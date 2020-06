Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

WEEKEND

Volkswagen Financial Services (VWFS) użyczy bezpłatnie Ochotniczym Strażom Pożarnym 30 samochodów, które będą wykorzystywane do niesienia pomocy potrzebującym. Umowę w tej sprawie VWFS podpisał ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie, podała spółka.

Samochody trafią do OSP zrzeszonych w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do wszystkich 30 aut przypisane są karty paliwowe z limitem umożliwiającym swobodne wykorzystanie samochodów w akcji, a VWFS zapewnia im pełną obsługę serwisową. Każdy z Volkswagenów Transporterów T6 ma napęd na 4 koła co jest dodatkowym atutem w codziennej pracy strażaków. ZOSP RP doposaży samochody w środki i urządzenia do zwalczania i przeciwdziałania COVID - 19, podano.

"Pomagamy w taki sposób, w jaki potrafimy najlepiej - zapewniając pełną mobilność. Współpraca z OSP nie jest przypadkowa. Strażak to zawód od lat cieszący się najwyższym poziomem zaufania publicznego. Straże ochotnicze pełnią bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnych. Docierają wszędzie - nawet do najmniejszych miejscowości. Ich zadania to nie tylko gaszenie pożarów, ale także walka ze skutkami powodzi, nawałnic czy innych klęsk żywiołowych. Dziś oczywiście najważniejsza jest pomoc tym, którzy wciąż odczuwają skutki epidemii" - powiedział prezes Volkswagen Financial Services Mikołaj Woźniak.

Zaznaczył, że przekazane Volkswageny Transportery to auta wielozadaniowe, które mogą pomieścić aż 6 osób wraz z wyposażeniem, dzięki czemu z powodzeniem sprawdzą się również w innych akcjach niż związane z epidemią, czy usuwaniem skutków suszy.

"Z tego względu podpisana dziś umowa została zawarta na pół roku, z możliwością przedłużenia" - podkreślił Woźniak.

Przekazanie aut strażakom nastąpi w drugiej połowie czerwca u dealera marki Volkswagen Samochody Dostawcze - Porsche Inter Auto, na warszawskim Okęciu. Wszystkie samochody zostaną przygotowane zgodnie z obowiązującymi obecnie normami sanitarnymi. O tym, gdzie konkretnie trafią przekazane strażakom samochody i w jakich akcjach będą używane, Volkswagen Financial Services poinformuje w najbliższym czasie, podsumowano.

PONIEDZIAŁEK

Polska Grupa Górnicza (PGG) zdecydowała o sfinansowaniu zakup nowoczesnych urządzeń diagnostycznych dla Interdyscyplinarnej Pracowni Diagnostyki Molekularnej katowickiego Sanepidu. Dzięki wsparciu spółki w placówce powstanie nowoczesne laboratorium, które w pierwszej kolejności będzie pracować na potrzeby PGG, podała spółka.

Laboratorium powstanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. Sfinansowany przez PGG S.A. sprzęt umożliwi szybkie przeprowadzenie 1-2 tys. testów dziennie w celu wykrycia Covid-19. W ten sposób uda się przebadać pracowników jednej kopalni w ciągu zaledwie dwóch dni, podano.

"Obecnie priorytetem jest dla nas diagnostyka pracowników, tak aby mogli jak najszybciej i bezpiecznie wrócić do pracy. Dlatego postanowiliśmy zaangażować się w tworzenie nowoczesnego laboratorium, które będzie pracować na potrzeby PGG S.A., ale także całej społeczności Śląska. Dzięki szybkiemu dostępowi do testów będziemy mogli w przyszłości wykluczyć tworzenie się ognisk epidemicznych w kopalniach, zadbać o bezpieczeństwo pracowników ora zaplanować ciągłość pracy naszych zakładów" - powiedział prezes PGG Tomasz Rogala.

Laboratorium WSSE w Katowicach jest największym i najważniejszym w województwie ośrodkiem diagnostyki koronawirusa. Odznacza się najwyższym doświadczeniem i biegłością diagnostyczną, a wiarygodność wyników potwierdzona została w 2006 r. certyfikatem Państwowego Centrum Akredytacyjnego. W warunkach obecnej epidemii, z powodu znacznej liczby zakażeń wśród pracowników przemysłu wydobywczego, katowicki ośrodek stanął przed koniecznością zwiększenia przepustowości laboratorium, które dysponuje w tej chwili tylko jednym zestawem certyfikowanego sprzętu do badań w kierunku Covid-19. Dzięki zaangażowaniu PGG S.A. już niedługo to się zmieni, podkreślono.

W skład doposażenia sfinansowanego przez PGG S.A. wejdą m.in. dwa aparaty detekcyjne i aparat do ekstrakcji renomowanych marek Roche i Hamilton z wyposażeniem dodatkowym, komora laminarna, chłodziarka i dwie zamrażarki laboratoryjne.

Johnson & Johnson ogłosił, że spółka Janssen znacząco przyspieszyła rozpoczęcie I/IIa fazy pierwszych badań klinicznych z udziałem ludzi eksperymentalnej, rekombinowanej szczepionki przeciw SARS-CoV-2 (Ad26.COV2-S). Badania, które początkowo zaplanowane były na wrzesień, mają rozpocząć się już w drugiej połowie lipca.

"Na podstawie danych przedklinicznych, których efekty widzieliśmy do tej pory oraz współpracy z organami regulacyjnymi udało nam się znacznie przyspieszyć rozwój kliniczny naszej eksperymentalnej, rekombinowanej szczepionki przeciw SARS-CoV-2. Jednocześnie kontynuujemy wysiłki w celu zbudowania globalnego partnerstwa i inwestujemy w naszą technologię produkcji szczepionek i możliwości produkcyjne. Naszym celem jest zapewnienie, że możemy dostarczyć szczepionkę dla ludzi na całym świecie i chronić ich przed tą pandemią" - powiedział vice chairman of the executive committee and chief scientific officer Johnson & Johnson Paul Stoffels.

W zaplanowanych na drugą połowę lipca randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo badaniach I/IIa fazy oceniane będzie bezpieczeństwo, reaktogenność (odpowiedź na szczepienie) i immunogenność (odpowiedź immunologiczna) szczepionki Ad26.COV2-S. Badania będą prowadzone w Stanach Zjednoczonych i Belgii, a ich uczestnikami będą zdrowe osoby dorosłe w wieku od 18 do 55 lat, a także 65 lat i starsze. Badanie będzie przeprowadzone u 1045 osób, podano.

J&J w oczekiwaniu na wyniki badań I fazy i zatwierdzenie ich przez organy regulacyjne, spółka prowadzi także rozmowy z Narodowym Instytutem Alergii i Chorób Zakaźnych w USA w celu rozpoczęcia III fazy badań klinicznych rekombinowanej szczepionki przeciw SARS-CoV-2 (Ad26.COV2-S).

"Johnson & Johnson zobowiązał się dostarczyć ponad miliard dawek szczepionki na całym świecie w roku 2021, jeśli szczepionka będzie bezpieczna i skuteczna. Dlatego równolegle z postępem prac nad rozwojem klinicznym szczepionki, spółka zwiększa swoje zdolności produkcyjne i prowadzi aktywne rozmowy z globalnymi partnerami w celu zapewnienia dostępu do szczepionki na całym świecie" - czytamy w komunikacie.

Wysiłkom Johnson & Johnson mającym na celu przyspieszenie rozwoju i produkcji szczepionki przeciw SARS-CoV-2 sprzyja współpraca pomiędzy Janssen i amerykańskim urzędem ds. zaawansowanych badań i rozwoju w dziedzinie biomedycyny (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA), w Departamencie Zdrowia i Pomocy Humanitarnej Stanów Zjednoczonych (Department of Health and Human Services, HHS), zaznaczono.

WTOREK

Firma eSky.pl we współpracy z firmą ubezpieczeniową AXA Partners wprowadza ubezpieczenie 'Rezygnacja z podróży All Risk', które pozwala na bezpieczne i komfortowe planowanie podróży lotniczych, uwzględniając możliwość rezygnacji z podróży z różnych powodów, w tym zachorowania na COVID-19.

Ubezpieczenie 'Rezygnacja z podróży All Risk' jest udoskonaleniem dotychczas funkcjonujących tego typu ubezpieczeń na rynku, które dotyczą nagłych przypadków, związanych z np. hospitalizacją. W przypadku nowego produktu ubezpieczeniowego, klient będzie mógł zrezygnować z podróży m.in. z powodów prywatnych, zdrowotnych i zawodowych, co jest znaczącą różnicą w podejściu do planowania podróży, podano.

"Podstawą do wniosku o rezygnację z podróży i zwrot kosztów za bilety lotnicze mogą być: utrata pracy, cofnięcie wniosku urlopowego przez pracodawcę, zmiana terminu ważnej konferencji oraz egzaminu studenta lub ucznia, zachorowanie ubezpieczonego lub bliskich, w tym na COVID-19, a także zaostrzenie choroby przewlekłej czy komplikacje w ciąży. Oprócz tego, nagła choroba zwierząt domowych, poważna szkoda rzeczowa, kradzież dokumentów. Jedynym warunkiem jest udokumentowanie zaistniałych okoliczności" - czytamy w komunikacie.

Ubezpieczenie 'Rezygnacja z podróży All Risk' wyłącznie dostępne w trakcie rezerwacji lotów od 1lipca 2020 roku na eSky.pl bez możliwości zakupienia w późniejszym terminie, np. będąc na lotnisku. W przypadku zaistnienia okoliczności, uniemożliwiających podróż, klient otrzyma 90% wartości biletu w szybki i łatwy sposób.

"Sytuacja rynkowa w ostatnich miesiącach pokazała nam, jak ważna dla klientów jest elastyczność w planowaniu podróży. Zdecydowaliśmy się na współpracę z wiarygodną i chętnie wybieraną firmą ubezpieczeniową, jaką jest AXA Partners. Wierzymy, że nowe ubezpieczenie zwiększy poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas planowania podróży. Klienci mogą chcieć zrezygnować z podróży w różnych przypadkach, a taryfy, zwłaszcza w tanich liniach, nie zawsze lub bardzo rzadko umożliwiają zwrot za niewykorzystany bilet lotniczy' - powiedział wiceprezes eSky.pl Łukasz Neska.

W wyniku przeprowadzonego badania rynkowego 'eSky.pl: Podróże po COVID-19' wynika, że produkt związany z rezygnacją z podróży zachęciłby jedną piątą respondentów do dokonania rezerwacji w serwisie. Wśród powodów, jakie powinno obejmować ubezpieczenie, respondenci wymienili: chorobę bliskiej osoby, utratę pracy, odwołanie urlopu, konieczność opieki nad dzieckiem lub zwierzęciem oraz ważny egzamin, podano także.

Mastercard wraz z Octet Europe uruchomił nową platformę handlową dla firm z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym z Polski. Rozwiązanie Mastercard Trade Solution w połączeniu z technologią Octet Europe pomoże MŚP rozwijać działalność dzięki znalezieniu zaufanych, międzynarodowych partnerów handlowych, podał Mastercard.

Każda transakcja biznesowa na platformie będzie zarządzana w bezpieczny i wydajny sposób, a nowa inicjatywa ułatwi handel krajowy i transgraniczny poprzez budowanie łańcucha wartości, zapewnienie bezpieczeństwa płatności, zarządzanie przepływem pieniężnym i uproszczenie obsługi back-office, podano.

"Rozwiązanie Mastercard Trade Solution uwzględnia najnowocześniejszą, opartą na chmurze platformę handlu B2B firmy Octet Europe, która starannie weryfikuje każde przedsiębiorstwo w sieci. W celu zminimalizowania ryzyka dla wszystkich członków sieci, każdy uczestnik transakcji na platformie Octet jest kompleksowo sprawdzany w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również przechodzi przez procedurę KYC (,,poznaj swojego klienta") oraz jest weryfikowany pod kątem nałożonych sankcji gospodarczych. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa małym i średnim firmom, które szukają partnerów handlowych za granicą i chcą wejść na nowe rynki" - czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, dodatkowym wyzwaniem dla sektora MŚP jest dostęp do finansowania, niezbędnego przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Nowa platforma umożliwia pokonanie tego wyzwania zachęcając do korzystania z posiadanych już kart płatniczych Mastercard jako zaawansowanych narzędzi do zarządzania przepływem pieniężnym i płacenia dostawcom.

"W ten sposób firmy mogą rozwijać swoją działalność, mając zarazem do dyspozycji atrakcyjne korzyści związane z kartami, a także możliwość zbierania punktów lojalnościowych. Na nowej platformie technologia Mastercard jest wykorzystywana do świadczenia usług płatniczych, a także gwarantuje większą elastyczność w zakresie wyboru preferowanej metody płatności. W praktyce oznacza to, że kupujący mogą za towar zapłacić kartą, nawet jeśli dostawca nie przetwarza tego typu płatności. Jednocześnie sprzedawcy mogą przyjmować płatność na swoje konto bankowe, niezależnie od metody płatności wybranej przez nabywcę. Taka elastyczność umożliwia firmom przeprowadzanie transakcji w preferowany przez nie sposób oraz efektywniejsze i wygodniejsze zarządzanie finansami" - czytamy także.

Platforma pomaga również właścicielom małych firm w zarządzaniu i upraszczaniu zadań, pozwalając na śledzenie, weryfikację i autoryzację każdego etapu transakcji biznesowej oraz rozliczanie firmowych zakupów za pomocą kart (debetowych lub kredytowych), w pełni transparentny sposób, z możliwością podglądu całej uzupełniającej dokumentacji handlowej.

"Właściciele małych firm często muszą liczyć się z wieloma wydatkami na szczegółową weryfikację kontrahentów w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w przypadku dostawców zagranicznych. Może to ograniczać ich chęci i możliwości rozwoju działalności na rynku międzynarodowym. Mastercard Trade Solution z technologią firmy Octet pomaga kluczowemu sektorowi MŚP rozwijać się na rynku globalnym i pozwala wykorzystać jego potencjał w oparciu o elastyczność, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa" - powiedział wiceprezes ds. produktów i innowacji w Mastercard Europe Milan Gauder.

Zalando uruchomi w 1 lipca Polsce usługę Connected Retail - program wsparcia dla sklepów stacjonarnych, które będą mogły realizować zamówienia złożone za pośrednictwem platformy Zalando, podała spółka. Connected Retail to odpowiedź na znaczne spadki sprzedaży stacjonarnych sklepów spowodowane pandemią Covid-19.

Firma umożliwi sklepom sprzedaż za pośrednictwem swojej platformy i przez pierwsze miesiące zrezygnuje z pobierania od członków programu opłat prowizyjnych, do końca roku będzie także rozliczać się z nimi w cyklu tygodniowym, podano.

"Kiedy tylko zdobyliśmy pierwsze doświadczenia z kryzysu spowodowanego przez COVID-19 i poznaliśmy jego konsekwencje dla sprzedawców offline, wiedzieliśmy, że chcemy szybko zaoferować im wsparcie - nie tylko teraz, ale także w dłuższej perspektywie. Polska potrafi sobie skutecznie radzić z kryzysami, co udowadniała zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Program Connected Retail oferuje sklepom stacjonarnym możliwość sprzedaży asortymentu online i przyspieszenie powrotu do biznesu. Ten strategiczny krok to dla nas również nowa szansa, dzięki której możemy stworzyć jeszcze bardziej ekscytujące i zrównoważone zakupy dla polskich klientów: szerszy, bardziej zlokalizowany asortyment, wysyłany od lokalnych sprzedawców jeszcze szybciej" -powiedział marketing lead na Polskę w Zalando SE Dawid Pożoga.

Obecnie ponad 1800 sklepów jest podłączonych do platformy Zalando, wysyłając do 41 000 zamówień dziennie. Odnoszący największe sukcesy partnerzy wysłali 6400 zamówień w ciągu jednego dnia. Zalando dzięki programowi chce wesprzeć przede wszystkim lokalne marki, podsumowano.

Grupa Lotos przekaże na Śląsk 10 tys. litrów płynu do dezynfekcji wyprodukowanego przez spółkę Lotos Oil. Transport jeszcze w tym tygodniu trafi do Caritasu Archidiecezji Katowickiej i Ośrodka Najświętszego Serca Jezusa w Rudzie Śląskiej, skąd środki będą dystrybuowane do najbardziej potrzebujących, podał koncern.

"Transport płynu do dezynfekcji to nasz gest wsparcia dla górników z południa i mieszkańców Śląska. W ramach naszej grupy kapitałowej, w spółce Lotos Petrobaltic, zatrudniamy również morskich górników naftowych. Na Śląsku, w Czechowicach-Dziedzicach, zlokalizowany jest jeden z naszych zakładów produkcyjnych. Jest to zatem nasza wspólna odpowiedzialność i solidarna walka o zdrowie polskich górników i ich rodzin" - powiedział prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski.

Na południe trafi 5200 litrów płynu Lotosept do dezynfekcji rąk oraz 4800 litrów płynu Lotosept F do dezynfekcji powierzchni, podłóg, ścian i mebli. Produkcję tego pierwszego spółka Lotos Oil rozpoczęła w połowie kwietnia 2020 r., w czasie gdy niedobór na rynku tego rodzaju produktów utrudniał funkcjonowanie wielu przedsiębiorcom. Obecne moce produkcyjne pozwoliły już na rozszerzenie dystrybucji płynów, przez co są one również dostępne na stacjach paliw Lotoso. Płyn Lotosept F do dezynfekcji powierzchni, podłóg, ścian i mebli wprowadzono na rynek miesiąc później. Zarówno jeden, jak drugi produkt zarejestrowane zostały w Urzędzie Rejestracji i Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, podano.

"Staramy się w miarę możliwości pomagać tam, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Dotychczas Lotos Oil wsparł już płynami do dezynfekcji szereg instytucji pożytku publicznego w różnych rejonach kraju. Spółka przygotowała również szeroki plan pomocowy ,,Razem w przyszłość" dla przedsiębiorców, będących klientami spółki, a mający na celu poprawę ich płynności finansowej w tym trudnym okresie" - powiedział prezes Lotos Oil Adam Wojciech Sekściński.

Grupa Lotos już w pierwszej połowie marca koncern zdecydowała o przekazaniu 5 mln zł 4 placówkom medycznym w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Pieniądze przeznaczono m.in. na zakup respiratorów, łóżek szpitalnych oraz kardiomonitorów. Kolejne 2 mln zł w postaci kart paliwowych trafiły do wszystkich 19 jednoimiennych szpitali zakaźnych w całej Polsce. Dzięki temu karetki mogły bezpłatnie tankować na stacjach Lotosu. Koncern regularnie dzielił się też swoimi zapasami. Kombinezony, przyłbice oraz maseczki ochronne, a także płyn do dezynfekcji trafił do wielu mniejszych i większych placówek w całej Polsce. Wsparcie Grupy Lotos objęło także służby mundurowe, których funkcjonariusze mogli odbierać bezpłatne napoje na stacjach paliw, podsumowano.

AstraZeneca bez zysku dostarczy do Europy do 400 milionów dawek szczepionki stworzonej przy współpracy z Oxford University. Firma poszukuje dodatkowych, globalnych możliwości produkcyjnych, celem zapewnienia szerokiego i sprawiedliwego dostępu do szczepionki przeciw COVID-19, podała AstraZeneca

AstraZeneca w porozumieniu z European Inclusive Vaccines Alliance (IVA), kierowanym przez Niemcy, Francję, Włochy i Holandię, dostarczy do 400 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19, opracowanej na Uniwersytecie Oksfordzkim. Dostawy zostaną uruchomione do końca 2020 r.

"Zgodnie z porozumieniem z 13 czerwca 2020 r., celem IVA jest przyspieszenie dostaw szczepionki i udostępnienie jej krajom europejskim, które chcą wziąć udział w tej inicjatywie. IVA dąży do zapewnienia równego dostępu dla wszystkich krajów w całej Europie.

Jednocześnie AstraZeneca buduje szereg łańcuchów dostaw na całym świecie, również w Europie. Firma dąży do dalszego zwiększenia zdolności produkcyjnej i jest otwarta na współpracę z innymi firmami, w celu realizacji swojego zobowiązania do udostępniania szczepionki bez zysku podczas pandemii" - czytamy w komunikacie.

Jak powiedział dyrektor generalny Pascal Soriot, ta umowa zapewni setkom milionów Europejczykom dostęp do szczepionki opracowanej na Uniwersytecie Oksfordzkim.

"Mamy nadzieję, że dzięki naszemu europejskiemu łańcuchowi dostaw, który już wkrótce uruchomi produkcję, szczepionka będzie dostępna szeroko i szybko. Chciałbym podziękować rządom Niemiec, Francji, Włoch i Holandii za ich zaangażowanie i szybką reakcję" - powiedział Soriot.

Firma niedawno zawarła podobne umowy z Wielką Brytanią, USA, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations i Gavi the Vaccine Alliance na 700 milionów dawek oraz uzgodniła licencję z Serum Institute w Indiach na dostawę dodatkowego miliarda dawek, głównie dla krajów o niskim i średnim dochodzie. Obecnie całkowita zdolność produkcyjna wynosi 2 mld dawek.

W ubiegłym miesiącu Uniwersytet Oksfordzki ogłosił rozpoczęcie fazy II/III badania AZD1222 u około 10 000 dorosłych ochotników w Wielkiej Brytanii.

"Kolejne badania fazy końcowej wkrótce rozpoczną się w wielu krajach. AstraZeneca zdaje sobie sprawę, że mimo największych starań i obiecujących prac, finalne efekty mogą nie być zadowalające. Jednak mimo tego ryzyka firma jest zaangażowana w przyspieszanie programu klinicznego i produkcji. Kompleksowa odpowiedź firmy na pandemię obejmuje również szybką mobilizację globalnych wysiłków badawczych AstraZeneca, mających na celu ukończenie w ciągu kilku miesięcy badań klinicznych skoncentrowanych na odkryciu nowych przeciwciał neutralizujących koronawirusa, aby zapobiegać i leczyć chorobę COVID-19" - czytamy również.

Ponadto firma w rekordowym czasie rozpoczęła testowanie nowych i istniejących leków z portfolio AstraZeneca, uruchamiając badanie CALAVI i DARE-19 u pacjentów zakażonych COVID-19.

ŚRODA

LPP wsparło ponad 300 placówek. Wartość przekazanych środków w ramach akcji #LPPpomaga to blisko 5,7 mln zł, podała spółka.

Polski producent odzieży, właściciel marek Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay przeznaczył dotychczas już blisko 5,7 mln złotych na wsparcie w walce z epidemią COVID-19, przekazując m.in. milion masek ochronnych dla ponad 300 placówek medycznych na terenie całej Polski. Ponadto, dzięki współpracy z blisko 50 organizacjami, do najbardziej potrzebujących trafiło ponad 27 tysięcy masek bawełnianych oraz 1660 fartuchów ochronnych, uszytych przez pracowników spółki. W akcje pomocowe zaangażowały się również marki polskiego producenta, przeznaczając na ten cel kwotę ponad 230 tys. złotych pochodzącą ze sprzedaży kolekcji Joyful i Eco Aware. To efekty prowadzonej przez gdańską spółkę od marca br. akcji #LPPpomaga, podano.

Seniorom z Dolnego Miasta w Gdańsku zapewniono ponad 70 obiadów. Dodatkowo do 18 domów dla dzieci na Pomorzu i w Krakowie trafiło 100 komputerów, dzięki którym 150 podopiecznych może kontynuować naukę zdalną.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem, spółka zdecydowała się rozszerzyć swoje wsparcie poza Pomorze oraz Małopolskę i dotrzeć do ośrodków znajdujących się w innych regionach kraju.

"Każdego roku dziesiątki naszych pracowników aktywnie działają w ramach wolontariatu pracowniczego. Swoimi inicjatywami staramy się odpowiadać na potrzeby głównie naszych sąsiadów czy wieloletnich partnerów. Jednak epidemia wprowadziła nas w nową rzeczywistość, w której nasz duch solidarności pomógł nam się odnaleźć. To on napędził wiele akcji, mających wesprzeć osoby najbardziej dotknięte skutkami pandemii oraz skłonił nas do powiększenia zasięgu działania i docierania do placówek znajdujących się w całej Polsce" - powiedziała koordynatorka ds. projektów społecznych i prezes Fundacji LPP Patrycja Zbytniewska.

Na wsparcie ze strony marek Reserved, Mohito i Cropp mogły również liczyć szpitale specjalistyczne z Krakowa, Gdańska i Gdyni. Dzięki decyzji o przekazaniu 10% wpływów ze sprzedaży kolekcji Eco Aware oraz Joyful tych brandów na rzecz placówek medycznych zakupiono potrzebny sprzęt i środki ochrony niezbędne do walki z epidemią koronawirusa. Tym samym Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zyskał system dekontaminacji powietrza, a Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zakupił środki ochrony indywidualnej dla pracowników. Z kolei Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku zakupiło kardiomonitor i defibrylator, natomiast Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, aparat do prowadzenia resuscytacji u chorych z zatrzymaniem krążenia, podano także.

CZWARTEK

Firmy, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu przez pandemię koronawirusa, mogą składać wnioski o bezzwrotne wsparcie ramach naboru "Dotacje na kapitał obrotowy" - nowego rozwiązania przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Nabór wniosków trwa od 15 czerwca do 31 lipca br. lub do momentu, w którym środki zostaną wyczerpane. Za przeprowadzenie konkursu, ocenę wniosków i wypłatę środków odpowiedzialna jest PARP.

'Dotacja na kapitał obrotowy' to instrument, który będzie wdrażany zarówno na poziomie krajowym (z Programu Polski Wschodniej i z Programu Inteligentny Rozwój), jak i regionalnym (poprzez regionalne Programy Operacyjne zarządzane przez marszałków województw). W tym ostatnim przypadku przygotowano wsparcie także dla mikroprzedsiębiorstw. 500 mln zł z Programu Polski Wschodniej trafi do średnich firm z 5 województw Polski Wschodniej, a kolejne 2 mln trafi do średnich firm z pozostałych 11 województw, podano.

"Zapraszamy średnich przedsiębiorców do konkursu, który wdrażamy ,,Dotacje na kapitał obrotowy". Mamy nadzieję, że będzie to wsparcie, które pomoże firmom w trudnych chwilach. Będziemy mogli sfinansować te wydatki, które ponoszą firmy na swoją codzienną działalność" - powiedziała prezes PARP Małgorzata Oleszczuk.

'Dotacje na kapitał obrotowy' są przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebują wsparcia w utrzymaniu płynności finansowej. Środki można przeznaczyć na bieżące wydatki, regulację zobowiązań oraz wszystkie inne koszty, które służą utrzymaniu przedsiębiorstwa. Firma zostanie objęta wsparciem, o ile odnotowała min. 30% spadek obrotów w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 - w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku albo do analogicznego miesiąca w porównaniu do ubiegłego roku. Przedsiębiorca sam decyduje, jak chce pokazać spadek obrotów. Sytuacja ta musi odnosić się do dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 roku.

Kolejnym warunkiem jest prowadzenie działalności przed 31 grudnia 2019 roku. Przedsiębiorca otrzyma dotację, o ile nie znajdował się wtedy w trudnej sytuacji ekonomicznej. Oznacza to, że jego wszystkie składki były uregulowane, nie zalegał z podatkami i uregulował swoje zobowiązania np. w stosunku do kontrahentów.

Wsparciem mogą zostać objęte firmy zatrudniające co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników. Roczny obrót przedsiębiorstwa nie może przekraczać 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie może przekraczać 43 mln euro.

"Wartość wsparcia będzie uzależniona od skali zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie oraz długości okresu, na jaki firma ubiega się o pomoc. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o środki na utrzymanie firmy przez miesiąc, dwa lub trzy. Przykładowo średnia firma, zatrudniająca do 249 pracowników, która wnioskuje o wsparcie na 3 miesiące, może ubiegać się maksymalnie o prawie 430 tys. zł" - czytamy dalej.

Nie będzie wymagany wkład własny. Organizator nie przewiduje innego wariantu dofinansowania niż 100%. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją projektu.

"Dotacje na kapitał obrotowy można łączyć z innymi formami wsparcia, pochodzącymi z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej, o ile łączna wartość tej pomocy nie przekroczy 800 tys. euro. Można również połączyć je z pożyczkami płynnościowymi, które uruchomiliśmy w ramach Programu Inteligentny Rozwój we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego" - powiedziała dyrektor departamentu programów wsparcia innowacji i rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Szczepańska.

MVGM - największy zarządca nieruchomości w Holandii przekaże darowiznę na rzecz FORTIOR - Fundacji dla Wielu, która umożliwi zakup drukarek 3D, podała spółka.

Wolontariusze FORTIOR - Fundacji dla Wielu, jako jedni z pierwszych rozpoczęli akcję dostosowywania masek snorkelingowych tak, aby mogły być używane jako środek ochrony osobistej przez służby medyczne. Aby projekt mógł być kontynuowany, organizacja potrzebuje wysokiej jakości drukarek 3D. W zakupie urządzeń postanowił pomóc zespół MVGM, podano.

"Cała, łącząca wiele organizacji inicjatywa z czasem zaczęła być powszechnie nazywana akcją #MaskaDlaMedyka lub #MaskaDlaMedykaWarszawa. Projekt jest cały czas kontynuowany, a dodatkowo współpracujemy z anestezjologami oraz specjalistami druku 3D nad opracowaniem przenośnego respiratora, jak również mobilnego urządzenia do wspomagania oddychania CPAP. Wyzwaniem jest natomiast fakt, że nasza fundacja nie dysponuje własną drukarką 3D, co niestety powoduje znaczne opóźnienia" - powiedziała prezes FORTIOR - Fundacja dla Wielu Anna Jastrzębska.

Adaptery do masek snorkelingowych, które zostały wydrukowane w ramach akcji, są dziś stosowane w kilkudziesięciu szpitalach w całym kraju, w tym w kilkunastu stołecznych placówkach, m.in. w największym jednoimiennym szpitalu zakaźnym MSWiA. Konieczne są natomiast dalsze prace, na przykład nad rozwiązaniem kwestii braku filtrów, czy też wcześniej wspomnianymi mobilnymi respiratorami, zaznaczono.

"Zaangażowanie i intensywne prace Fundacji FORTIOR śledzimy już od pewnego czasu. Zespół tej organizacji tworzą prawdziwie wszechstronni ludzie, którzy swoim podopiecznym są w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie na wielu polach, m.in. medycznym czy psychologicznym. Ich ostatnia inicjatywa #MaskaDlaMedyka to projekt dobrze znany również wśród pracowników MVGM, a wszyscy gorąco kibicujemy, aby projekt mógł nadal się rozwijać. Stąd jednogłośna decyzja o przekazaniu darowizny, która pomoże w zakupie dwóch wysokiej jakości drukarek oraz filamentu - tworzywa używanego w procesie drukowania przestrzennego" - powiedziała dyrektor zarządzająca MVGM w Polsce Virginie de Baere.

FORTIOR - Fundacja dla Wielu to organizacja, która realizuje m.in. projekt ,,Medycy na Ulicy". Jego celem jest udzielanie pomocy medycznej osobom w kryzysie bezdomności na terenie Warszawy. W tym celu została zakupiona specjalna karetka, która dyżuruje w każdy poniedziałek i piątek. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie to specjaliści (lekarze, ratownicy medyczni, psychologowie, pielęgniarki, prawnicy, etc.), którzy działają w ramach wolontariatu, całkowicie pro-bono.

Łączna wartość pomocy Allegro w walce ze skutkami pandemii wirusa to przekroczyła 375 mln zł. Ponad 40 szpitali i placówek medycznych z całej Polski otrzymało wsparcie w formie bezpośrednich darowizn lub dostaw niezbędnego sprzętu, podała spółka.

Allegro zapewniło 2 laboratoria przeprowadzające testy na COVID-19 w Warszawie i Poznaniu, 24 respiratory, 365 tys. maseczek i 8 tys. litrów środków dezynfekujących oraz 12 tys. przyłbic wydrukowanych na drukarkach 3D, podano.

"Allegro w dalszym ciągu wspiera polskich klientów. Już ponad 2,5 mln Polaków skorzystało z bezpłatnego pakietu Allegro Smart! i zaoszczędziło 325 mln zł na kosztach dostawy. Z trzymiesięcznego pakietu wsparcia dla sprzedawców o wartości 46 mln zł skorzystało 65% z nich, a od jego uruchomienia w marcu 15 tys. nowych firm zarejestrowało się na platformie, aby rozpocząć sprzedaż przez Internet, co jest wynikiem dwukrotnie wyższym od odnotowywanego dotychczas" - czytamy w komunikacie.

Od wybuchu pandemii łączna wartość pomocy udzielonej przez Allegro przekroczyła 375 mln zł. Składają się na nią różne społecznie ważne działania ukierunkowane na zminimalizowanie możliwych negatywnych skutków pandemii koronawirusa dla polskiego społeczeństwa i gospodarki, zaznaczono.

"Chociaż Allegro i ogólnie sprzedaż online przeżywają ożywienie ze względu na bezpieczeństwo tej formy zakupów, Allegro skupia się na tym, aby wykorzystać swoje zasoby do wsparcia konsumentów, sprzedawców i polskiego społeczeństwa. Jestem pod wrażeniem tempa, w jakim nasze zespoły podsuwały pomysły na to, w jaki sposób możemy wspierać społeczności i wdrażać nowe inicjatywy, podczas gdy sami musieli stawić czoła niepewności. Firmy sprzedające przez Internet na całym świecie okazały się ważną częścią codziennego życia w czasie izolacji. Naszą platformę co miesiąc odwiedza 18 mln Polaków, a na pokładzie mamy 100 tys. sprzedawców, z których większość to małe i średnie przedsiębiorstwa. Skupiamy się na inicjatywach, które pozwolą wykorzystać cały potencjał ekosystemu Allegro do jak najskuteczniejszej walki z negatywnymi konsekwencjami koronawirusa" - powiedział prezes Allegro Francois Nuyts.

W obliczu pandemii Allegro stworzyło kompleksowy program wsparcia polskiej opieki zdrowotnej, wykorzystując również ogromne doświadczenie w tej dziedzinie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z którą współpracuje od wielu lat. Umożliwiło to zakup 24 respiratorów dla polskich szpitali. Allegro zorganizowało również zbiórkę charytatywną, która zapewni dalsze wsparcie finansowe Funduszowi i pozwoli na zakup niezbędnego sprzętu chroniącego życie i zdrowie Polaków. Darowizny od symbolicznej kwoty 5 zł do 100 zł można dokonać za pośrednictwem strony: koronawirus.allegro.pl, podano także.

"Allegro ufundowało 2 kompletne laboratoria testowe w Warszawie i Poznaniu, zakupiło i dostarczyło 365 tys. maseczek i 8 tys. litrów płynów dezynfekujących dla ponad 40 szpitali i placówek służby zdrowia w całej Polsce. Firma zakupiła również 10 drukarek 3D dla sopockich gimnazjalistów, co pozwala produkować 400 przyłbic dziennie dla lekarzy i pielęgniarek. Allegro dostarcza też świeże owoce i warzywa do szpitali w pięciu miastach. Jak dotąd przekazało 22 tony owoców" - czytamy dalej.

Allegro stworzyło także specjalny Fundusz Charytatywny o łącznym budżecie 1 mln zł, co zaowocowało 42 lokalnymi inicjatywami, polegającymi między innymi na dostarczaniu seniorom bezpłatnych posiłków, zakupie laptopów dla dzieci z dużych rodzin oraz dla szkół, czy zakupie krótkofalówek i niezbędnych środków ochrony osobistej dla lokalnych szpitali i służb ratownictwa medycznego. Pracownicy Allegro aktywnie angażują się w te projekty, często przy współudziale rodziny i przyjaciół.

"Aby pomóc im w utrzymaniu firm, Allegro wprowadziło pakiet wsparcia dla sprzedawców, który obejmuje wydłużenie terminów płatności czy opóźnienie wejścia w życie wcześniej ogłoszonych zmian w opłatach. Wydłużono również dostęp do Allegro Smart! do końca czerwca. Wartość udostępnionego pakietu to 46 mln zł. Do tej pory skorzystało z niego 64% sprzedawców na Allegro" - czytamy także w komunikacie.

Kluczowym elementem pakietu są narzędzia umożliwiające nowym firmom rozpoczęcie sprzedaży online na Allegro i korzystanie z platformy przez pierwsze 3 miesiące bez ponoszenia opłat. Pozwala im to szybko rozpocząć sprzedaż za pośrednictwem infrastruktury Allegro, co jest znacznie szybsze i łatwiejsze niż uruchomienie własnego sklepu internetowego. Od udostępnienia pakietu liczba nowych firm wchodzących na platformę podwoiła się i osiągnęła 15 tys. Oznacza to, że co 5 minut nowa firma rozpoczyna sprzedaż na Allegro. Allegro przygotowało również podobne rozwiązanie dla małych, często rodzinnych firm lokalnych. Mogą sprzedawać swoje ,,produkty pierwszej potrzeby" za darmo w nowo utworzonej kategorii ,,Lokalny Ryneczek" na Allegro Lokalnie. Nawet mimo stopniowego ,,odmrażania" gospodarki, zainteresowanie firm platformą jest bardzo duże, podsumowano.

