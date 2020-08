Retail Institute: Obroty najemców centrów handlowych spadły o 14,9% r/r w VI

W porównaniu rok do roku, elektronika, jako jedyna kategoria, odnotowuje w czerwcu, już drugi miesiąc z rzędu, wzrosty (+23,7%). Do liderów wzrostów dołączają w czerwcu także sklepy, oferujące artykuły wyposażenia domu, wnętrz i budowlane (+11%), podano również.

"Po ponownym otwarciu galerii handlowych, obserwowaliśmy systematyczny powrót klientów do sklepów, co znalazło odzwierciedlenie w osiąganych wynikach sprzedaży, często zbliżonych do tych z 2019 roku. Dynamika wzrostów była zdecydowanie wyższa w małych parkach handlowych niż w tradycyjnych galeriach, które wykazują między sobą wiele różnic. Mimo dużych nakładów pracy, duże śródmiejskie galerie handlowe, zwłaszcza te zlokalizowane w centrach biznesowych miast i przy dużych węzłach komunikacyjnych, nadal odnotowują kilkudziesięcioprocentowe spadki. Wiążemy to m.in. z mniejszą mobilnością Polaków. Choć sytuacja wyraźnie się poprawia, przestrzegałbym przed zbyt wczesnym hurraoptymizmem. Brak możliwości prowadzenia działalności przez dwa miesiące odcisnęło silnie piętno na wszystkich organizacjach, tak najemcach jak i wynajmujących. Potrzeba czasu i wspólnych wysiłków, aby powrócić na ścieżkę stabilnych wzrostów" - powiedział wiceprezes Deichmann Obuwie, członek Rady Ekspertów Retail Institute Wojciech Normand.