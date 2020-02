Rząd przyjął nowelę o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

"W 2019 r. wypłacona została tzw. 13 emerytura (1100 zł brutto). Od 2020 r. "13" będzie wypłacana co roku (wyniesie 1200 zł brutto w 2020 r.). Tzw. "14" zostanie wypłacona w wysokości najniższej emerytury. Oznacza to, że w 2021 r. emeryci i renciści otrzymają tzw. "13" emeryturę (świadczenie stałe) i "14" emeryturę (świadczenie jednorazowe)" - czytamy w komunikacie.

"W 2021 r. świadczenie to zostanie wypłacone ok. 9,1 mln emerytom i rencistom (ok. 7,9 mln osób otrzyma je w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln osób w niższej). Większości uprawnionych świadczenie zostanie wypłacone w listopadzie 2021 r. Nowe roczne świadczenie pieniężne będzie dodatkiem do emerytur i rent wypłacanych w systemie powszechnym (ZUS), do emerytur i rent rolników (KRUS), świadczeń służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych" - podsumowano w materiale.