Robyg wprowadził do sprzedaży 79 lokali w inwestycji City Sfera w Warszawie

"W projekcie powstaną lokale o metrażach od 30 m2 do 83 m2 w cenie od 8500 zł/m2. Budowa obiektu już się rozpoczęły, a zakończenie prac planowane jest na I kw. 2021. Wszystkie lokale w standardzie, bez dodatkowych kosztów, zostaną wyposażone w system Smart House , który podnosi komfort i bezpieczeństwo użytkowania oraz umożliwia obniżenie kosztów eksploatacyjnych" - czytamy w komunikacie.

"City Sfera to projekt wyjątkowy. Znajduje się na pograniczu Ochoty, Woli i Włoch co zapewnia doskonałą komunikację z biznesowym ośrodkiem na Wiktorynie oraz centrum miasta. Tym samym mieszkańcy mają więcej czasu na relaks w domowym zaciszu ponieważ dogodna lokalizacja skraca czas przemieszczania się po mieście. To jeden z elementów naszej długoterminowej strategii - dobra lokalizacja i kompleksowa realizacja inwestycji. Według tych samych zasad działamy na wszystkich naszych rynkach - w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.