Rzecznik MŚP przedstawił dziesiątkę ułatwień dla przedsiębiorców

Propozycje zostały przez Rzecznika MŚP Adama Abramowicza przekazane m.in. premierowi Mateuszowi Morawieckiemu , wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi oraz szefom klubów parlamentarnych. Mają one - w ocenie Rzecznika - doprowadzić m.in. do obniżenia kosztów działalności firm, likwidacji zbędnych obowiązków biurokratycznych, oraz zwiększenia poziomu inwestycji.

"Jeżeli wykreślimy limit przychodowy dla małego ZUS (obecnie 120 tys. rocznie) i warunek, że można korzystać z tego tylko przez 36 miesięcy w ciągu 60 osiągniemy zakładany efekt. Przedsiębiorca będzie mógł płacić składkę, dostosowaną do możliwości finansowych, dostosowaną do dochodu" - powiedział Abramowicz podczas konferencji online.

Zdaniem Rzecznika, umożliwiłoby to objęcie "małym ZUS-em Plus" tych przedsiębiorców, którzy osiągają większy przychód, ale ze względu na specyfikę swojej działalności (zwłaszcza osoby trudniące się handlem, pośrednictwem itp.) nie przekłada się to na uzyskiwany przez nie dochód. Tym samym "mały ZUS Plus" stałby się swoistym "progiem podatkowym", a nie tylko kolejną czasową ulgą.