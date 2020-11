giełda 53 minuty temu

Reloop: System kaucyjny w Polsce dałby 600 tys. ton czystych surowców w 3 lata

W ciągu trzech lat od wprowadzenia systemu kaucyjnego poziom zbiórki wszystkich odpadów w postaci opakowań po napojach może wzrosnąć do 89% w Polsce, co oznacza uzyskanie niemal 600 tysięcy ton czystego surowca do procesów recyklingu materiałowego, poinformowała dyrektor ds. ekonomii cyrkularnej w Reloop Europe Anna Larsson. Państwa członkowskie UE do 2025 r. zobowiązane będą do zebrania 77% odpadów z tworzyw sztucznych, wprowadzonych do obiegu w danym roku, zaś w 2029 r. poziom zbiórki powinien wzrosnąć do 90%.