RE wprowadziła odstępstwo dot. GMO w badaniach nad szczepionką przeciw COVID-19

We wszystkich innych przypadkach badania kliniczne muszą być poprzedzone oceną ryzyka środowiskowego dotyczącą uwalniania do środowiska i zamkniętego użycia organizmów genetycznie modyfikowanych ( GMO ). Obowiązku takiej oceny nie będą również miały państwa członkowskie, które zezwalają na stosowanie produktów leczniczych zawierających lub składających się z GMO, przeznaczonych do leczenia lub zapobiegania COVID-19 w wyjątkowych i pilnych sytuacjach.

Rozporządzenie przewiduje odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2001/18 / WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz dyrektywy 2009/41 / WE w sprawie zamkniętego użycia mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Niektóre przepisy dyrektyw 2001/18 / WE i 2009/41 / WE nie będą miały zastosowania także wówczas, gdy państwa członkowskie przyznają dostęp do produktów leczniczych zawierających lub składających się z GMO w wyjątkowych i pilnych sytuacjach. Przypadki te określone zostały w dyrektywie 2001/83 / WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz w rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 ustanawiającym unijne procedury wydawania pozwoleń na produkty lecznicze stosowane u ludzi i do celów weterynaryjnych oraz nadzoru nad nimi.