Rząd planuje ulgi na zasiedlenie dla nabywców mieszkań na rynku pierwotnym

Ma on zawierać uregulowania, dotyczące powstawania i działalności społecznych agencji najmu (SAN), jako pośrednika łączącego rynek mieszkań komercyjnych i najemców (podnajemców). Wskutek zawierania wieloletnich umów z właścicielami mieszkań miałoby to - zdaniem inicjatorów projektu - zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność najmu oraz rozszerzyć ofertę mieszkaniową dla osób o niskich i średnich dochodach .

"Funkcjonowanie SAN wiąże się więc z szeregiem korzyści społecznych, przestrzennych i finansowych. Dzięki ich działalności następuje zwiększenie dostępności mieszkań bez konieczności ponoszenia przez władze publiczne wydatków na budowę nowych obiektów (wskutek użytkowania mieszkań istniejących), co przekłada się na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej, a także przeciwdziała zjawisku gettoizacji poprzez rozproszenie najemców o różnych możliwościach i różnym statusie w istniejącej zabudowie" - zaznaczono w informacji, uzasadniając potrzebę regulacji.

Planowane jest także wprowadzenie ulgi w podatku PIT dla osób do 35. roku życia, nabywających mieszkania na rynku pierwotnym lub budujących dom jednorodzinny na własnej działce. Byłaby to tzw. "ulga na zasiedlenie". Od podatku można byłoby odliczyć kwotę, której wysokość byłaby uzależniona od struktury rodziny podatnika (preferowane mają być rodziny z większą liczbą dzieci).

Ulga byłaby skierowana do osób w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństw pod uwagę brany byłby wiek młodszego małżonka) na nabycie pierwszego domu/mieszkania. Z preferencji korzystałyby rodziny z co najmniej trojgiem dzieci.