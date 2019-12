Robyg: Sprzedaż z polecenia osiągnęła 20% całkowitej kontraktacji w 2019 r.

"Rekomendacje naszych klientów to najlepsza ocena naszej działalności. W tym roku sprzedaż z polecenia osiągnęła 20% całkowitej kontraktacji. To wskaźnik rekordowy i wyróżniający Robyg na rynku. [...] Naszym atutem jest oczywiście bezpłatny system Smart House w każdym mieszkaniu, ale także jakość wykończenia części wspólnych. Wprowadziliśmy ponadto nowość w ofercie - mikroapartamenty, które są dostępne w warszawskiej dzielnicy Włochy. To dobra okazja dla inwestorów jeszcze przed końcem roku - pozwalająca na odliczenie VAT i tym samym uzyskanie bardzo dobrej ceny nieruchomości" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.