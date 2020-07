Robyg wprowadził do oferty 152 lokale w ramach IV etapu Mój Ursus

"Mój Ursus to inwestycja, w której notujemy bardzo duże zainteresowanie klientów. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, wprowadzamy do sprzedaży kolejny etap osiedla - oferujemy tu cały przekrój mieszkań - małe, o które klienci ostatnio pytają coraz częściej, a także mieszkania z ogródkami i tarasami. Każde mieszkanie w Robyg ma balkon, a także bezpłatny system Smart House. Od czerwca notujemy rosnącą liczbę potencjalnych klientów, istotnie zwiększyła się też liczba podpisywanych umów. Widzimy powrót do sytuacji sprzed pandemii" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robygu Joanna Chojecka.