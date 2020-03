Rząd przyjął nowelę ws. wspierania realizacji progr. operacyjnych w zw. COVID-19

"Projektowana ustawa wprowadza regulacje, których celem jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią SARS-CoV-2, zwanej dalej COVID-19. Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania dają podstawę prawną instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich do elastycznego podejścia we wdrażaniu i realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19" - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt ustawy wprowadza m.in. możliwość wydania, zmiany lub zawieszenia wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w trybie wyjątkowym, a także reguluje możliwość zmiany kryteriów wyboru projektów w każdym czasie oraz stosowanie odstępstw od zatwierdzonych kryteriów w trakcie realizacji projektu. Przewidziane są również odstępstwa w zasadach przeprowadzania konkursu oraz naboru wniosków w trybie pozakonkursowym, w szczególności wydłużają terminy przewidziane w ustawie wdrożeniowej na składanie wniosków o dofinansowanie, jak też możliwość aktualizacji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

"Projektowane w ustawie rozwiązania będą finansowane w ramach środków, które zostały już przypisane do realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach programów operacyjnych, lub środków podlegających reużyciu. Rozwiązania te mają posłużyć instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich lub środków podlegających reużyciu do bardziej elastycznego podejścia do zagrożeń dla prawidłowej realizacji projektów będących następstwem wystąpienia COVID-19, a jednocześnie pozwolą uwzględnić szczególne okoliczności, w jakich znaleźli się beneficjenci realizujący projekty, na które negatywnie wpłynęło wystąpienie COVID-19" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).