Robyg uzna ok. 500 lokali w przychodach za I kw. 2019 r.

"Poziom lokali uznanych w przychodach w I kw. 2019 jest dla spółki satysfakcjonujący i zgodny z przewidywaniami. [...] Należy również podkreślić, że weryfikowana i sprawdzająca się z kwartału na kwartał strategia, zabezpieczony bank ziemi, wsparcie doświadczonego inwestora i dotychczasowe wywiązywanie się ze składanych deklaracji są bardzo mocnymi przesłankami żeby twierdzić, że przyjęty na 2019 rok plan uznań około 2800-3000 lokali w przychodach jest możliwy do realizacji. Potencjał lokali do uznań w przychodach w spółce jest bardzo duży, co wynika z corocznej bardzo dobrej kontraktacji. Także rozszerzenie działalności o rynek wrocławski i rosnąca tam sprzedaż pozwalają sądzić, że pozycja dewelopera na polskim rynku nadal będzie się umacniać, co przełoży się zarówno na dobre wyniki finansowe, jak i możliwość dalszej ekspansji" - powiedział wiceprezes spółki ds. finansowych Artur Ceglarz, cytowany w komunikacie.