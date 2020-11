forex 1 godzinę temu

Rynki grają pod wygraną Bidena, złoty wyraźnie umacnia się do głównych walut

Wyraźna poprawa nastrojów na rynkach finansowych i związany z tym wzrost apetytu na ryzyko wspiera we wtorek złotego. I to znacznie. Wyraźnie umacnia się on do głównych walut. Kontynuacja tego trendu w kolejnych dniach, wymagać już jednak będzie, korzystnego z punktu widzenia rynków finansowych, rozstrzygnięcia w wyborach prezydenckich w USA. To główny w tym tygodniu czynnik sprawczy. Ważniejszy nawet niż pandemia.