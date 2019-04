Redan: Kontrola celno-skarbowa stwierdziła nieprzestrzeganie ustawy o CIT w 2015

Kontrola zakwestionowała cenę nabycia akcji TXM przez Redan, która została rozliczona poprzez kompensatę zobowiązania Redan wobec Carrisonio LP z tytułu zapłaty ceny sprzedaży akcji TXM z należnością Redan związaną z otrzymaniem aktywów wchodzących w skład majątku polikwidacyjnego zgodnie z uchwałą o rozwiązaniu spółki Carrisonio LP. W ocenie kontroli, nie doszło do kompensaty, a do konfuzji, co pozbawiło spółkę prawa do kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabytych akcji TXM, wskazano również.