Robyg nabył grunty pod ok. 170 tys. m2 PUM w 3 miastach w I-III kw. 2020 r.

"Mamy obszerny bank ziemi, który zabezpiecza naszą działalność na kolejne 3-4 lata. W ubiegłym roku sfinalizowaliśmy znaczące zakupy gruntów na ponad 343 tys. PUM - co daje łącznie ponad 510 tys. PUM w ciągu ostatnich 21 miesięcy. W Warszawie i Gdańsku mamy ugruntowaną pozycję na rynku inwestycji mieszkaniowych, rozwijamy się także intensywnie we Wrocławiu i Poznaniu. W ofercie zapewniliśmy klientom atrakcyjne lokalizacje, ale nie spoczywamy na laurach. Mamy zabezpieczone środki na zakupy gruntów i kolejne inwestycje. Naszym celem jest utrzymanie dotychczasowego poziomu działalności - co oznacza sprawne uruchamianie kolejnych projektów osiedli. Obserwujemy, że ceny mieszkań nie spadają - w niektórych lokalizacjach nawet rosną. Spodziewamy się raczej ustabilizowania cen, ale nie ich spadku" - powiedział wiceprezes Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.