Rząd chce od IV kw. zrezygnować z przetargów przy sprzedaży zbędnego mienia SP

"Efektem przyjęcia proponowanych rozwiązań powinna być większa przejrzystość procedury gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami ruchomymi mienia Skarbu Państwa i jej skrócenie (zwłaszcza w sytuacjach nagłych), a także zwiększenie możliwości zagospodarowania zbędnego mienia pod kątem przeznaczenia go dla zadań publicznych, a także zwiększenie jego dochodowości" - czytamy w uzasadnieniu.

Znowelizowane rozporządzenie ma zawierać doprecyzowanie, że ocena i wycena zespołów zbędnych lub zużytych składników mienia ruchomego Skarbu Państwa może być dokonywana wspólnie, a także wskazanie momentu, w którym należy wystąpić do prezesa Prokuratorii Generalnej RP o opinię co do sposobu zagospodarowania tych składników.