Rusza oferta publiczna. Na ile wycenił się InPost?

InPost opublikował w środę prospekt emisyjny. Zapisy na akcje ruszyły w środę 21 stycznia i potrwają do 28 stycznia. Debiut na Euronext Amsterdam planowany jest 29 stycznia.

Oferta obejmuje 175 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy (Advent International, Templeton i PZU FIZAN BIS2). Jest skierowana do inwestorów instytucjonalnych.

Akcje w ofercie stanowią 35 proc. kapitału InPostu. Oferta może jednak zwiększyć się do 40,25 proc. Wynika to z faktu, że globalni koordynatorzy oferty mają opcję dodatkowego przydziału, którą mogą wykonać w ciągu 30 dni po debiucie giełdowym.

- To kolejna faza naszego rozwoju. Chcemy rozwijać nasz biznes międzynarodowo - tłumaczył decyzję o wejściu na giełdę prezes InPostu Rafał Brzoska.

Celem wejścia na giełdę w Amsterdamie jest wzmocnienie profilu, rozpoznawalności i wiarygodności marki za granicą. Ma to m.in. szerzej otworzyć drzwi do ekspansji paczkomatów do nowych krajów.