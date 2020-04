RWE Renewables uruchomił farmę wiatrową Nawrocko o mocy 7 MW

"RWE w dalszym ciągu powiększa swój portfel odnawialnych źródeł energii w Polsce: firma oddała obecnie do użytku farmę wiatrową w Nawrocku koło Szczecina. Park wiatrowy o mocy ok. 7 MW będzie dostarczać zieloną energię w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu około 15 tys. gospodarstw domowych. Budowa trzech turbin wiatrowych Nordex (typ N117) rozpoczęła się blisko rok temu i dobiegła końca w kwietniu br." - czytamy w komunikacie.

Farma wiatrowa Nawrocko jest częścią klastra obejmującego istniejące elektrownie wiatrowe Wysoka I i II. 25 turbin wiatrowych o łącznej mocy ok. 62 MW będzie obsługiwanych i serwisowanych przez jeden zespół RWE.

"Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla rozbudowy naszej działalności i cieszę się z wymiernych postępów osiąganych przez nas zespół. Polska należy do naszych głównych rynków w Europie i chcielibyśmy się przyczynić do rozwoju energetyki wiatrowej w waszym kraju, i to zarówno w obszarze lądowych, jak i morskich elektrowni wiatrowych" - powiedziała CEO RWE Renewables Anja-Isabel Dotzenrath, cytowana w komunikacie.