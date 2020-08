Rzecznik MŚP: Ponad 60% firm boi się pogorszenia warunków do prowadzenia biznesu

"Nieco lepiej oceniana jest kondycja własnej firmy . 51% uznaje kondycję własnego przedsiębiorstwa za dobrą lub bardzo dobrą, choć to i tak spadek o ponad 15% do okresu sprzed pandemii. Prawie 40% uznaje kondycję firmy za złą lub bardzo złą, podczas gdy wcześniej współczynnik ten nie przekraczał 20%" - czytamy w komunikacie.

"Pandemia, niestety, zrzuciła nas ze ścieżki ciągłego wzrostu. Po bardzo dobrych ostatnich latach przedsiębiorcy w wielu branżach spodziewali się, że rok 2020 będzie rekordowy. Rzeczywistość okazała się brutalna i konieczne jest liczenie strat. Te badania potwierdziły to, o czym mówię od tygodni - kolejny lockdown oznaczałby zapaść gospodarki, a co za tym idzie - zapaść systemu zdrowia. Większość firm go nie przetrwa" - skomentował rzecznik MŚP Adam Abramowicz, cytowany w materiale.