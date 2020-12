Rząd chce przyjąć projekt, dot. wprowadzenia faktur ustrukturyzowanych w I kw.

Faktury ustrukturyzowane to rodzaj faktur elektronicznych, które będą mogły być wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

"Zakłada się, że projektowane rozwiązanie przyczyni się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT , ale także uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami. Zakłada się, że proponowane rozwiązanie umożliwi także zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku zakładanego zwiększenia poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami" - czytamy w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie.

Projektowane rozwiązanie ma przyczynić się do upowszechnienia jednolitego formatu faktury elektronicznej, w formie faktury ustrukturyzowanej, a tym samym elektronizację i automatyzację procesów fakturowania i księgowania transakcji handlowych. KSeF jest systemem teleinformatycznym służy do wystawiania, otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, do ich przechowywania, oznaczania numerem identyfikującym, weryfikowania zgodności z określonym wzorem takiej faktury.