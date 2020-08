Ronson miał 11,25 mln zł zysku netto, 12,49 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

"Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i sprzedaży usług wzrosły o 116,6 mln zł (85%) z 136,5 mln zł w okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2019 roku do 253,1 mln zł w okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2020 roku, co zasadniczo jest spowodowane wydaniem 600 lokali klientom w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 roku w porównaniu do 291 lokali w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku" - czytamy w raporcie.