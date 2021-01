Ronson sprzedał 257 lokali, przekazał 167 w IV kw. 2020 r.

W całym 2020 r. Ronson zakontraktował sprzedaż rekordowej liczby 918 lokali, co oznacza wzrost o 21% r/r (761 jednostek), a także przekazał rekordową liczbę 966 lokali, czyli o 47% więcej r/r (658).

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników sprzedaży osiągniętych w 2020 r. Głównymi motorami sprzedaży były nasze flagowe projekty Ursus Centralny i Miasto Moje w Warszawie (odpowiednio 266 i 198 lokali) oraz Panoramika w Szczecinie (108 lokali). Dzięki ciągłej rozbudowie banku ziemi nasza oferta pozostaje zróżnicowana i atrakcyjna, co jest kluczowe dla utrzymania tempa sprzedaży na odpowiednim poziomie. Jest to również ważne, ponieważ jednym z głównych wyzwań dzisiejszego rynku jest terminowe uzyskiwanie decyzji administracyjnych. Nieustannie monitorujemy rynek w poszukiwaniu atrakcyjnych działek i przygotowujemy się do rozpoczęcia w tym roku nowych, ciekawych projektów, w tym szerokiej gamy typów i wielkości mieszkań oraz kompaktowych domów. Kontynuujemy także rozwój naszych wieloetapowych projektów, takich jak Miasto Moje i Ursus Centralny w Warszawie, które cieszą się dużym zainteresowaniem naszych klientów" - skomentował wiceprezes, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski, cytowany w

komunikacie.