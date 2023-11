Rosja pod ścianą. Podniosą kluczowy podatek. Oberwie Gazprom

Według dziennika "Kommiersant" podatek obejmie podmioty w odniesieniu do kondensatu gazowego potrzebnego do wytwarzania benzyny oraz oleju napędowego. Chodzi o firmy produkujące powyżej 35 proc. gazu. A to oznacza, że pomysł Kremla uderzy w Gazprom Nieft.

Rosjanie mają problem

Moskwa chce także uzależnić wysokości dopłaty do sprzedaży paliw od wysokości podatku akcyzowego. Jak to ma wyglądać w praktyce? Jeśli dana firma liczy na dopłatę, to będzie musiała "zapewnić co najmniej 40 proc. wydobycia lekkich produktów petrochemicznych na rynek krajowy, płacąc stosowną akcyzę" - dodaje biznesalert.pl.