicjatywie #ZdolniZdalni, a teraz wspiera lokalną inicjatywę warszawskiej grupy gastronomicznej - Grupy Warszawa w ich akcji #PosiłekDlaSeniora. Smartfony OPPO trafią do rosnącej grupy kierowców, którzy - realizując setki dostaw dziennie - muszą być w stałym kontakcie. Dziś dostawy realizowane są na terenie Warszawy i Wrocławia, za chwilę akcja obejmie Trójmiasto i kolejne miasta.

W ramach akcji, codziennie pod drzwi Seniorów dostarczane są zestawy 4 zbilansowanych posiłków składających się ze śniadania, zupy, dania głównego oraz podwieczorku, a - stworzony przez Grupę Warszawa program - jest szansą na pomoc nie tylko seniorom, ale także pracownikom gastronomii.

WTOREK

Bank BNP Paribas włącza się w walkę z pandemią Covid-19 sponsorując testy na obecność SARS-CoV-2. Ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych ALAB laboratoria wykona 500 testów wykrywających SARS-CoV-2. Testy będą przeznaczone dla pracowników laboratoriów medycznych z ośrodków publicznych. Liczba sponsorowanych przez bank testów wzrosła tym samym do 2000 sztuk, podał bank.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że to właśnie zwiększenie liczby wykonywanych testów na obecność SARS-CoV-2 ma kluczowe znaczenie dla walki z pandemią. Dlatego po raz kolejny zdecydowaliśmy o zakupie puli testów z przeznaczeniem dla osób będących na pierwszej linii walki. Teraz 500 testów trafi do diagnostów laboratoryjnych, którzy są w ramach wykonywania swojej pracy szczególnie narażeni. Mamy nadzieję, że ta pomoc przyczyni się do szybszej wygranej z pandemią" - powiedziała dyrektor biura społecznej odpowiedzialności biznesu BNP Paribas Bank Polska Maria Krawczyńska.

Bank BNP Paribas wspiera służbę zdrowia w walce z pandemią Covid-19 od samego początku. Wcześniej w ramach wsparcia Bank BNP Paribas sfinansował 500 testów dla przedstawicieli zawodów medycznych w ramach inicjatywy Badamy-Wspieramy z Grupą Diagnostyka, 1000 testów dla szpitali i placówek medycznych w ramach współpracy z Warsaw Genomics, a także zakupił i przekazał 20 000 maseczek dla służby zdrowia.

Dodatkowo, w ramach pomocy dla branży medycznej, od końca kwietnia BNP Paribas rozpoczął dostawy posiłków do Szpitala Wolskiego w Warszawie. Dania są przygotowywane przez naszych kucharzy w kantynie w centrali Banku BNP Paribas i regularnie dowożone do placówki.

Toyota Leasing Polska reagując na trwającą pandemię koronawirusa, wprowadza na rynek nowy wariant finansowania aut firmowych. Przedsiębiorcy wybierający Standard Leasing z odroczeniem spłat, otrzymają finansowanie od zaraz, a przez pierwsze 3 miesiące zapłacą jedynie 1% raty miesięcznie, podała spółka.

Standard Leasing z odroczeniem spłaty, ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom zakupu niezawodnych aut Toyoty i Lexusa, nie nadwyrężając przy tym firmowego budżetu i pozwalając na zachowanie stabilności finansowej działalności gospodarczej.

"Ze Standard Leasingu z karencją mogą skorzystać obecni i nowi klienci Toyota Leasing Polska, a także uczestnicy programu Toyota More. Produkt dotyczy umów leasingu zawieranych na okres do 60 miesięcy, przy wpłacie własnej korzystającego w wysokości min. 20 % ceny pojazdu. Klienci przez pierwsze 3 miesiące zapłacą tylko 1% raty regularnej miesięcznie. Dopiero 4 z kolei rata będzie standardowej wysokości" - podano w komunikacie.

Oferta Standard Leasingu może się łączyć z promocyjnym Leasingiem 101% na modele Toyoty PROACE i PROACE CITY oraz atrakcyjnym finansowaniem Lexusa UX, NX, IS, ES z rocznika 2019 w Leasingu 100,1%.

Procter &Gamble w dobie pandemii COVID-19 wzmacnia działania pomocowe. Łączna wartość pomocy w Polsce to ponad 1,5 mln zł - przekazana w formie produktów oraz wsparcia finansowego, podała firma.

P&G od lat wspiera i prowadzi akcje pomocowe dla ofiar klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych. Międzynarodowy koncern działa zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. W Polsce firma włącza się w walkę z kryzysem na wielu frontach: przekazuje swoje produkty oraz darowizny pieniężne współpracując z organizacjami dobroczynnymi - przede wszystkim Polskim Czerwonym Krzyżem, wspiera też służbę zdrowia i lokalne społeczności, podano.

"Niesienie pomocy to kwestia filozofii firmy i systemowego podejścia. Trzeba być ze społecznościami, których jest się częścią, na dobre i na złe. Prawdziwe więzi buduje się przez lata i teraz, kiedy te społeczności potrzebują naszego wsparcia, musimy zrobić wszystko, żeby go udzielić. P&G dziś tak naprawdę robi to samo, co zawsze podczas kryzysów humanitarnych. Nasz cel pozostaje niezmieniony - nasze marki niosą pomoc ludziom najbardziej dotkniętym kryzysem oraz tym, którzy im pomagają" - powiedziała manager ds. komunikacji korporacyjnej Procter &Gamble w Europie Środkowej Małgorzata Mejer.

Łączna wartość wsparcia przekazanego globalnie przez P&G wynosi ponad 15 mln USD.

Kolejne firmy dołączyły do grupy liderów branży nieruchomości komercyjnych, wspierając pracowników szpitali i pogotowia ratunkowego w całej Polsce. W ramach akcji #property4heroes każdego dnia do lekarzy, pielęgniarek, ratowników i personelu pomocniczego dociera 1150 posiłków. W kolejnym etapie akcji #property4heroes z pomocą pospieszyły firmy: CA Immo, Grupa Capital Park oraz Savills Investment Management, dołączając do grona CPI Property Group, Echo Investment, EPP, Ghelamco, Globalworth, Griffin Real Estate, HB Reavis, Immofinanz, Invesco Real Estate, Panattoni, Skanska oraz Vastint.

"To bardzo dobry sygnał, że firmy na co dzień konkurujące na rynku potrafiły zjednoczyć siły, by pomóc pracownikom placówek medycznych w tak trudnym czasie, pokazując siłę i potencjał całej branży nie tylko w działaniach biznesowych. Pozytywny odzew ze strony medyków utwierdza nas w przekonaniu, jak bardzo potrzebna jest im nasza pomoc. Dla nas to również cenna lekcja na przyszłość, że warto jednoczyć siły, dzielić się budżetami i współpracować. Ta akcja ma szansę istotnie wzmocnić też nasze wzajemne relacje w biznesie, gdy życie i praca przestaną być podporządkowane trwającej epidemii" - przekonują zgodnie przedstawiciele firm biorących udział w akcji #property4heroes.

Posiłki są przywożone każdego dnia do 16 szpitali i stacji pogotowia ratunkowego w 9 polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i w Gdańsku. Najczęściej są to obiady, ale również napoje i drobne artykuły żywnościowe.

Firmy biorące udział w akcji #property4heroes zaangażowały do przygotowania posiłków najemców, którzy na co dzień pracują w biurowcach i centrach handlowych z ich portfolio. Zespoły pracujące w poszczególnych firmach opracowały też logistykę dostarczania ich w konkretne miejsca. Pomocni byli tu koordynatorzy znający zapotrzebowanie konkretnych placówek w danym mieście, zaznaczono.

Oprócz akcji #property4heroes, skupiającej działania na dostarczaniu posiłków do szpitali i innych placówek medycznych, firmy z branży nieruchomości komercyjnych pomagają też indywidualnie, zaopatrując medyków w środki ochrony osobistej czy sprzęt do leczenia i ratowania życia pacjentów.

NIVEA Polska - część międzynarodowego koncernu Beiersdorf w ramach lokalnych działań wsparła finansowo 3 polskie placówki medyczne w Poznaniu, podała firma.

NIVEA Polska od zawsze związana jest z Poznaniem, gdzie znajduje się siedziba firmy. Właśnie dlatego postanowiono wesprzeć dwa lokalne szpitale i stację pogotowania ratunkowego. Ponadto, dotychczas NIVEA Polska i Beiersdorf Manufacturing Poznań wsparły pracowników medycznych, zapewniając im 25 000 podstawowych produktów pielęgnacyjnych. Realizowane i planowane są kolejne dostawy, podano.

"I w tym przypadku postanowiono działać lokalnie, zatem wsparcie otrzymały głównie instytucje zlokalizowane w Poznaniu i województwie wielkopolskim, ale także - między innymi - Krajowa Izba Diagnostyki Laboratoryjnej czy Szpital MSWiA w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Oprócz wsparcia finansowego i darowizn produktów pielęgnacyjnych fabryka Beiersdorf Manufacturing Poznań przeorganizowała swoje linie produkcyjne i uruchomiła produkcję dezynfektantów, z ich wyłącznym przeznaczeniem na darowizny. Produkcja jest w toku.

ŚRODA

L'Oréal dostarczy 220 tys. masek ochronnych salonom fryzjerskim w całym kraju oraz 6 tys. butelek żelu do sanityzacji rąk wyprodukowanego w fabryce L'Oréal aby ułatwić i przyspieszyć bezpieczne korzystanie z usług fryzjerskich. Po wznowieniu działalności salonów, produkty te, a w późniejszym terminie maseczki, będzie można zamówić za pośrednictwem działu obsługi klienta L'Oréal oraz partnerów handlowych, podała firma

Od początku kryzysu związanego z Covid-19 firma L'Oréal wprowadziła szereg działań mających na celu wsparcie fryzjerów:

- Zamrożenie płatności: Od 17 marca L'Oréal zamroził płatności należne od wszystkich niezależnych salonów i fryzjerów współpracujących z markami w Polsce oraz dla dystrybutorów. W Polsce około 1000 klientów skorzystało z tej inicjatywy. W Europie pomoc otrzymało 65 000 salonów, a na całym świecie - prawie 100 000.

- L'Oréal wspiera Fryzjera: Dział Produktów Profesjonalnych wraz ze wszystkimi markami profesjonalnymi Grupy takimi jak: L'Oréal Professionnel, Kérastase, Matrix, Biolage oraz Redken już pod koniec marca stworzył w mediach społecznościowych platformę dedykowaną branży fryzjerskiej, do której dostęp mają wszyscy zainteresowani, nie tylko partnerzy biznesowi L'Oreal. Jej celem jest integracja i wsparcie polskich fryzjerów i stylistów poprzez przekazywanie merytorycznej wiedzy m.in. z zakresu prawa, księgowości oraz finansów, która wspiera ich w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych oraz pokazuje jak skorzystać ze wsparcia zaproponowanego przez państwo. Obecnie na platformie jest już zarejestrowanych ponad 4 tys. 200 fryzjerów i stylistów z całego kraju.

- L'Oréal Access: To największa na świecie platforma e-learningowa przeznaczona dla profesjonalistów branży fryzjerskiej. Jest dostępna w 20 krajach, w tym od 5 maja w Polsce. W ciągu niespełna dwóch tygodni, na platformie zarejestrowało się już ponad 500 użytkowników z Polski i liczba ta stale rośnie.

- Szkolenia online: Już w pierwszych tygodniach od zamknięcia salonów wszystkie marki profesjonalne L'Oréal wprowadziły szkolenia online, ułatwiając możliwość zdobycia lub odświeżenia wiedzy w temacie profesjonalnych usług fryzjerskich oraz informacje jak przeprowadzać konsultacje online, które zoptymalizują zarządzanie pracą salonu po jego ponownym otwarciu.

CZWARTEK

Firma Henkel Polska przekazała darowiznę w wysokości ponad 135 tys. zł na działania Funduszu Interwencyjnego Fundacji WOŚP w walce z pandemią COVID-19. To kolejny krok firmy w stronę minimalizowania skutków pandemii poprzez wspieranie placówek służby zdrowia ratujących życie i zdrowie osób zakażonych koronawirusem, podała firma.

Z pozyskanych środków Fundacja kupuje niezbędny sprzęt medyczny i wyposaża szpitale i stacje pogotowia ratunkowego w kardiomonitory, łóżka do intensywnej terapii, respiratory transportowe oraz maseczki chirurgiczne i przyłbice ochronne.

"Dzięki powołanemu przez Fundację Funduszowi Interwencyjnemu zrobiliśmy już zakupy za ponad 50 mln złotych! Polacy znów pokazują, jak wielki mają w sobie gen solidarności i społeczeństwa obywatelskiego! Każdego dnia wysyłamy do kolejnych instytucji niezbędne dla personelu medycznego pakiety ze środkami ochrony osobistej. Przekazane dary znacznie zwiększą wydajność placówek i szybkość diagnostyki w kierunku COVID-19, a także zdecydowanie podniosą bezpieczeństwo diagnostów laboratoryjnych przy wykonywaniu badań" - powiedział prezes WOŚP Jurek Owsiak.

Na walkę z pandemią na świecie koncern Henkel zobowiązał się przekazać 2 mln euro oraz dostarczyć 5 milionów sztuk środków czystości i higieny osobistej.

Wartość rynkowa pomocy rzeczowej w produktach kosmetycznych i środkach czystości przekazana przez Henkla w Polsce na rzecz walki z pandemią organizacjom społecznym i szpitalom wyniosła do tej pory ponad 316 tysięcy złotych. Pomoc trafiła do 18 szpitali w Warszawie, Poznaniu, Raciborzu, Zabrzu, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Bytomiu, Toszku i Pyskowicach.

Spółki Grupy PKP i Fundacja Grupy PKP przekazały w drodze darowizny środki na zakup ok. 30 tysięcy testów przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Łącznie spółki Grupy PKP przekazały na wsparcie zakupu niezbędnych odczynników w procesie diagnostyki około 2,3 mln zł, podało PKP.

Testy wraz drobnym sprzętem jednorazowym trafią do nowo powstałego laboratorium w Zakładzie Wirusologii, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, który prowadzi badania laboratoryjne próbek w kierunku COVID-19 (RNA SARS-CoV-2). Pozwoli to zwiększyć liczbę testów dostępnych w zakładzie i wpłynie pozytywnie na możliwość realizacji badań, podano.

"W sytuacji pandemii sposobem na jej pokonanie jest współpraca wszystkich podmiotów, które mogą finansowo wesprzeć służbę medyczną. Dzięki środkom zebranym w wyniku współpracy Fundacji ze spółkami Grupy PKP, dyrekcja Instytutu Hematologii i Transfuzjologii kupi odczynniki i sprzęt do nowo utworzonego laboratorium, gdzie wykonywane są badania na obecność RNA wirusa SARS-CoV-2. Jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Działamy dalej" - zapewniła prezes zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek.

Do tej pory za pośrednictwem Fundacji Grupy PKP spółki kolejowe, przekazały już kilka milionów złotych m.in. na zakup sprzętu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz odczynników i innych środków, żeby uruchomić badania laboratoryjne w kierunku COVID-19, w Narodowym Instytucie Leków.

Oprócz pomocy finansowej dla placówek medycznych Fundacja Grupy PKP prowadzi również działania wspierające. Polegają one m.in. na pomocy osobom przebywającym w kwarantannie, udostępnianiu maseczek pracownikom branży kolejowej oraz zbiórce komputerów, niezbędnych do e-learningu, dla dzieci z rodzin potrzebujących takiego wsparcia.

Merck planuje przeznaczyć na plan wsparcia walki z COVID-19 w Polsce ponad 250 tys. zł. Firma przyłączyła się do zbiórki Fundacji Siepomoga, której celem jest wsparcie szpitali w zakupie niezbędnych środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego do walki z koronawirusem. Do tej pory dzięki zbiórce Fundacji pomoc otrzymało ponad 350 placówek medycznych w całej Polsce, podał Merck

Spółka przeznaczyła także budżet na udzielanie darowizn finansowych i rzeczowych bezpośrednio szpitalom, zgłaszającym jej zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej, takie jak: maseczki, rękawiczki, gogle, kombinezony itp.

"Działając również w branży life science, mamy świadomość roli, jaką odgrywa ona w walce z pandemią, począwszy od testowania, czy charakteryzowania wirusa, a skończywszy na opracowywaniu szczepionek czy terapii. Mając to na względzie, prowadzimy priorytetyzację zarówno zapytań, jak i zamówień, tak by zapewnić w pierwszej kolejności jednostkom pracującym nad koronawirusem (SARS-CoV-2) i COVID 19 wsparcie merytoryczne oraz dostępność naszych produktów" - czytamy w komunikacie.

Merck organizuje aktualnie środki ochrony osobistej oraz materiały pierwszej potrzeby dla dzieci i ich opiekunów mieszkających w placówkach.

Z powodu wprowadzonych ograniczeń, podopieczni Fundacji Pomocy Dzieciom ,,Pociecha" nie mogą spożywać posiłków na miejscu. Pomoc finansowa będzie przeznaczona nie tylko na samo wyżywienie, ale również transport, dzięki któremu jedzenie może być dowożone do domów dzieci.

Spółka wsparła także Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta by w tym trudnym czasie mogli zakupić m.in. środki ochrony osobistej niezbędne do funkcjonowania tych placówek.

Dbając o szczególną grupę, jaką są pielęgniarki i położne, Merck został partnerem sesji edukacyjnej nt. koronawirusa odbywającej się pod honorowym patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Transmitowane na żywo wydarzenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników z całej Polski.

Uber - po wprowadzeniu darmowych przejazdów dla personelu medycznego walczącego z pandemią koronawirusa, zwraca się w stronę organizacji charytatywnych, które otaczają opieką potrzebujących. Wolontariusze, współpracujący z Caritas oraz Fundacją Centrum Praw Kobiet, już dziś mogą korzystać ze specjalnych kodów do realizacji darmowych przejazdów, podał Uber.

"Walka z pandemią trwa już ponad 2 miesiące. Bez wsparcia wolontariuszy dotarcie z pomocą do potrzebujących byłoby niemożliwe. W tym wyjątkowym czasie Uber wspiera lokalne społeczności oraz inicjatywy oferujące pomoc charytatywną. Na początek medycy, teraz organizacje pozarządowe Aby wesprzeć medyków, Uber wdrożył specjalne rozwiązanie Uber Medics, dzięki któremu pracownicy 31 szpitali w Polsce mogą korzystać z darmowych przejazdów. Teraz firma zwraca się do wolontariuszy, którzy otaczają opieką osoby potrzebujące" - czytamy w komunikacie.

Każda z organizacji otrzymała 1 000 kodów, gwarantujących darmowy przejazd do kwoty 30 zł. Dzięki nim wolontariusze mogą dotrzeć z pomocą do większej liczby potrzebujących. Wcześniej firma nawiązała współpracę z WOŚP, przekazując kody na przejazdy wolontariuszom oraz udostępniając powierzchnię reklamową w celu promocji walki koronawirusem.

Uber wskazał, że czas pozostawania w domach to dla wielu osób wyjątkowo trudny okres także z innego powodu - przemocy domowej. Fundacja Centrum Praw Kobiet aktywnie wspiera inicjatywy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa kobietom w sytuacji kryzysowej oferując schronienie, pomoc prawną oraz psychologiczną.

"W czasie izolacji społecznej zaobserwowałyśmy szczególnie znaczny wzrost liczby telefonów od kobiet szukających informacji, wsparcia lub pomocy w konkretnych sprawach, w tym szukających bezpiecznego schronienia. Dzięki pomocy Uber kobiety oraz dzieci, doświadczające przemocy, mogą bezpiecznie dotrzeć do naszych placówek, które znajdują się w 6 polskich miastach"- powiedziała Monika Młynarczyk z Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Dzięki pracy studentów Wydziału Fizyki UW w Warszawie, za pośrednictwem partnerów Ubera w samej Warszawie dostarczono ponad 1 000 przyłbic do placówek medycznych. Firma oferuje również pomoc finansową kierowcom oraz dostawcom, u których wykryto wirusa, a także stale dostarcza instrukcje postępowania, mające na celu zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.

PIĄTEK

Pracownicy Grupy PZU zebrali 200 tys. zł na pomoc w walce z koronawirusem. Drugie tyle dołożą spółki z Grupy. Łączna kwota 400 tys. zł zostanie w większości przeznaczona na zakup tzw. namiotów barierowych dla zakażonych, podał PZU.

W zbiórce pieniędzy wzięli udział pracownicy ze wszystkich spółek z Grupy PZU, w tym PZU, PZU Życie, Banku Pekao, Alior Banku i Link4.

"Szlachetny gest zasługuje na wsparcie, dlatego podwajamy pomoc. Do każdej ofiarowanej przez pracowników złotówki nasze spółki dokładają drugą. Imponujące efekty zbiórki pokazały, że pomoc potrzebującym, jedna z najważniejszych w Grupie PZU wartości, wypływa ze szczerych chęci pracowników. Angażują się w nią każdego dnia, nie tylko w czasie pandemii" - powiedziała prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

Środki od Grupy PZU umożliwią sfinansowanie prawie 2 tys. namiotów.

Namioty barierowe, na których zakup zostanie przeznaczona zebrana kwota, to wynalazek kierownika Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Marcina Kaczora. Szczelnie odgradzają chorego od otoczenia, zapobiegając rozprzestrzenianiu się wirusa. Chronią inne osoby przed zakażeniem, a jednocześnie pozwalają lekarzom na przeprowadzanie niezbędnych zabiegów medycznych. Trafią m.in. do szpitali na Śląsku, gdzie znacznie wzrosła liczba zakażonych koronawirusem.

Namioty to kolejny innowacyjny projekt realizowany przez Grupę PZU w związku z pandemią. W opiece nad zakażonymi koronawirusem pomagają również tzw. opaski życia, które monitorują podstawowe parametry życiowe pacjentów zakażonych koronawirusem i alarmują personel medyczny w przypadku zagrożenia. PZU, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, przekaże szpitalom prawie tysiąc takich urządzeń. Pierwsze trafiły już do szpitali m.in. w Elblągu, Grudziądzu, Tychach, Ostródzie i Kędzierzynie-Koźle.

Łączna wartość pomocy finansowej spółek Grupy PZU dla szpitali i służb walczących z epidemią sięga już prawie 20 mln zł.

EY Polska przekazał 1 mln zł na wsparcie walki z epidemią. Kwota ta jest sukcesywnie powiększana o 1% z wpływów pieniężnych firmy w okresie od kwietnia do końca czerwca, podała firma.

W ramach finansowego wsparcia firma m.in. zakupiła sprzęt komputerowy dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa mazowieckiego. Łącznie przekazanych zostało 150 stacji komputerowych, które trafiły do Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Warszawie oraz podległych jej stacji powiatowych. Są one odpowiedzialne za nadzór epidemiologiczny ok. 5,5 mln Polaków.

"Nowe stacje przyspieszą proces przepływu informacji o zakażeniach oraz proces wydawania wyników badań i decyzji Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Zakup sprzętu dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo EY Polska chce przeznaczyć na wsparcie walki z epidemią 1% z ogólnej kwoty terminowych wpływów pieniężnych w okresie od kwietnia do końca czerwca.

"Pomysł ten jest ściśle związany z akcją #terazpłynność. Ma ona na celu jak najszersze uświadomienie wszystkim uczestnikom rynku gospodarczego, że utrzymanie płynności finansowej ma (zawsze, ale w obecnej sytuacji to szczególne wyzwanie) kluczowy wpływ na kondycję całej gospodarki. To bardzo ważne, żeby firmy, które są w na tyle dobrej sytuacji, że mogą sobie na to pozwolić, płaciły terminowo faktury, a w konsekwencji w łańcuchu połączonych podmiotów, udrażniały płynność finansową" - podano także.

Środki w ramach 1% z faktur zostaną przekazane na wsparcie kolejnych, zgłoszonych przez pracowników EY Polska celów, inicjatyw pomocowych i projektów związanych z walką ze skutkami Covid19 w lokalnych społecznościach.

