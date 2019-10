Robyg wprowadził do oferty 185 lokali w ramach kolejnego etapu os. Mój Ursus

"Konsekwentnie wprowadzamy do sprzedaży kolejne etapy inwestycji na rynku warszawskim, a wzbogacona w różnych segmentach rynku oferta z pewnością przyczyni się do osiągnięcia dobrego wyniku sprzedażowego na koniec roku. Nowy etap inwestycji Mój Ursus ze 185 lokalami to propozycja z segmentu popularnego w dobrze skomunikowanej części dzielnicy. Mój Ursus jako kolejna nasza inwestycja po Stacji Nowy Ursus, realizowana w Nowym Ursusie stanowi część kompleksowego założenia urbanistycznego z ponad 3 000 lokalami mieszkalnym i pełnym zapleczem infrastruktury towarzyszącej. Skala inwestycji i wszystkie udogodnienia, jak tereny zielone, drogi dojazdowe i lokale usługowe sprawia, że będzie to swojego rodzaju miasto w mieście. Projekt zainteresuje z pewnością ludzi młodych - kupujących pierwsze mieszkania, zarówno singli, jak i młode rodziny z dziećmi, dodatkowo będzie także ciekawą propozycją dla inwestorów" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.