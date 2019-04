Rząd przyjmie projekt noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach w II kw.

Z informacji opublikowanych w wykazie prac rządu wynika, że w związku z przeprowadzonymi analizami sektorowymi jak również oceną postulatów przedkładanych ministrowi energii m.in. przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) podjęto decyzję o kompleksowym uregulowaniu w ramach nowelizacji ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych kwestii dotyczących charakteru i poziomu obowiązku NCW w latach 2020-2024, których celem jest dostosowanie wymagań do aktualnych możliwości branży paliwowej i wzmocnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa.

"Obowiązek NCW obejmuje przede wszystkim konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych i w dużej mierze uzależniony jest od poziomu konsumpcji paliw transportowych w kraju. W tym zakresie obserwowany jest natomiast od września 2016 r. dynamiczny wzrost konsumpcji będący wynikiem działań rządu w zakresie ograniczania funkcjonowania tzw. szarej strefy. Efektem wprowadzonych regulacji prawnych jest wzrost konsumpcji oleju napędowego o 49,6% (z 11,5 mln ton w 2015 do 17,2 mln ton w 2018 r.) oraz wzrost importu oleju napędowego, który wyniósł 444% (z 1 mln ton w 2015 r. do 4,7 mln ton w 2018 r.)" - czytamy w informacji.

W ocenie ME, równolegle, wraz ze wzrostem rynku paliw, w kontekście realizacji obowiązków NCW wzrasta konsumpcja biokomponentów powodując konieczność dostosowania obecnej logistyki pod kątem zapewnienia stabilnego dodawania biokomponentów do paliw ciekłych i/lub ich magazynowania w bazach paliw. Zdaniem ministerstwa efekty działań podejmowanych od pewnego czasu w zakresie poprawy infrastruktury magazynowej i logistycznej przez PERN, PKN Orlen, Grupę Lotos, jak i niezależnych operatorów paliwowych, będą widoczne w latach 2021-2023. Stąd konieczność podjęcia działań mających na celu dostosowanie poziomów NCW do aktualnych możliwości sektora paliwowego, co pozwoli na wyeliminowanie ryzyka wystąpienia kryzysu paliwowego w roku 2020.

"Ww. działania polegają na określeniu najważniejszych instrumentów stanowiących o skali NCW na poziomie, który jest możliwy do wykonania przez branżę paliwową w najbliższych latach. Ponadto na skutek dokonania przeglądu obowiązujących przepisów prawa oraz postulatów podmiotów realizujących NCW zdefiniowano m.in.:

- potrzebę opracowania szczegółowych przepisów prawnych umożliwiających zaliczenie produktów pochodzących ze współuwodornienia do realizacji NCW;

- potrzebę zmian w zakresie czasu realizacji oraz poziomu obligatoryjnego blendingu biokomponentów w paliwach ciekłych, wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw;

- zasadność dokonania korekt w zakresie formalnych uregulowań dotyczących Funduszu Niskoemisyjnego Transportu" - czytamy w informacji.

W związku z powyższym minister energii podjął inicjatywę dokonania nowelizacji ustawy. Zaproponowane w projekcie nowelizacji rozwiązania dotyczą określenia na kolejne lata: wysokości NCW (do roku 2024), oraz poziomu opłaty zastępczej, wysokości współczynników redukcyjnych i poziomów obligatoryjnego blendingu (na lata 2020-2022), na poziomie możliwym do realizacji przez podmioty zobowiązane, co ma fundamentalne znaczenie w kontekście zapewnienia stabilnego funkcjonowania sektora i tym samym poprawy poziomu bezpieczeństwa paliwowego państwa w najbliższych latach, podano także.

ME podkreśla, że zaproponowane wartości zostały tak oszacowane, aby zapewnić stabilność w zakresie konsumpcji biokomponentów w najbliższych latach. Jest to szczególnie istotne z uwagi na jednoczesne zachowanie stabilności krajowego sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, który dostarcza większość surowców do wytwarzania biokomponentów w kraju.

