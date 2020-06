Ryvu Therapeutics chce pozyskać ok. 150 mln zł z emisji akcji

Spółka zamierza zainwestować do końca 2021 r. ponad 220 mln zł, z czego ok. 190 mln zł zostanie przeznaczone na badania i rozwój nad nowymi terapiami przeciwnowotworowymi. Poza kapitałem pozyskanym od inwestorów, spółka zamierza sfinansować projekty z grantów oraz środków własnych.

Zgodnie ze strategią na lata 2020-2022 Ryvu Therapeutics zamierza ukończyć badanie kliniczne I fazy wiodącego programu SEL120, w ostrej białaczce szpikowej (AML) oraz zespole mielodysplastycznym (MDS) w 2021 r. i wprowadzić go do II fazy badań klinicznych w 2022 r. Spółka rozszerzy rozwój kliniczny związku SEL120 poprzez rozpoczęcie w przyszłym roku nowej I fazy badania klinicznego w wybranych wskazaniach guzów litych.

Ryvu będzie także wspierać rozwój kliniczny II fazy programu SEL24/MEN1703 rozwijanego przez Menarini w AML. Strategia uwzględnia również przeprowadzenie rozwoju przedklinicznego dla dwóch kandydatów na lek - antagonisty A2A/B i agonisty STING oraz wprowadzenie co najmniej jednego spośród nich do I fazy badań klinicznych.

Projekt SEL120 to pierwszy w swojej klasie małocząsteczkowy, selektywny inhibitor kinazy CDK8 i jej blisko spokrewnionej kinazy serynowej CDK19. Mechanizm działania związku SEL120 obejmuje modulację różnorodnych onkogennych szlaków transkrypcyjnych i nie pokrywa się z istniejącymi obecnie terapiami, a co za tym idzie, SEL120 może stanowić unikalny i nowatorski element terapii onkologicznej.

Poza projektami klinicznymi Ryvu Therapeutics zamierza rozwijać związki znajdujące się na etapie przedklinicznym, skupiając się na najlepszym w swojej klasie dualnym antagoniście A2A/B oraz małocząsteczkowym, bezpośrednim agoniście ścieżki STING. W tym roku spółka w obu programach rozpocznie badania przedkliniczne prowadzące do tzw. zgłoszenia IND (ang. Investigational New Drug), które służy dopuszczeniu cząsteczki do badań klinicznych. Wejście co najmniej jednego projektu do pierwszej fazy badań klinicznych planowane jest na2022 r., podano także.