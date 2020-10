Robyg i Bank Pekao rozpoczęły realizację programu 'Teczka Dewelopera'

"Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom jak najsprawniejszych i nieuciążliwych procedur, które pozwolą na finansowanie kupowanych przez nich mieszkań. Widzimy rosnący popyt i wprowadzamy do oferty kolejne osiedla - w Warszawie mamy doskonałe lokalizacje w atrakcyjnych cenach: na przykład Mój Ursus, Modern City na Bemowie czy mikroapartamenty Modern Space w warszawskich Włochach. Wymagania i oczekiwania klientów zmieniły się nieco pod wpływem pandemii - teraz zwracają uwagę na balkony - które Robyg ma w każdym lokalu, ogródki, rozwiązania EKO i wsparcie w zakresie procedur kredytowych. Dlatego podjęliśmy szereg działań, aby nasi klienci mogli łatwo i szybko otrzymać decyzję kredytową" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robygu Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

"To nasza kolejna inicjatywa ułatwiająca klientom Robyg zaciągnięcie kredytu bez nadmiaru formalności i konieczności dostarczania wielu dokumentów. Jesteśmy deweloperem cieszącym się zaufaniem banków, który posiada systemowe rozwiązania w zakresie procedur kredytowych w ramach indywidualnych porozumień z poszczególnymi bankami. Bank Pekao S.A. jest bardzo aktywny na rynku kredytów hipotecznych - nasi klienci często wybierają propozycję właśnie tego banku" - dodała koordynator ds. kredytów hipotecznych w Grupie Robyg Justyna Marcińska.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.