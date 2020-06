Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

WEEKEND

Z puli ponad 100 respiratorów zamówionych przez Caritas Polska w ramach akcji #WdzięczniMedykom, 48 zostało zakupionych ze środków przekazanych przez Generali Polska, podała spółka. Respiratory pozyskane przez Caritas Polska dzięki wsparciu tego darczyńcy zostały przekazane już do szpitali w Poznaniu i Ełku.

"W imieniu pracowników Generali Polska dziękuję wszystkim lekarzom i całemu personelowi medycznemu za poświęcenie i ogromny wysiłek włożony w ratowanie życia innych w czasie tej pandemii. By wyrazić nasze podziękowania Generali dołączyło do inicjatywy Caritas Polska - #WdzięczniMedykom. Postanowiliśmy sfinansować zakup kolejnych 40 respiratorów dla polskich szpitali. Ta darowizna to kolejny etap pomocy, w ramach której już na początku kwietnia spółki Generali w Polsce kupiły 8 respiratorów dla szpitali w Poznaniu i w Lublinie" - powiedział prezes spółek Generali Polska Andrea Simoncelli.

Jedna z największych firm ubezpieczeniowych na świecie przekazała łącznie na wsparcie akcji #WdzięczniMedykom ponad 1,5 mln zł. Jak zaznacza Andrea Simoncelli, wsparcie to było możliwe dzięki inicjatywie Grupy Generali.

"W ramach Międzynarodowego Nadzwyczajnego Funduszu Generali przeznaczyliśmy 100 mln euro na walkę z koronawirusem na całym świecie. Inicjatywa ta jest namacalnym wyrazem wartości Grupy Generali, których celem jest umożliwienie Polakom kształtowania bezpieczniejszej przyszłości, dbanie o ich życie i marzenia oraz bycie ich partnerem na całe życie "- wyjaśnił.

Pierwszy respirator zakupiony przez Caritas Polska dzięki wsparciu spółek Generali Polska został przekazany jeszcze w kwietniu do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Poznaniu. W tym tygodniu ta sama placówka otrzymała kolejne trzy urządzenia, a jedno trafiło do ełckiej filii 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

Akcja #WdzięczniMedykom została uruchomiona przez Caritas Polska w odpowiedzi zapotrzebowanie szpitali i placówek medycznych znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa.

PONIEDZIAŁEK

W ramach kolejnych etapów odmrażania polskiej gospodarki PSH Lewiatan niezmiennie realizuje działania na rzecz wsparcia franczyzobiorców, pracowników, klientów i lokalnych społeczności. Od początku pandemii sieć we współpracy ze spółkami regionalnymi i 3200 zrzeszonymi sklepami realizuje szerokie działania pomocowe, które objęły między innymi ponad 30 szpitali i placówek medycznych w całej Polsce, podał PSH Lewiatan.

W ramach inicjatywy #RazemJesteśmySilniejsi Sieć Lewiatan przekazała ponad 50 palet produktów, takich jak woda, środki dezynfekujące i artykuły higieniczne. Otrzymało je ponad 30 szpitali i placówek medycznych w całej Polsce. Od początku pandemii ponad 500 sklepów Lewiatan zrealizowało także 13 000 zamówień na zakupy dla osób starszych i chorych w ramach akcji ,,Sąsiedzka pomoc". Dzięki współpracy PSH Lewiatan, Spółek Regionalnych, franczyzobiorców i partnerów handlowych wsparcie regularnie trafia również do lokalnych społeczności. Działania obejmują także akcje edukacyjne skierowane do pracowników i klientów, promujące odpowiedzialne postawy i bezpieczeństwo w robieniu zakupów.

"W tych trudnych miesiącach kluczowa okazała się solidarność i współpraca. Wrażliwość naszych franczyzobiorców i pracowników oraz ich doskonała znajomość problemów, z jakimi borykają się nasi najbliżsi sąsiedzi, pozwoliły nam szybko podjąć działania wspierające najbardziej potrzebujących. Dziś, w pełni przygotowani, odważnie wkraczamy w nową rzeczywistość " - powiedział prezes PSH Lewiatan Robert Rękas.

W czasie pandemii dla PSH Lewiatan priorytetem jest ochrona biznesów franczyzobiorców. Jako pierwsza sieć franczyzowa w Polsce, we współpracy ze Spółkami Regionalnymi oraz franczyzobiorcami, Lewiatan ustanowił fundusz pomocowy o wartości 10 mln zł, dla przedsiębiorców, których działalność została zagrożona w skutek pandemii. Fundusz wsparło także 120 partnerów handlowych sieci Lewiatan. Ponadto, w ramach wsparcia franczyzobiorcy mogą liczyć na szeroką pomoc organizacyjną i prawną.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan zainicjowała także szereg akcji wspierających najbliższych sąsiadów, jak ,,Sąsiedzka pomoc" skierowana do osób starszych i chorych. Inicjatywa umożliwia złożenie zamówienia na zakupy przez klientów, którzy nie mogą samodzielnie odwiedzić sklepu. Z kolei poprzez akcje #ZostańWDomu i gotuj z Lewiatanem oraz #TrzymajSięZdrowo sieć aktywnie promuje odpowiedzialne zachowania wśród swoich klientów. Inicjatywy mają na celu zachęcenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, pozostawania w domu, jak też promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania.

Allegro przedłuża pakiet wsparcia dla sprzedających po raz trzeci - do końca czerwca - nadal pokrywając cały koszt. Spółka przeznaczyła na ten cel łącznie już 46 mln zł.

Od czasu wprowadzenia pakietu wsparcia dla sprzedających, pomagającego zarówno obecnym firmom, jak i chcącym rozpocząć sprzedaż online na Allegro zarejestrowało się 15 tys. nowych firm. Z pakietu skorzystało 64% wszystkich firm sprzedających na Allegro, poprawiając przepływ gotówki, podano.

"Od wprowadzenia pakietu wsparcia dla sprzedających nowa firma rejestrowała się na Allegro średnio co pięć minut. Przeciętnie nowe firmy wystawiały pierwsze oferty w ciągu 2,5 dnia od rejestracji, a pierwsza sprzedaż pojawiała się zwykle po 5 dniach" - czytamy w komunikacie.

Allegro podało, że nowe firmy osiągały rekordowe wyniki sprzedaży wspierane popularnością ofert z bezpłatnymi dostawami z Allegro Smart! Rekordzista osiągnął obrót 513 tys. złotych w ciągu miesiąca, czyli około 7 razy więcej niż przeciętna sprzedaż nowego sprzedawcy w pierwszym miesiącu działania na Allegro.

"Pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego są już widoczne, ale nadal są firmy, które nie są w stanie prowadzić działalności jak wcześniej. Jest dla nas jasne, że musimy ich wspierać, aby pomóc utrzymać stabilność biznesu i ułatwić nowym firmom rozpoczęcie działalności e-commerce bez dodatkowych kosztów, a także pomóc w osiąganiu dobrych wyników" - powiedział prezes Allegro François Nuyts.

W ramach przedłużonego do końca czerwca 2020 r. pakietu Allegro:

o wydłuża termin płatności dla małych firm z 14 do 60 dni;

o oferuje 3 miesiące bez płacenia prowizji dla nowych polskich sprzedawców niezależnie od skali działalności;

o daje łatwy dostęp do pożyczki z cash-backiem 3% dla sprzedawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Oprócz uruchomienia Pakietu wsparcia dla Sprzedających i udostępnienia Polakom darmowych dostaw z pakietem Allegro Smart!, Allegro wspiera także polski system opieki zdrowotnej: firma przekazała 3 mln zł na zakup 24 respiratorów, ufundowała 365 tys. masek i 8 tys. litrów środków dezynfekujących dla ponad 40 szpitali, hospicjów i domów opieki. 1 mln zł przekazano na rzecz 42 inicjatyw charytatywnych prowadzonych przez pracowników Allegro w walce z koronawirusem i uruchomiono zbiórkę funduszy charytatywnych (koronawirus.allegro.pl) na zakup niezbędnego sprzętu medycznego. Całkowita wartość wsparcia Allegro związanego z walką z koronawirusem osiągnęła 240 mln zł, podsumowano.

BNP Paribas Bank Polska podpowie przedsiębiorcom, jak prowadzić i promować biznes w sieci. Ruszył cykl webinariów, skierowanych do mikroprzedsiębiorców, m.in. o tym jak prowadzić i promować mały biznes w internecie.

Cykl webinariów obejmie dwa kluczowe obszary - zagadnienia z zakresu e-commerce oraz marketingu internetowego. Jego nadrzędnym celem jest ułatwienie właścicielom firm prowadzenia biznesu w nowej rzeczywistości. Dziś trudno przewidywać, na ile pandemia zmieni podejście konsumentów do tradycyjnego handlu, ale nie ma wątpliwości, że czeka nas ,,nowa normalność". Dzięki wideoporadnikom mikroprzedsiębiorcy poznają podstawy budowania własnego sklepu internetowego oraz promocji strony internetowej i usług w sieci, podano.

"Dywersyfikacja kanałów sprzedaży lub całkowite przeniesienie się do internetu to szansa na większą niezależność od niespodziewanych wydarzeń. Cykl webinariów ,,Jak prowadzić mały biznes w internecie" ma na celu nie tylko przygotować przedsiębiorców na ewentualny lockdown, ale ułatwić im funkcjonowanie w nowej post-pandemicznej rzeczywistości, w której rola zdalnych kontaktów z klientami znacząco wzrośnie" - powiedział dyrektor departamentu sprzedaży, marketingu online i eCommerce w BNP Paribas Andrzej Chechliński.

Do współpracy nad tym projektem Bank zaprosił ekspertów w swoich dziedzinach. Podstawy e-commerce będą przybliżać mikroprzedsiębiorcom eksperci InPost, Blue Media, shoper.pl oraz Symetrii. O marketingu online opowiedzą przedstawiciele firm współpracujących ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Kolejne materiały video będą dotyczyły różnych aspektów prowadzenia działalności w sieci - od technicznych podstaw budowania własnego sklepu internetowego, przez aspekty księgowe, sposoby płatności za towary, logistykę dostarczania paczek do klientów, po sposoby na zwiększanie ruchu i pozycjonowanie strony. W trakcie webinariów nie zabraknie również czasu na odpowiedzi na pytania internautów. Zaproszenia na webinaria oraz szczegóły dotyczące tematyki poszczególnych odcinków można znaleźć na stronie: www.sasiedzkibiznes.pl

WTOREK

Mastercard poinformował, że strona KiedyDoSklepu.pl została wzbogacona o sekcję z zaleceniami i rekomendacjami dotyczącymi bezpieczeństwa konsumentów podczas wizyt w różnych typach placówek handlowych i usługowych. Jest to druga funkcja strony, obok narzędzia pozwalającego określić, jakie natężenie ruchu panuje w sklepach spożywczych na terenie Polski w różnych porach dnia i tygodnia, podał Mastercard.

Oprócz zaleceń i rekomendacji dotyczących wizyt w sklepach spożywczych, serwis KiedyDoSklepu.pl przypomina również obowiązujące zasady korzystania z restauracji czy kawiarni, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, siłowni i pływalni, kin i teatrów, a także środków transportu publicznego. Na stronie na bieżąco aktualizowane są informacje o rządowych zaleceniach dotyczących m.in. stosowania maseczek czy rękawiczek jednorazowych, bądź też odległości, jakie należy zachowywać od innych osób, podano.

Ponadto Mastercard, bazując na ograniczeniach obowiązujących w poszczególnych placówkach, doradza konsumentom, na co zwrócić szczególną uwagę i co zabrać ze sobą, wybierając się np. do fryzjera, czy jak wygodnie i bezpiecznie umawiać się na wizytę u kosmetyczki.

"KiedyDoSklepu.pl pozwala skorzystać z kilku filtrów, dzięki którym użytkownik może sprofilować swoje zapytanie. Wystarczy wpisać kod pocztowy, typ sklepu spożywczego (hipermarket/supermarket, dyskont/hurtownia lub sklep osiedlowy) i dzień tygodnia (dzień roboczy lub weekend). W ten sposób konsumenci z całej Polski mogą sprawdzić spodziewany ruch w wybranym rodzaju sklepu o danej porze dnia i tygodnia, aby zdecydować, kiedy najlepiej wybrać się na zakupy, jeśli chcą zadbać o komfort i bezpieczeństwo swoje, innych kupujących i pracowników sklepu" - czytamy w komunikacie.

Analizy trendów zakupowych na potrzeby narzędzia KiedyDoSklepu.pl są aktualizowane w cyklu tygodniowym, dzięki czemu konsumenci mogą planować wizytę w sklepie na podstawie aktualnych informacji z kilku ostatnich dni. Nowa sekcja, poświęcona zaleceniom i rekomendacjom w placówkach handlowych i usługowych, bazuje na informacjach publikowanych na portalu GOV.pl i jest na bieżąco aktualizowana, w miarę pojawiania się kolejnych zmian i zasad.

Firma Fortum wsparła samorządy w trakcie epidemii COVID-19 w pięciu obszarach: ochronne stroje i środki do dezynfekcji, testy na koronawirusa, nowoczesny sprzęt do ratowania życia, posiłki dla personelu medycznego i edukacja społeczeństwa, podała spółka. Z pomocy firmy skorzystały szpitale w Bytomiu, Częstochowie, Gdańsku, Płocku, Wrocławiu oraz Zabrzu.

Z uwagi na przebieg epidemii i zagrożenie dla personelu medycznego Fortum przekazało szpitalom w Bytomiu oraz Częstochowie fartuchy ochronne, sterylne fartuchy chirurgiczne oraz maseczki. Szpital w Częstochowie otrzymał również specjalistyczne płynne i lotne środki odkażające do dezynfekcji pomieszczeń.

Ponadto, do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Fortum zakupiło 10 000 zestawów do pobierania próbek wskazujących na obecność w organizmie koronawirusa. Sterylne zestawy składają się ze specjalnej szpatułki do wymazów oraz probówki z roztworem do przechowywania i transportu próbek do laboratorium.

"Dzięki pomocy Fortum, szpitale w Płocku, Wrocławiu i Zabrzu otrzymały specjalistyczny sprzęt służący do walki z koronawirusem. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, przemianowany na placówkę jednoimienną, otrzyma respirator kliniczno-transportowy służący pacjentom, którzy nie mogą samodzielnie oddychać. Urządzenie jest przenośne i odporne na wstrząsy, będzie więc mogło pracować na przykład w trakcie transportu chorego na badania. Z kolei do szpitala w Zabrzu trafił fiberoskop intubacyjny wraz z osprzętem. Dzięki temu urządzeniu możliwa jest szybka i bezpieczna intubacja chorych z problemami oddechowymi. W Płocku Fortum przekazało dwie myjnie-dezynfektory, dzięki którym możliwe jest prowadzenie chemiczno-termicznej dezynfekcji przedmiotów, które miały kontakt z potencjalnie zainfekowanymi wydzielinami z dróg oddechowych" - czytamy w komunikacie.

Przez prawie dwa miesiące Fortum zapewniało posiłki dla pracowników szpitala jednoimiennego w Gdańsku, którzy zajmowali się chorymi na COVID-19. Do szpitala trafiło łącznie 3240 posiłków z restauracji Pierogarnia Mandu, Ósemka, Peperino i A la Francaise.

"Inicjatywa Fortum dała naszej ekipie impuls, energię do działania. Zamiast siedzieć i się zamartwiać zaczęliśmy działać i robić to, co potrafimy najlepiej, czyli przyrządzać posiłki. Wpadliśmy na pomysł, że będziemy również piec ciasta dla personelu medycznego szpitala. To takie nasze podziękowanie dla prawdziwych bohaterów"- powiedział właściciel restauracji Peperino Jacek Podworski.

Tuż po ogłoszeniu stanu epidemii firma Fortum przygotowała zestaw materiałów informacyjnych do umieszczenia w przestrzeniach wspólnych i publicznych, zgodnych z zaleceniami GIS. Plakaty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby każdy mógł je wydrukować i powiesić na przykład na lokatorskiej tablicy ogłoszeń, w windzie lub na drzwiach wejściowych.

ŚRODA

ING Bank Śląski w ramach kampanii dla firm "Działam dalej" oferuje korzystanie z terminala w ING bez opłat przez 14 miesięcy, podał bank.

"Obserwujemy, że obecna sytuacja skłania klientów do częstszego płacenia bezgotówkowo. Trzeci tydzień maja, kiedy większość branż została odmrożona, był rekordowym tygodniem w historii naszych terminali - obroty były o 73% większe niż w analogicznym okresie tuż po zamknięciu gospodarki. Wzrost obserwowany jest we wszystkich segmentach i w większości branż. 18 maja zanotowaliśmy obroty zbliżone do poziomu przed pandemią, a najwyższe wskaźniki miały branże: fryzjerska, gastronomiczna, sklepy z materiałami budowlanym i dentyści. Chcemy efektywnie wspierać przedsiębiorców, dlatego proponujemy im skorzystanie z terminala w ING bez opłat nawet przez 14 miesięcy"- powiedziała dyrektor ds. cash management w ING Banku Śląskim Izabela Całusińska.

ING Bank Śląski jako uczestnik Programu Polska Bezgotówkowa udostępnia terminal płatniczy za 0 zł przez 12 miesięcy. Dodatkowo, klienci banku otrzymują terminal za 0 zł przez kolejne 2 miesiące.

Firmom, które nie kwalifikują się do Programu Polska Bezgotówkowa, bank proponuje pół roku bez opłaty miesięcznej, jeśli w ciągu ostatniego roku nie miały umowy z ING na obsługę płatności bezgotówkowych. Oferta specjalna terminali na 6 miesięcy potrwa od 1 czerwca do 30 września br. lub do wyczerpania zapasów.

ING Bank Śląski wspiera firmy w prowadzeniu biznesu. W kampanii ,,Działam dalej" pomaga firmom również w transformacji ich modelu sprzedaży i prowadzeniu biznesu on-line. W ofercie specjalnej, można szybko uruchomić sklep internetowy i prowadzić go bez opłat przez 3 miesiące. Firmy, które już sprzedają w internecie, mogą włączyć płatności imoje z prowizją 0% przez 3 miesiące.

Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, przekazały już ponad 210 tys. litrów spirytusu skażonego na potrzeby walki z pandemią COVID-19. Środki dezynfekcyjne, powstałe z wykorzystaniem etanolu trafiły do placówek medycznych oraz lokalnych ośrodków pomocy i służ mundurowych, podał Związek.

Wraz z wybuchem epidemii COVID-19, gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na spirytus biobójczy używany do produkcji środków odkażających, których stosowanie ogranicza ryzyko zakażenia wirusem. Wstrzymanie eksportu przez partnerów zagranicznych i niepewny rynek dostaw zrodziły potrzebę pozyskania destylatu lokalnie. Już w pierwszych dniach od wprowadzenia ograniczeń w gospodarce branża spirytusowa zadeklarowała gotowość do zwiększenia podaży produkowanego alkoholu etylowego do celów dezynfekcyjnych. Na przeszkodzie stanęły jednak bariery administracyjne. Ministerstwo Finansów, zgodnie z prośbą Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, ułatwiło sposoby zamiany alkoholu spożywczego, na alkohol skażony - przemysłowy, który nie jest objęty akcyzą, zaznaczono.

"Dzięki współpracy branży z rządem, udało się wypracować rozwiązania pozwalające naszym członkom na przekazanie swojej produkcji na jeden z bardziej potrzebnych artykułów do walki z wirusem. Ministerstwo Finansów zareagowało bardzo szybko na apel producentów spirytusu, nie szukając nieuzasadnionych powodów do obaw" - powiedział prezes ZP PPS Witold Włodarczyk.

W efekcie podjętych działań branża spirytusowa przekazała ponad 210 tys. litrów spirytusu potrzebnego do produkcji środków dezynfekcyjnych. Produkty trafiły m.in. do szpitali w Zielonej Górze, Poznaniu, Lublinie i Warszawie.

Poszczególne przedsiębiorstwa produkujące spirytus skupiły się przede wszystkim na wsparciu lokalnych społeczności współpracując z partnerami medycznymi z tego samego regionu lub/i wysyłając produkty w pierwszej kolejności do miast - siedzib ich fabryk.

"Przejście przedsiębiorstw na produkcję spirytusu skażonego wymagało szybkiego wdrożenia wielu nowych procedur, stworzenia oddzielnych regulaminów i wytężonych wysiłków wielu ludzi. Pracownicy zakładów, do tej pory nastawionych na produkcję spożywczą musieli przejść dodatkowe szkolenia, a same zakłady posiadać odpowiednią infrastrukturę i osobną przestrzeń magazynową. Niektóre przepisy i wymogi są bardzo trudne do spełnienia szczególnie dla małych rolniczych gorzelni. Mimo licznych trudności nasi członkowie stanęli na wysokości zadania i dostarczyli spirytus biobójczy do produkcji odkażalników dla szpitali i innych placówek, zapewniając tym samym ciągłość dostaw środków odkażających. W tym miejscu należy szczególnie podziękować wszystkim pracownikom branży zaangażowanym w działania w tym zakresie" - podsumował Włodarczyk.

Górnicy ze spółki Tauron Wydobycie zebrali już w tym roku ponad 160 litrów krwi, odpowiadając tym samym na apel szpitali na Śląsku i w Małopolsce. Co 15 sekund krew wykorzystywana jest w szpitalach do ratowania ludzkiego życia, tymczasem od początku pandemii brakuje jej dawców, podał Tauron.

"W Tauronie od początku jesteśmy zaangażowani w działania ograniczające wpływ pandemii na nasze życie społeczne i gospodarcze. Górnicy odpowiedzieli na apel szpitali o krew; pracownicy, którzy zostali w domach, po godzinach szyli maseczki dla tych, którzy muszą iść do pracy; a kadra menadżerska przekazała część swoich pensji na Fundację Tauron, która sfinansowała zakup maseczek dla oddziałów onkologicznych w śląskich szpitalach" - powiedział prezes Tauronu Filip Grzegorczyk.

W niektórych centrach krwiodawstwa w Polsce, od wybuchu pandemii COVID-19, liczba dawców krwi zmniejszyła się nawet czterokrotnie. Na apel placówek medycznych odpowiadają więc górnicy z zakładów górniczych ZG Janina, ZG Sobieski i ZG Brzeszcze. Pierwszą zbiórkę, po przerwie spowodowanej ograniczeniami w przestrzeni publicznej, przeprowadzono we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach wśród pracowników ZG Sobieski w Jaworznie.

Akcje zbiórek krwi w zakładach górniczych przeprowadzane są przy wdrożeniu nadzwyczajnych procedur bezpieczeństwa i szeregu działań prewencyjnych.

"Krwi nie mogą oddawać osoby z temperaturą powyżej 37,3 st. Celsjusza. Wstępnej kwalifikacji poddawani są wszyscy uczestnicy poboru krwi, która obejmuje dezynfekcję rąk, zmierzenie temperatury oraz wypełnienie ankiety. Następnie osoba ta przechodzi drugą kwalifikację na dotychczasowych zasadach. Nie mogą oddać krwi osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały za granicą, mają objawy infekcji, objęte są kwarantanną lub miały w ciągu ostatnich dwóch tygodni kontakt z osobą z potwierdzonym koronawirusem" - wyjaśnił Dariusz Piechowicz, który od 8 lat koordynuje akcje oddawania krwi z ramienia NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

"W tym roku oddaliśmy ponad 40 litrów krwi . Mamy nadzieję, że bez zakłóceń uda się przeprowadzić akcję zaplanowaną na 17 lipca" - powiedział Robert Dura z ZG Brzeszcze.

Koordynator Klubu Honorowych Dawców Krwi z Libiąża Czesław Toporek poinformował, że najbliższa akcja zaplanowana jest na 19 czerwca we współpracy z centrum z Krakowa. Podkreślił, że w międzyczasie członkowie Klubu oddawali krew indywidualnie w stacjach szpitalnych i ogółem Klub oddał w tym roku już ponad 55 litrów krwi.

W tym roku w kopalniach Taurona zaplanowanych jest łącznie 21 akcji zbiórek krwi.

Takeda Polska wzmacnia wsparcie pacjentów i osób związanych z ochroną zdrowia w czasie pandemii koronawirusa. Znaczna część produkcji płynu do dezynfekcji rąk zostanie przekazana polskim szpitalom i hospicjom bezpłatnie. Firma uruchomiła także innowacyjny program dostaw immunoglobulin ze szpitali do domów pacjentów i wsparcie psychologiczne dla pacjentów, podała spółka.

Jednym ze sposobów, w jaki Takeda wspiera środowisko medyczne była decyzja o przestawieniu jednej z linii produkcyjnych w zakładzie Takedy w Łyszkowicach na wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk. Zapadła ona w pierwszym miesiącu epidemii, a podyktowana była przede wszystkim potrzebami szpitali i innych instytucji, podejmujących opiekę nad osobami szczególnie narażonymi na ciężki przebieg COVID-19. Projekt udało się zrealizować dzięki wielkiemu zaangażowaniu i współdziałaniu Pracowników Zakładu, podkreślono.

Po przejściu odpowiedniego procesu administracyjnego płyn został dopuszczony do użycia i trafi na rynek. Znaczna część produkcji zostanie przekazana polskim szpitalom bezpłatnie.

"Przekażemy nasz produkt szpitalom oraz hospicjom, które wciąż bardzo potrzebują środków sanitarnych, jak również organizacjom działającym na rzecz pacjentów szczególnie narażonych na konsekwencje zakażenia koronawirusem. To część naszych szeroko zakrojonych działań pomocowych, prowadzonych od chwili wybuchu epidemii" - powiedziała dyrektor medyczna Takeda Pharma Magda Zbrzeźniak.

Zgodnie ze swoją misją, działania w partnerstwie ze społecznością ochrony zdrowia, do tej pory Takeda Pharma wsparła 120 szpitali, hospicjów i organizacji pacjenckich przekazując im maseczki chirurgiczne, przyłbice i inne środki ochrony osobistej.

Z początkiem marca, we ścisłej współpracy z ośrodkami leczniczymi i w odpowiedzi na rekomendację Ministerstwa Zdrowia, Takeda Pharma, producent leków m.in. dla pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności (PNO), uruchomiła innowacyjny program dostaw immunoglobulin ze szpitali do domów pacjentów. W tej chwili programem objęci są pacjenci znajdujący się pod opieką 11 ośrodków leczniczych. Ich liczba sukcesywnie rośnie.

"Wykorzystujemy tu doświadczenia wynikające z prowadzonych od dawna dostaw leków do domów pacjentów chorych na hemofilię. Uruchomiony bardzo sprawnie program skierowany do osób z PNO przynosi znakomite efekty, odciążając system opieki zdrowotnej i chroniąc szczególnie wrażliwych pacjentów przed groźbą zachorowania na COVID-19 jak również odciążając ich od niepotrzebnego stresu, który wiązałby się z koniecznością ich pobytu w szpitalu" - wyjaśniła dyrektor generalna Takeda Pharma Nienke Feenstra.

Firma zapewniła także pomoc psychologiczną pacjentom skupionym wokół organizacji, z którymi Takeda współpracuje na co dzień. Organizacje te zrzeszają pacjentów z chorobami gastroenteologicznymi, hematologicznymi, immunologicznymi oraz rzadkimi chorobami genetycznymi takimi jak choroba Fabry'ego, Gaucher'a czy dziedziczny obrzęk naczynioruchowy. Stres u tych pacjentów może wywołać zaostrzenie choroby lub jak w przypadku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego kolejny atak. Dzięki wsparciu profesjonalnego psychologa pacjenci ci będą mogli łatwiej radzić sobie ze swoją chorobą. Jest to szczególnie ważne w okresie niepewności, jaki niesie za sobą epidemia, podkreślono.

Takeda przygotowała i wydrukowała ulotkę zawierającą porady związane m.in. z leczeniem hemofilii i chorób genetycznych w warunkach epidemii COVID-19, a pacjenci z hemofilią uzyskali dostęp do filmów edukacyjnych ułatwiających prowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych. Dzięki zaangażowaniu firmy prowadzone są także specjalne webinary dla pacjentów.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyszkowicach, gdzie firma prowadzi zakład produkcyjny, otrzymali maseczki i płyn do dezynfekcji. Z kolei pracownicy Takedy podarowali wykorzystywany na co dzień w pracy sprzęt (laptopy i komputery stacjonarne) dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych, by ułatwić im w ten sposób zdalną edukację.

Łączna wartość pomocy w związku z epidemią COVID-19, udzielonej przez Takeda Pharma, przekroczyła 1,2 mln zł.

PKP Intercity postanowiło podziękować kolejarzom za służbę w czasie epidemii koronawirusa. Na warszawskiej Pradze powstał przypominający puzzle mural, zwieńczony hasłem 'Wszystko dobrze się ułoży'. Obraz trafi także na jedną z lokomotyw przewoźnika.

Odsłonięty 3 czerwca br. mural zdobi ścianę budynku przy ul. Zamoyskiego 29 w Warszawie, w bliskim sąsiedztwie Dworca Wschodniego. Grafika przedstawia scenę z pociągu PKP Intercity, na której widać przedstawiciela drużyny konduktorskiej oraz wracających do kolei pasażerów siedzących w przedziale w maseczkach. Mural jest formą podziękowania za trud pracy kolejarzy w ostatnich miesiącach, a także zapewnienia pasażerów, że 'Wszystko dobrze się ułoży' - jak głosi towarzyszące mu hasło.

"Ten wyjątkowy mural to wyraz podziękowania dla wszystkich pracowników kolei, którzy pozostali na służbie mimo trudnej w sytuacji, z którą dotychczas nie przyszło nam się mierzyć. To dzięki ich poświęceniu możliwe było utrzymanie niezbędnych połączeń i zagwarantowanie bezpieczeństwa pasażerom, którzy wybierali nasze pociągi. Już teraz zauważamy większe zainteresowanie naszą ofertą, chcemy zapewnić, że jesteśmy przygotowani na powrót podróżnych do kolei" - powiedział prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

Mural autorstwa Dawida Ryskiego jest elementem kampanii, za której koncept odpowiada Agencja Warszawa. W jej ramach obraz stworzony przez Dawida Ryskiego trafi również na jedną z lokomotyw przewoźnika. Oklejoną specjalną folią lokomotywę EU44 Husarz będzie można podziwiać na trasie Warszawa-Poznań.

Działania PKP Intercity realizowane pod hasłem ,,Wszystko dobrze się ułoży" wpisują się w akcję #ZawszeNaSłużbie, zainaugurowaną przez PKP Energetyka. W ramach akcji do sieci trafiły filmy, których bohaterami byli przedstawiciele różnych kolejowych spółek - w tym PKP Intercity - pokazujący, w jaki sposób w czasie pandemii dbali o bezpieczeństwo i zachowanie sprawności systemu kolejowego.

Tesco wspiera potrzebujących w czasie epidemii koronawirusa. Specjalna dodatkowa darowizna, regularnie przekazywana żywność ze sklepów i organizacja zbiórek żywności w sklepach - dzięki wspólnemu wysiłkowi pracowników Tesco i organizacji charytatywnych produkty spożywcze każdego dnia trafiają do najbardziej potrzebujących, których obecnie jest coraz więcej, podała spółka.

Partnerstwo wypracowane przez lata jest w tej chwili szczególnie cenne - codziennie sklepy przekazują nadwyżki żywności lokalnym Bankom Żywności i organizacjom charytatywnym. Reagując na zwiększone potrzeby i by dodatkowo wesprzeć lokalne społeczności, Tesco przekazało również w kwietniu i maju specjalną darowiznę produktów swoim strategicznym partnerom - Bankom Żywności i Caritas, podano.

W każdym tygodniu Tesco przekazuje do organizacji dobroczynnych ok. 40 ton produktów, co pozwala na przygotowanie ponad 95 tysięcy posiłków. W kwietniu, w reakcji na trudną sytuację związaną z pandemią, Tesco postanowiło przekazać organizacjom dobroczynnym, z którymi współpracuje, specjalną dodatkową darowiznę produktów - w sumie ponad 20 ton żywności. Dystrybucja takiej liczby produktów odbyła się przy ogromnym wsparciu zespołów w centrach dystrybucji Tesco - ponad 50 palet produktów trafiło do organizacji charytatywnych w całej Polsce.

"W okresie pandemii mamy jeszcze więcej pracy niż dotychczas. Gwałtownie wzrasta liczba osób bezwarunkowo potrzebujących pomocy, a zapotrzebowanie na wsparcie żywnościowe jest dużo większe. Dzięki dodatkowej darowiźnie produktów żywnościowych będziemy mogli nieść pomoc jeszcze większej liczbie osób, których nie stać obecnie na zakup jedzenia" skomentowała Justyna Liptak z Banku Żywności w Krakowie.

Żywność, która trafia do magazynów Banków Żywności, jest sortowana oraz pakowana przez wolontariuszy, aby finalnie dotrzeć do lokalnych organizacji, które pomagają osobom potrzebującym. Rocznie Banki Żywności przekazują pomoc żywnościową do około 3500 takich organizacji.

Sednem naszej pracy jest współpraca z lokalnymi organizacjami, ale też z partnerami. Nasza współpraca ze sklepami daje też każdemu z nas możliwość zaangażowania się w pomaganie. Już teraz zapraszam do wsparcia zbiórki żywności w sklepach Tesco, która będzie trwała przez całe wakacje - dodaje Justyna Liptak.

Wasz Sklep SPAR - należący do SPAR Group wyłączny operator licencji SPAR na terenie Polski - jest jednym z darczyńców, którzy 1 czerwca br., w Dzień Dziecka, podarowali Domowi Dziecka nr 3 w Poznaniu ławki ogrodowe. Oprócz ławek SPAR wspomógł Dom Dziecka zapasem papieru do drukarek, aby można było drukować potrzebne materiały edukacyjne.

"Czas izolacji jest trudny dla nas wszystkich, ale szczególnie dla dzieci i młodzieży. Podopieczni Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu potrzebowali dodatkowego wyposażenia do ogrodu, który jest ich głównym miejscem relaksu i spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu w sytuacji, w której aktualnie się znajdujemy. Wsłuchujemy się w potrzeby i apele lokalnych społeczności, w których działamy - z wielką przyjemnością dołączyliśmy do grona darczyńców, które wsparło Dom Dziecka nr 3 w Poznaniu. Mamy nadzieję, że dni spędzone na słońcu i wśród zieleni drzew będą upływać wszystkim młodym mieszkańcom i pracownikom ośrodka szybciej i przyjemniej. Wiemy też, że placówki opiekuńczo-wychowawcze w dobie nauki on-line nie mają dostatecznej ilości m.in. papieru do drukowania materiałów szkolnych. Przekazane Domowi Dziecka zapasy papieru pomogą pokryć ich zapotrzebowanie do końca roku szkolnego" - powiedział członek zarządu Spar Group Rob Philipson.

Polski Funduszu Rozwoju przeznaczy 0,5 mln zł na stworzenie prototypów innowacyjnych aplikacji, które pomogą w walce ze skutkami kryzysu wywołanego przez pandemię Covid-19. Pomysły na aplikacje dotyczące jednego z trzech wyzwań: Zdrowie, Praca i Przedsiębiorczość oraz Społeczeństwo można zgłaszać do 15 lipca poprzez formularz na stronie, podał PFR.

W konkursie Aplikacje Jutra PFR mogą wziąć udział osoby indywidualne, zespoły pomysłodawców, a także młode innowacyjne firmy. Należy zarejestrować się na stronie, nagrać 5-minutowy filmik prezentujący pomysł i zespół, który za nim stoi, a następnie wypełnić i wysłać krótki formularz zgłoszeniowy, podano.

Na koniec lipca 2020 roku spośród nadesłanych pomysłów komisja konkursowa wyłoni 12 najciekawszych projektów. Finaliści wezmą udział w warsztatach z prototypowania i testowania, które umożliwią im dopracowanie koncepcji i zaprezentowanie ich przed jury podczas Gali Finałowej. PFR sfinansuje powstanie najciekawszych rozwiązań.

"Epidemia koronawirusa pokazała, że nowe technologie mogą stać się antykryzysowymi narzędziami. Dokonując oceny pomysłu przede wszystkim będziemy kierować się jego innowacyjnością - szukamy aplikacji, których jeszcze nie ma na rynku oraz użytecznością - aplikacja powinna rozwiązywać konkretne wyzwania w obszarze zdrowia, pracy, przedsiębiorczości czy społeczeństwa. Dla wielu utalentowanych osób to niespotykana szansa na zrealizowanie autorskich projektów i rozpoczęcia przygody z prowadzaniem własnej firmy" - powiedziała dyrektor departamentu rozwoju innowacji w PFR Eliza Kruczkowska.

Podczas Gali Finałowej jury złożone z ekspertów i przedstawicieli funduszy inwestycyjnych PFR Ventures wyłoni po jednym najlepszym pomyśle dla każdego z trzech wyzwań konkursowych. Każda nagroda główna to 250 tys. złotych. Konkurs przewiduje także przyznanie trzech wyróżnień, które otrzymają po 100 tys. złotych. Wszystkie nagrody finansowe będą mogły zostać wykorzystane na realizację prac programistycznych, wizualnych oraz promocję i marketing produktu.

CZWARTEK

Henkel Polska łączy siły z partnerami - Volvo Trucks Polska oraz Boschem, by pomóc zminimalizować wpływ pandemii na funkcjonowanie różnych grup zawodowych. Środki czystości i higieny osobistej trafią do kierowców i pracowników szpitalnych oddziałów ratunkowych, podała spółka.

Henkel Polska połączył siły z innymi uznanymi markami. We współpracy z Volvo Trucks Polska przygotowanych zostało 1,5 tys. zestawów zawierających kosmetyki do higieny osobistej marek Nature Box i Fa oraz środki do prania marki Persil. Zestawy trafiają do kierowców, którzy odwiedzają stacje serwisowe Volvo Trucks Polska.

"Henkel przyłączył się także do akcji #BoschwPogotowiu, w ramach której firma BSH przekazuje sprzęt AGD marki Bosch o wartości 1 mln zł, w tym pralki i pralko-suszarki szpitalom, SOR-om i stacjom ratownictwa medycznego. Persil przekaże środki do prania ponad 200 placówkom medycznym, zapewniając wsparcie ok. 7 000 ratowników, lekarzy i pielęgniarek. Przekazanych środków czystości Persil wystarczy na 80 000 prań, co pozwoli zadbać o czystość ubrań medyków przez 3 miesiące" - czytamy w komunikacie.

"Pandemia koronawirusa to duże wyzwanie dla branży. Każdego dnia setki kierowców wyjeżdżają w trasę, także po Europie. Tłumią obawy o swoje zdrowie i lęk o rodzinę. Unikają kontaktów, izolują się, nie wychodzą z samochodów. Pracują mimo niepewności i strachu przed nadchodzącym kryzysem. Te drobne gesty to nasze podziękowanie za ich odwagę i obowiązkowość, która - mimo wszystkich tych przeciwności - każdego dnia każe im stawić się w bazie" - powiedziała dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska Małgorzata Kulis.

Adidas przekaże 1 dolara na fundusz solidarnościowy do walki z COVID-19 utworzony dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - aż do kwoty 1 mln USD za każdą godzinę przećwiczoną i oznaczoną w aplikacjach Adidas Running i Adidas Training od 29 maja do 7 czerwca, podała firma.

"Dołącz do wyzwania #HOMETEAMHERO i swoimi aktywnymi minutami wesprzyj zbiórkę pieniędzy na rzecz funduszu walki z COVID-19 Światowej Organizacji Zdrowia. Adidas przekaże jednego dolara za każdą godzinę aktywności prześledzonych w aplikacjach adidas Running i godzinę zakończonych treningów w aplikacji adidas Training. Aby wziąć udział, pobierz aplikację na iOS lub Androida już teraz!" - czytamy na stronie spółki.

Generali umożliwia swoim klientom - lokalnym firmom, dołączenie do Programu Rabatowego Generali w roli Partnera. Pozwoli im to dotrzeć ze swoją ofertą do szerokiego grona potencjalnych klientów, podała spółka.

Partnerem Programu Rabatowego Generali mogą zostać lokalne firmy, które posiadają w Generali grupowe ubezpieczenie na życie.

"Obecnie wiele firm boryka się ze spadkiem sprzedaży i ma ograniczoną możliwość oferowania swoich produktów i usług. Jesteśmy przekonani, że łącząc siły pomożemy im zyskać nowych odbiorców i odbudować biznes lub zmniejszyć negatywne skutki pandemii COVID-19. Wierzę również, że akcja spotka się z dużym zainteresowaniem naszych klientów i przyniesie wiele korzyści obu stronom" - powiedział członek zarządu Generali TU Roger Hodgkiss.

Dla lokalnych firm Generali przygotowało bardzo prostą ścieżkę dołączenia do programu. Wystarczy osobiście lub przez pośrednika wysłać zgłoszenie na adres program.rabatowy@generali.pl. Przystępując do programu firmy oferują rabat na swoje produkty lub usługi dla klientów posiadających polisę majątkową lub na życie w Generali. Oferta partnera powinna być skierowana do osób fizycznych, zaznaczono.

W ramach Programu Rabatowego Generali klienci mogą otrzymać zniżki na produkty lub usługi dopasowane do rodzaju posiadanego przez nich ubezpieczenia. Partnerami Programu Rabatowego są m.in. Circle K, Medicover, Baby Safe, sklep zoologiczny Max & Mrau oraz szkoła językowa Speak Up.

Firma Locon opracowała aplikację "Dbam o Bliskich" - technologiczną odpowiedź na potrzebę pozostawania z najbliższymi w stałym kontakcie, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii. Z rozwiązania mogą skorzystać klienci Orange, Play, Plus i T-Mobile, podała firma.

"Pracujący rodzice mogą w dowolnej chwili sprawdzić, czy ich dzieci są w domu lub szkole. Seniorzy w łatwy sposób przekazać informację, że wrócili bezpiecznie z zakupów, a opiekunowie psów powiadomić Bliskich, że wychodzą na spacer. W sytuacji zagrożenia wystarczy jeden przycisk S.O.S. aby komunikat, wraz z dokładną lokalizacją użytkownika, błyskawicznie trafił do najbliższych. To kilka z wielu zastosowań aplikacji ,,Dbam o Bliskich", możliwych dzięki funkcjom lokalizacji, systemowi powiadomień i interaktywnym mapom" - czytamy w komunikacie.

Aplikację można pobrać bezpłatnie na telefon komórkowy z systemem Android ze sklepu Google Play. Wersja aplikacji dla systemu iOS oczekuje na publikację w sklepie App Store.

Twórcą rozwiązania jest firma Locon, znana m.in. z popularnej aplikacji Gdzie jest Dziecko oraz Bezpieczna Rodzina. Aplikacja ,,Dbam o Bliskich" powstała w efekcie współpracy Locon i czterech największych krajowych operatorów telekomunikacyjnych: Orange Polska, Play, Plus i T-Mobile. Projekt wspiera Ministerstwo Cyfryzacji. Celem współpracy jest wsparcie wysiłków rządu, instytucji zdrowia publicznego i całego społeczeństwa w ograniczaniu aktywności, które mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania koronawirusa, zaznaczono.

"Aplikacja jest prosta, intuicyjna w obsłudze i bezpieczna. Pierwszy użytkownik po uruchomieniu ,,Dbam o Bliskich" zaprasza Bliskich do korzystania z niej za pomocą kontaktów w książce telefonicznej. Osoba uruchamiająca aplikację jako pierwsza jest administratorem grupy - może dodawać kolejne osoby do grupy rodzinnej, czy ustanawiać bezpieczne strefy. Zaproszone osoby korzystają z rozwiązania ,,Jestem bezpieczny". Wszyscy użytkownicy przekazują sobie dane i informacje wyłącznie w ramach stworzonej grupy rodzinnej. Z jednej strony mogą na bieżąco udostępniać w grupie informacje o sobie, takie jak bieżąca lokalizacja i swoje ,,zameldowania" (np. jestem w domu, w pracy, na zakupach), z drugiej - mogą sprawdzić, gdzie znajdują się inne osoby z grupy, czy otrzymać powiadomienie, gdy dziecko opuści dom" - czytamy także.

PIĄTEK

Budimex wspólnie z Fundacją Jesteśmy Razem - Pomagamy wsparł finansowo i rzeczowo do tej pory ponad 20 szpitali w całej Polsce w walce z COVID-19. Spółka rozszerzyła pomoc także na domy pomocy społecznej i gminy. Wsparcie otrzyma w najbliższych tygodniach 10 kolejnych placówek, podała spółka,

Tylko w maju Grupa Budimex przeznaczyła na pomoc szpitalom oraz instytucjom, które ucierpiały w wyniku pandemii blisko pół miliona złotych. Wsparcie finansowe otrzymało kolejnych siedem szpitali, dwa domy pomocy społecznej oraz trzy gminy, na terenie których spółki z Grupy prowadzą swoją działalność: budowlaną (Budimex SA i Mostostal Kraków), deweloperską (Budimex Nieruchomości) i usługową (FB Serwis), podano.

"Największą pomoc otrzymały szpitale w województwach: mazowieckim, łódzkim i dolnośląskim. W tych regionach był najszybszy przyrost liczby chorych osób. Teraz skupiamy się na wsparciu szpitali i DPS-ów, szczególnie tam gdzie w tej chwili liczba chorych przyrasta najszybciej. Nasze budowy są obecne wielu miejscach Polski. Czujemy się współodpowiedzialni za los tysięcy osób dotkniętych epidemią. Budimex od lat traktuje odpowiedzialność społeczną bardzo poważnie. Nasza pomoc w walce z COVID-19 będzie trwała" - powiedział prezes Dariusz Blocher.

Budimex aktywnie wspiera też działania Fundacji ,,Jesteśmy razem. Pomagamy".

"Wszystko zaczęło się od akcji o tej samej nazwie, zainicjowanej przez polskich przedsiębiorców na początku wybuchu pandemii. Wtedy firmy połączyły siły, by zebrać jak najwięcej środków na pomoc szpitalom. Ze spontanicznej inicjatywy narodziła się prężnie działająca fundacja, która do tej pory zebrała blisko 50 mln zł. Pomoc trafiła już do szpitali i DPS-ów w: Krakowie, Warszawie, Wałbrzychu, Raciborzu, Łodzi, Puławach, Żyrardowie, Sochaczewie, Suwałkach, Łańcucie, Poznaniu, Sanniku i we Wrocławiu" - czytamy także.

Łączna kwota, jaką Grupa Budimex przeznaczy na walkę z koronowirusem to blisko 3 mln zł. Spółka pomogła również w zakresie prac budowlanych w dostosowaniu dwóch szpitali na przyjęcie pacjentów chorych na koronawirusa. Przekazuje także pomoc rzeczową w postaci masek, odzieży ochronnej i płynów aseptycznych.

