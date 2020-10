forex 1 godzinę temu

Rośnie ryzyko wybicia euro ponad 4,6 zł

Rano złoty nieznacznie traci do euro i szwajcarskiego franka, jednocześnie pozostając stabilnym do dolara i brytyjskiego funta, a także pozostaje w przedziale wahań z ostatnich dni. Układ sił na wykresach sugeruje jednak, że lada moment dojdzie do przesilenia na złotym.