Robyg zakontraktował 1 853 lokale w I-III kw. 2019 r.

"Osiągnięte po trzech kwartałach 2019 roku wyniki sprzedażowe na poziomie 1 853 lokali są zgodne z naszymi założeniami i dopasowane do harmonogramu realizacji inwestycji. W ciągu ostatniego roku mocno skoncentrowaliśmy się na rozwoju geograficznym, uruchamiając kolejne etapy projektu we Wrocławiu. Dzięki temu dywersyfikujemy ofertę i poszerzamy grono klientów. Warto podkreślić, że znacząca część naszej sprzedaży pochodzi z rekomendacji. W ostatnich miesiącach zwiększyliśmy liczbę lokali wprowadzanych do sprzedaży - dzięki czemu klienci mają więcej mieszkań do wyboru - w samym III kwartale było to około 630 jednostek. Wynika to również z zauważanego przez nas upłynnienia wydawania decyzji administracyjnych - co pozytywnie wpływa na cały cykl prowadzenia działalności deweloperskiej. Dotychczasowe wyniki sprzedażowe oraz potencjał budowlany grupy na wszystkich rynkach - przy wysokiej dywersyfikacji działalności - sprawiają, że zmierzamy do założonego na ten rok celu na poziomie 2 300 sprzedanych lokali" -

powiedział wiceprezes Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.