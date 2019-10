Rynek czeka na prezesa Draghiego i korektę na złotym

Trudno się spodziewać, by dzisiejsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego przyniosło zmiany w polityce pieniężnej. Rynek chciałby jednak usłyszeć, jak zaawansowane są działania w zakresie wprowadzonego we wrześniu pakietu stymulacyjnego i czy bank będzie kontynuował skup aktywów. Wielu członków EBC krytykowało jego wprowadzenie, ponieważ według nich można było jeszcze z takimi działaniami poczekać. Podane właśnie indeksy PMI potwierdzają jednak bardzo słabą kondycję biznesu w Europie. Podobnie jak dzisiejsze odczyty PMI, ostatnio publikowane dane z Europy były słabe. Mario Draghi ma więc podstawy do wskazania, że wprowadzenie skupu aktywów było właściwe. Należy pamiętać, że może być to pożegnalne i w efekcie nie do końca obiektywne wystąpienie prezesa EBC. Może być to raczej ,,podsumowanie kadencji" w optymistycznym tonie, chwalące działania EBC w ostatnich latach.