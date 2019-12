Robyg ma pozwolenie na budowę VII i VIII etapu os. Życzliwa Praga

"Osiedle Życzliwa Praga na bliskim Tarchominie to atrakcyjna propozycja zarówno pod względem lokalizacji, jak i przystępnych cen. Zależy nam, by każda inwestycja była zaprojektowana i wykonana w sposób w pełni odpowiadający na potrzeby klientów. Koncentrujemy się na sprawnym finalizowaniu procedur formalnych i administracyjnych - by jak najszybciej rozpoczynać prace budowlane i oddawać mieszkania. W ciągu ostatniego roku wypracowaliśmy płynny proces realizacji inwestycji deweloperskich - co ma odzwierciedlenie w ilości prowadzonych przez nas prac budowlanych. Dużą i stabilną grupę naszych klientów - około 40% - stanowią osoby kupujące lokale za gotówkę. Znakomita część to zakupy m.in. pod wynajem. Dlatego naszym priorytetem jest szeroka oferta i zasoby gruntów na kolejne inwestycje - obecnie nasz bank ziemi pozwala na wybudowanie około 14 000 mieszkań" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.