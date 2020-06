REDD: Liczba zawieranych umów najmu biur rośnie od 'dołka' pod koniec kwietnia

Z danych REDD wynika, że gwałtowny wzrost dostępnej do wynajęcia powierzchni biurowej w Polsce następował w okresie od połowy marca do przełomu kwietnia/maja, ze szczególnym "skokiem" ok. 20 kwietnia. Od początku maja zasoby dostępnej powierzchni biurowej ustabilizowały się na poziomie ok. 2,4 mln m2 wobec 2,3 mln m2 na początku marca.