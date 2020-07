Rośnie popyt na miedź, ceny kontraktów na najwyższych poziomach od I poł. 2019

Po początkowym załamaniu cen związanym z koronawirusem, notowania miedzi szybko więc powróciły do zwyżek. Odpowiadały za to obawy związane z produkcją tego metalu. W kopalniach miedzi już od samego początku pandemii mówiono o podwyższonej liczbie zakażeń koronawirusem, co sprawiło, że firmy operujące kopalniami były zmuszone do wprowadzenia środków ostrożności i redukcji liczby osób pracujących w tym samym miejscu. Najwięcej uwagi skupiało się na sytuacji w Chile, czyli w państwie produkującym najwięcej miedzi na świecie.