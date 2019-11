Ryvu Therapeutics miało 13,14 mln zł straty netto z dz. kont. w III kw. 2019 r.

"W raportowanym okresie grupa kontynuowała fazę intensywnych inwestycji, zapoczątkowaną w roku ubiegłym, w ramach realizacji strategii rozwoju na lata 2017-2021. Ponad 130 mln zł środków pozyskanych z emisji w 2018 r. pozwoliło znacząco zwiększyć wydatki na realizację projektów badawczo-rozwojowych, które w konsekwencji mogą być przedmiotem komercjalizacji na późniejszych etapach rozwoju, co w efekcie w ocenie zarządu pozwoli na uzyskanie korzystniejszych niż do tej pory warunków komercjalizacji" - czytamy w raporcie.

"W okresie 9 miesięcy 2019 r. grupa kapitałowa Ryvu Therapeutics osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 25 829 tys. zł, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to przychody wyniosły 24 248 tys. zł. Wzrost przychodów wynika ze znaczącego wzrostu przychodów z tytułu dotacji. Przychody z dotacji wzrosły o 6 280 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zwiększenie przychodów z tytułu dotacji wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów ponoszonych na nowe projekty innowacyjne realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej 2017-2021" - czytamy dalej.