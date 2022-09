Moskiewska giełda zalała się czerwienią. Ponad 10-procentowe spadki

Pozorowane referenda mają zdecydować, czy poszczególne regiony Ukrainy chcą przyłączenia do Rosji. Nikt jednak nie wątpi, jaki będzie ich wynik. Z okupowanych regionów płyną doniesienia o tym, że ci mieszkańcy, którzy nie uciekli, są zastraszani i zmuszani do głosowania za przyłączeniem danego obszaru do Federacji Rosyjskiej.