Redan zmienił warunki emisji i wydłużył harmonogram spłaty obligacji serii F

1) wydłużenia terminu ostatecznego wykupu obligacji do dnia 10 sierpnia 2023 r.

b) w latach 2021-2022 emitent będzie wykupował obligacje następująco: w I kwartale brak wykupu, w miesiącach kwiecień - listopad po 200 obligacji co miesiąc, natomiast w grudniu 300 obligacji

c) w 2023 r. emitent będzie wykupował po 200 obligacji co miesiąc w okresie od kwietnia do lipca.