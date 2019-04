Ronson sprzedał 174 lokale, przekazał 142 w I kw. 2019 r.

"Rok 2019 rozpoczęliśmy z mocno wyprzedaną ofertą, wynoszącą zaledwie 562 lokale. Mimo to osiągnęliśmy bardzo dobrą sprzedaż w pierwszym kwartale na poziomie 174 lokali. Jest to wynik zbliżony do osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku i jednocześnie znacznie lepszy niż w ostatnim kwartale 2018 r. Nowe projekty, które uruchomiliśmy pod koniec pierwszego kwartału, obejmujące łącznie ponad 460 lokali, tylko częściowo przyczyniły się do wyników sprzedaży minionego kwartału i będą miały większe przełożenie na sprzedaż w kolejnych kwartałach" - skomentował wiceprezes zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.