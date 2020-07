Redan i Radosław Wiśniewski mają list intencyjny dot. sprzedaży Top Secret

W ocenie Redanu, dla zapewnienia bezpiecznego działania Top Secret konieczne jest jego dofinansowanie. Ze względu na: wyniki marki Top Secret w 2019 r. oraz aktualną sytuację rynkową związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 nie jest realne pozyskanie finansowania ani poprzez zwiększenie zadłużenia finansowego, ani przez emisję akcji, jak również ani Redan, ani Top Secret nie kwalifikują się do wsparcia w postaci instrumentów preferencyjnych w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, podkreślono.

Jedyną możliwością dofinansowania, jaką udało się wypracować zarządowi Redanu, jest wsparcie finansowe, którego gotowy jest udzielić główny akcjonariusz Redanu, tj. Radosław Wiśniewski. 30 czerwca 2020 r. Redan poinformował o gotowości akcjonariusza do zapewnienia środków finansowych na sfinansowanie zakupu nowej kolekcji marki Top Secret do wysokości kwoty 10 mln zł.

"Jednakże również pan Wiśniewski oczekuje zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa nowo inwestowanych środków. Nie jest gotowy zainwestować w ewentualne podwyższenie kapitału zakładowego emitenta. Zaś ani emitent, ani spółka nie są w stanie przedstawić zabezpieczenia w formie materialnej - wszystkie aktywa są obciążone na rzecz instytucji finansowych. W toku przeprowadzonych negocjacji wypracowane zostało rozwiązanie polegające na zainwestowaniu środków w finansowanie nowych kolekcji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa tych środków akcjonariusz oczekuje jednak pełnej kontroli nad kanałami dystrybucji tak, aby w negatywnym scenariuszu móc odzyskać zaangażowane środki w toku sprzedaży towarów po cenach detalicznych, a nie w ramach hurtowej wyprzedaży. W związku z tym akcjonariusz oczekuje przejęcia kontroli nad udziałami spółki, która prowadzi sprzedaż w sklepach off- i on-line w Polsce" - czytamy dalej.

Redan uczestniczy w operacjach gospodarczych marki Top Secret, prowadząc dla niej: (i) wszystkie operacje logistyczne, (ii) obsługę IT oraz - o mniejszym znaczeniu - (iii) wsparcie w zakresie usług back-office. W dotychczasowym modelu nie ma uzasadnienia funkcjonowanie Redanu bez operacji związanych z marką Top Secret. W związku z tym, w ocenie zarządu Redanu, w interesie Redanu leży zapewnienie bezpiecznego działania marki Top Secret nawet w sytuacji, gdy Redan utraci nad nią bezpośrednią kontrolę. Akcjonariusz deklaruje utrzymanie dotychczasowej współpracy spółki z Redanem we wskazanych powyżej obszarach na niezmienionych zasadach. Leży to także w interesie samej spółki, podsumowano.